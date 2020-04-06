Предоставляем вашему вниманию инновационный советник "Blocking EA US30". Этот советник не является мартингейлом. Наш новый советник разработан на основе хеджирования вместо стоп приказов она блокирует отрицательный ордер и выходит из блокирования путём умного алгоритма. В советник заложена торговая система защиты депозита. Торговый советник "Blocking MEANS 30" разрабатывался командой программистов в течении нескольких месяцев для торговли на индексе US30 на минутном таймфрейме. Советник оптимизировался у брокера FPMarkets со спредом 400 пипсов хотя спред у этого брокера спред составляет всего 90 пипсов во время Американской сессии. Актуальные настройки советника будут в разделе обсуждения. Советник будет работать корректно если вы не будешь вмешиваться в работу советника и не будете открывать другие сделки по другим валютным парам так как в советник встроен алгоритм анализа эквити. Для наглядной демонстрации работы советника "Blocking US30" мы подключили его на сайт Myfxbook.com