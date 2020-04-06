Blocking EA US30

Предоставляем вашему вниманию инновационный советник "Blocking EA US30". Этот советник не является мартингейлом. Наш новый советник разработан на основе хеджирования вместо стоп приказов она блокирует отрицательный ордер и выходит из блокирования путём умного алгоритма. В советник заложена торговая система защиты депозита. Торговый советник  "Blocking MEANS 30" разрабатывался командой программистов в течении нескольких месяцев для торговли на индексе US30 на минутном таймфрейме. Советник оптимизировался у брокера FPMarkets со спредом 400 пипсов хотя спред у этого брокера спред составляет всего 90 пипсов во время Американской сессии. Актуальные настройки советника будут в разделе обсуждения. Советник будет работать корректно если вы не будешь вмешиваться в работу советника и не будете открывать другие сделки по другим валютным парам так как в советник встроен алгоритм анализа эквити. Для наглядной демонстрации работы советника "Blocking US30"  мы подключили  его на сайт Myfxbook.com

Рекомендуем также
Reiona
Ubaidillah
Эксперты
Reiona is an Expert Advisor (EA) that build based on martingale and hedging method. The main idea is place buy and sell in parallel, save the unprofitable positions with martingale, and keep the profit during trade with hedging. The RSI, iClose, iHighest and iLowest indicators are used for entries. The highest and lowest prices are to indicate the range of new orders, where the next order, with same type must be higher than 75% of difference between this lowest and highest prices. When the bu
Tulpor
Murodil Eminjonov
Эксперты
Советник TULPOR EA позволяет превратить убыточные сделки в прибыльные благодаря использованию интеллектуального хеджирующего механизма "туда-сюда". Я называю эту стратегию "Больше никаких убытков". Пусть цена идет, куда хочет - советник TULPOR EA зарабатывает в любых ситуациях. Гарантированно! Секрет этого удивительного советника - всем известным торговый алгоритм "Алгоритм зоны восстановления" (TULPOR EA) . По умолчанию советник оптемизирован для торговли EUR/USD на таймфрейме H1
EA Locking Grid
Sergey Deev
5 (1)
Эксперты
Эксперт-полуавтомат для торговли по стратегии усреднения и локирования. Трейдер отравляет сигнал на открытие сеток посредством кнопок на графике. Советник открывает рыночный ордер, расставляет сетку limit-ордеров в том же направлении с умножением объема согласно настоечным параметрам и локирующий stop-ордер в противоположном направлении с объемом, равным сумме предыдущих. При прохождении ценой заданного уровня безубытка, выставляется стоп-лосс по цене открытия+спред. После выставления стоп-лоссо
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Эксперты
King Scalper EA  is an automatic trading robot to trade  USACAD . Using advanced calculations it opens and manages trading for you automatically. Its a strategy based on a series of indicators that measure the strength of the market to enter trades, when market conditions allow it. No experience is required and it’s easy to set up.  Using King Scalper is a way to improve your trading result instantly. With an Expert Advisor like King Scalper you can instantly start trading, a working system re
EA Magic Sand MT4
Reni
4.31 (26)
Эксперты
EA Description MagicSand is a sophisticated multi-layer grid trading Expert Advisor that uses three independent entry systems with advanced money management, risk control, and filtering mechanisms. The EA employs a martingale-like strategy with configurable lot multipliers and distance between orders. Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2311943 Sets : https://www.mql5.com/en/market/product/77860/comments/page4#comment_58487038 News EA : https://www.mql5.com/en/market/product/77860/comme
Academia Gold
Huynh Van Cong Luan
Эксперты
Academia Gold   leverages an   Advanced Smart Breakout System   to analyze market conditions effectively, specifically designed for scalping strategies. This unique feature optimizes your profits while minimizing drawdowns. Every trade is equipped with an individual stop-loss level and is actively managed using a trailing stop, ensuring maximum safety and profitability. With an exceptional scalping setup and a robust foundation of smart, safe trading principles,   Academia Gold   has been devel
Reverse Grid
Paranchai Tensit
Эксперты
Reverse Grid is adopted from the dynamic grid trading system. The system has a mechanism for positioning, buying and selling according to trends. The system does not use a specific percentage to stop losses, but instead uses zone management methods to reduce the increase of drawdown. Passed 5 years back test of real tick data (2015-2020) Key Features Timeframe: M15 Currency pairs: EURUSD Use only five-digit accounts Initial deposit: $ 1000   It is recommended to use a low spread ECN Broker, 1:5
Gap EA
Yuriy Kuzmin
Эксперты
Gap EA - механическая торговая система, которая использует закономерности закрытия ценового разрыва (гэпа). Всем известно, что в 90% случаев гэпы "закрываются", т.е цена почти всегда стремится к цене закрытия предыдущего бара - на этом и основан принцип работы советника. Робот отслеживает гэп, и ставит ордер с тейк-профитом на экстремуме разрыва с малым стоп-лоссом. Параметры MAGIC - Идентификатор ордеров советника; Lots - Размер торгуемого лота; Stop - Размер фиксированного стоп-лосса (в пункт
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Эксперты
Советник Aurum Trader сочетает в себе стратегию прорыва и следования за трендом, позволяя совершать максимум две сделки в день.   Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус!  Вы можете бесплатно получить копию нашего индикатора Strong Support и Trend Scanner, пожалуйста, напишите мне в личку!  Пожалуйста, обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные наборы в telegram, они доступны только на Mql5, а файлы моих наборов доступны только в моем блог
Grail Gold FE
Huynh Van Cong Luan
5 (1)
Эксперты
Grail Gold FE  is an expert advisor who uses a combination of trading strategies.  Grail Gold FE  uses a unique method to determine the levels of Take Profit and Stop Loss. Each time after opening an order, they appear at different levels and eventually begin to approach the current price. It doesn't require any settings. The robot starts working immediately after installing it on the chart. Based on the current price and spread, current lows/highs are formed, as well as current support/resist
Mobius AUDCAD
Volodymyr Strilets
Эксперты
Новая версия советника имеет две стратегии, каждая рассчитана на определенное поведение рынка. Использование обеих стратегий позволяет охватить значительный диапазон торгового времени и получить высокие и стабильные результаты. В основе стратегии Channel лежит принцип скальпинга внутри канала, в периоды пониженной волатильности. (Доработанная первая стратегия) В основе стратегии Trend лежит принцип следования за трендом в периоды повышенной волатильности рынка. (Новая) Периоды торговли подобраны
Night Zen
Anton Iudakov
Эксперты
Мультивалютный скальпирующий в ночное время робот. Во второй версии торгуется только EURCHF. Мониторинг версии 1.0 (Multiplier = 1) Night Zen - ночной скальпер использует низковолатильные участки на графике для поиска потенциального разворота цены. Советник входит в рынок только одной сделкой при соблюдении всех условий. Для защиты сделок советник выставляет фиксированный Stop Loss. Закрывать сделку советник может как по Take Profit, так и по заложенной в него стратегии. Советник торгует на тайм
Virtual Scalper
Gennady Kuznetsov
Эксперты
Virtual Scalper - самый безопасный  для вашего депозита  автоматизированный советник. Не мартингейл. Советник использует уникальный инновационный алгоритм входа в сделку, основанный на виртуальных отложенных ордерах. Советник адаптирован на торговлю на высоко-волатильном рынке и экономических новостях. При этом советник не входит в сделку при повышенном спреде. Минимальный депозит для торговли советником 100$ Для торговли используется ECN брокер с низким спредом (от 0 - до 10 по 5-знаку). Пары G
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Forex Edge EA
Carlo Forni
Эксперты
Советник FOREX EDGE EA использует две скользящие средние в качестве сигнала на вход в рынок. Он сравнивает две скользящие средние разных периодов и входит в рынок следующими способами: • Mode Cross: покупает, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную вверх; продает, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную вниз; • Mode Simple: покупает, когда быстрая скользящая средняя выше медленной; продает, когда быстрая скользящая средняя ниже медленной; • Mode Manually: ручное откры
EZ Volchok
Ruslan Brezovskiy
4.33 (6)
Эксперты
EZ Volchok – полностью автоматический сеточный торговый советник, который входит в сделку в момент разворота тренда. Основой являются авторские индикаторы на основе полос Боллинджера и скользящих средних. В случае если цена будет двигаться в направлении, противоположном направлению сделки, торговлей будет управлять сеточная система.   Преимущества и особенности Полностью автоматизирован и не требует к себе лишнего внимания Подходит для работы с любыми брокерами Минимальный рекомендуемый депозит
The ORB Guardian MT4
Cedric Landry Shema
Эксперты
ORB Guardian – Прорыв диапазона + Защита проп-фирм Быстрый и надёжный советник, созданный для проп-фирм челленджей и дисциплинированной внутридневной торговли. Без мартингейла. Без сетки. Только чёткие правила. Почему трейдеры выбирают ORB Guardian • Автоматическая синхронизация сделок с нашим профессиональным торговым журналом • Автоматические сделки по прорыву Opening Range • Режимы: один сигнал или подтверждение • Встроенная защита проп-фирм (дневная/недельная/месячная/общая просадка) • Авто
Hedging and Trailing
Che Jeib Che Said
2.5 (2)
Эксперты
HEDGING AND TRAILING https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This Expert will hedge your trade position automatically. There are 2 buttons on chart for you to enter a trade. Blue button for buy entry and Red button for sell entry. It also can trail stop all hedged positions. It can also open its own trades with auto entry feature. How It Works :   (1) By Clicking Button. When you found a setup, click the button (blue for buy and red for sell). Expert will immediately open a stop
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Эксперты
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
Capital System
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Представленая экспертная система работает с валютной парой GBPUSD и только с ней. Данная система реализовала в себе принцип семи ордеров - то есть в одном направлении может быть сделано максимум семь ордеров, после чего суммарная позиция серии должна быть закрыта стопами, или реальными или виртуальными. Торговая система разработана таким образом, чтобы работать отдельно с серией ордеров на buy и отдельно с серией ордеров на sell. что делает торговую систему достаточно универсальной. Эксперт про
Azerlord mt4
Asif Mammadov
Эксперты
Azerlord Mt 4 это сеточный советник, предпочтительные валютные пары: EURUSD , EUR / AUD , AUD / USD , EUR / CAD Azerlord Mt 4 не использует Мартингейл это сеточный советник   Aerlord Mt 4 – это советник, позволяющий выставлять сетку отложенных ордеров любых размеров и в любую сторону (выше цены, ниже цены, в обе стороны), вы можете задавать как шаг от цены до первого ордера сетки так и расстояние между ордерами в пунктах, при желании торговую сетку можно растянуть в процентном соотношении. Так ж
BOSS Scalper Propfirm
Meryem Sabir
Эксперты
Set file for recommended best settings: Here BOSS Scalper EA is a powerful and fully automated MT4 expert advisor, designed for traders seeking precision scalping on EURUSD H1 charts. Built with a specialized scalping strategy, this EA is optimized for both prop firm challenges and daily trading. The EA works efficiently with STP and ECN brokers and is designed for accounts with leverage of 1:100 or higher, requiring as little as $50 starting capital. It adapts to market conditions, managing
Up Down EA
Zufri Al Pianur S E
Эксперты
This EA mainly focus on Martingale to get quick rebates. It has come with 3 strategy: 1. Strategy 1 - if using this strategy you can work with hedge martingale or grid martingale or both hedging and grid martingale . (see a picture below, setfile in COMMENT) 2. Manual Line BUY/SELL area - if using this strategy, you will see 4 line in the chart with different name and colour. Use it to determine area BUY/SELL. Also you can work with hedge martingale   or   grid martingale   or   both hedging and
Baby Shark Trader
Thi Tra Mi Duong
Эксперты
EA Baby Shark Trader is a smart trading system developed over the years and continuously improved. The EA uses trend and momentum scalping strategies. When the signal appeared, it quickly entered and then exited the position quickly. The strategy has an exclusive Stop Loss strategy to protect the account and optimize performance. Because the EA's Stop Loss is a complex and flexible market-based strategy, there are no specific parameters for Stop Loss. Stop Loss will be triggered under specific
Magical Scalper EA
Muhammad Nouman
Эксперты
Magical Scalper EA  is the advanced   grid system   which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Features: One Chart Setup:   you only need one chart to trade all symbols Multiple   currency pairs suppo
Team Trading System Pro
Hulya Cinar
Эксперты
Team Trading System Pro is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Venom Scalper
Pavel Yakovlev
3.47 (15)
Эксперты
Venom Scalper - скальперский советник, торгующий на сильных движениях рынка. Советник не использует хеджирование, мартингейл, сеточные стратегии, арбитраж и т.д. Стратегия советника основана на пробитии ключевых уровней, основанных спросом и предложением. Советник анализирует показатели волатильности, выставляет уровни безубытка, контролирует проскальзывания и расширение спреда. Посредством трейлинг-стопа робот захватывает большую часть движения, одновременно снижая риски. Настройки рассчитаны н
Directional Movement
Sergey Naymushin
Эксперты
Краткие сведения и преимущества эксперта Стратегия основана на принципе пробоя уровней поддержки и сопротивления; Советник использует только Buy-ордера; Советник всегда использует Take Profit и Stop Loss; Возможна мультивалютная торговля; Простота в использовании; Широкий выбор подходящих валютных пар; Минимальная величина начального депозита. Принцип работы Опираясь на данные двух индикаторов (первый RSI с периодом 14, второй - собственный, встроенный в эксперта), советник открывает ордер на п
Signal King Simple EA
Andri Maulana
Эксперты
Signal King EA: Master the Market with Precision Tired of complex trading strategies and inconsistent results? The   Signal King Simple EA (Expert Advisor)   is your new command center for automated trading, meticulously engineered for high-performance execution on the volatile Gold market (XAUUSD). This is not just another trading bot. It's a calculated, self-adjusting system that spots high-probability entry points using a refined   Signal King indicator , fortified by crucial momentum, vol
FREE
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
In this EA you will have two sources of income: 1- Direct trades 2- Rebates from your broker. Thus insure to register under an IB that shares with you their revenues Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Magnet Scalper Pro" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this i
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Эксперты
Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Эксперты
Настройки по умолчанию для теста по золоту (Gold M15) с 2024 года Kaufman Smart Regime EA: Адаптивный Рыночный Интеллект СПЕЦИАЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Мощь советника Smart Regime EA выпускается по цене, составляющей лишь часть его истинной ценности. Забронируйте свою лицензию прямо сейчас за $50 , прежде чем цена начнет поэтапно расти до финальной стоимости в $500 . Это инвестиция в беспрецедентную рыночную логику. Раскройте потенциал адаптивного алгоритмического трейдинга. Kaufman Smar
Другие продукты этого автора
Scalper for currency pairs
Murodil Eminjonov
Эксперты
The EA is designed for trading gold on the M1 timeframe. There is no martingale and no averaging. The most profitable option for trading is scalping. I recommend brokers with a minimum spread and with a minimum commission. The adviser has many functions that can optimize the adviser for any forex instrument. But the default settings are perfect for gold trading Description of the input parameters of the Expert Advisor Step                   _ The offset of the pending order from the price   
Signal histogram scalper
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор " Signal histogram scalper" это повальный индикатор в виде гистограммы и сигналов без перерисовки и запаздывания. Индикатор " Signal histogram scalper" показывает на графике наиболее лучшие точки входа по тренду.  Лучше его использовать в паре с другими трендовыми индикаторами в качестве фильтра. Индикатор показывает хорошие результаты на таймфрейме М5 Сигнал генерируется после закрытия свечи и появляется в виде кругляшков зелёного и красного цвета. Индикатор " Signal histogram scalper
Trend ind arr
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор стрелочный без перерисовки и запаздывания Индикатор показывает на графике наиболее лучшие точки входа по тренду Лучше его использовать в паре с другими трендовыми индикаторами в качестве фильтра. Индикатор показывает хорошие результаты на младших таймфреймах. Сигнал генерируется внутри свечи и появляется в виде стрелок Синего и красного цвета. Сигналы выводит на нулевом баре  Настройки   Step :  Расчёт баров в истории Bar :  Показывает баров в истории Delta  :  Отступ сигнала от свечи
FREE
Trend zone ind
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор "Trend zone" Помощник трейдеру, показывает на  графике  текущую тенденцию. Он надеюсь станет незаменимым индикатором в ваше трейдинге. Индикатор не перерисовывается и не меняет свои значения про переключение временных периодов The "Trend zone" indicator is a trader's assistant, shows the current trend on the chart. I hope it will become an indispensable indicator in your trading. The indicator does not redraw and does not change its values about switching time periods
FREE
The Surefire Forex Hedging EA PRO
Murodil Eminjonov
Эксперты
The Surefire Forex Hedging EA PRO   Забудьте о красивых тестах на истории — советник Night Rider EA уже работает на опережение! Посмотрим правде в глаза: самая большая проблема большинства автоматических торговых систем заключается в том, что все они показывают очень хорошие результаты при тестировании на истории, но лишь немногие из них действительно работают на реальных счетах. Это очень неприятно, особенно когда вы доверяете им свои кровно заработанные деньги. (Не говоря уже о куче советников
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
Эксперты
Hedging Adviser EA Советник Hedging Adviser EA позволяет превратить убыточные сделки в прибыльные благодаря использованию интеллектуального хеджирующего механизма "туда-сюда". Я называю эту стратегию "Больше никаких убытков". Пусть цена идет, куда хочет - советник The Surefire Forex Hedging EA PRO зарабатывает в любых ситуациях. Гарантированно! Секрет этого удивительного советника - всем известным торговый алгоритм "Алгоритм зоны восстановления" (Zone recovery algorithm) или "Верная форекс-стр
Market maker move GOLD
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор    “Market maker move”   написан   для торговли   ЗОЛОТОМ на М5   Индикатор   превосходно   подтверждает отскок или пробой   уровня поддержки и сопротивления. Индикатор не запаздывает, не перерисовывает и не меняет значения при тестирование.    При правильном использовании индикатора    “Market maker move” можно   торговать почти без просадки. Для этого вам нужно всего лишь нанести на график уровни поддержки и сопротивления. Индикатор    “Market maker move” является мощным помощником
Powerful trend indicator
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор  Powerful trend indicator превосходно показывает текущую тенденцию. Индикатор  Powerful trend indicator не перерисовывает не меняет свои значения. Советую пользоваться тремя периодами индикатора для фильтра сигналов. The Powerful trend indicator perfectly shows the current trend. The Powerful trend indicator does not redraw or change its values. I advise you to use three periods of the indicator to filter signals.
Cps
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор  превосходно показывает экстремумы цены. Для торговли по данному индикатору рекомендую торговать по сигналам старших таймфреймов.  Индикатор не перерисовывается и не меняет значения в истории.  The indicator perfectly shows price extremes. To trade on this indicator, I recommend trading on the signals of the higher timeframes. The indicator does not redraw and does not change the values in the history.
Resistance Support ind
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор уровней поддержки и сопротивления. Не перерисовывается и не меняет свои значения при переключении таймфреймов. С индикатором можно работать как на пробой уровней так и на отбой уровней поддержки и сопротивления Indicator of support and resistance levels. It does not redraw and does not change its values when switching timeframes. With the indicator, you can work both on the breakdown of levels and on the rebound of support and resistance levels
Super MA ind
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор  Супер МА  является трендовым индикатором и отлично справляется определением текущей тенденции. Ею можно пользоваться как для скальпинга так и для торговли внутри дня. Сигналы индикатора не перерисовываются и не меняют свои значения после закрытия бара  The Super MA indicator is a trend indicator and does an excellent job of determining the current trend. It can be used both for scalping and for intraday trading. The indicator signals do not redraw and do not change their values after
Resistance support levels ind
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор  уровней поддержки и сопротивления отлично показывает на графике все силовые уровни от всех таймфреймов. Рекомендую торговать уровни старших таймфреймов. Индикатор на текущем таймфрейме обновляться как только на графике  появится новый сетап  The indicator of support and resistance levels perfectly shows all power levels from all timeframes on the chart. I recommend trading higher timeframe levels. The indicator on the current timeframe is updated as soon as a new setup appears on the
Volume indicator ind
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор объёмов отличный помощник в трейдинге. Индикатор не перерисовывается и не меняет значения при переключении таймфреймов. Индикатор объёмов MTF, показывает текущую тенденцию на графиках. Рекомендую торговать в сторону сигналов старших таймфреймов  The volume indicator is a great assistant in trading. The indicator does not redraw and does not change values when switching timeframes. MTF volume indicator, shows the current trend on the charts. I recommend trading in the direction of highe
ZigZag without redrawing
Murodil Eminjonov
Индикаторы
ZigZag предназначается для анализа движений цен с заданной амплитудой. Индикатор изображает только самые важные развороты, что значительно облегчает оценку графиков.   Стрелки показывают БАР, на котором последний Low/High полностью сформирован. ZigZag is designed to analyze price movements with a given amplitude. The indicator shows only the most important reversals, which greatly facilitates the evaluation of charts. The arrows show the BAR where the last Low/High is fully formed.
Super Ma Arrows
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор  Super Ma Arrows состоит из модифицированной средней скользящей и стрелок.  Индикатор предназначен для скальпинга. Индикатор  Super Ma Arrows не перерисовывает не меняет значения при переключении таймфреймов The Super Ma Arrows indicator consists of a modified moving average and arrows. The indicator is designed for scalping. The Super Ma Arrows indicator does not redraw does not change values when switching timeframes
Nostradamus ind
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор " Nostradamus ind" мощный инструмент для торговли на рынке форекс. " Nostradamus ind" не перерисовывается и не меняет свои значения при переключении временных периодов.  The "Nostradamus ind" indicator is a powerful tool for trading on the forex market. "Nostradamus ind" does not redraw and does not change its values when switching time periods.
Trend direction indi
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор  "Trend direction ind" является трендовым индикатором.  Индикатор  "Trend direction ind"не запаздывает, выдает сигналы на нулевом баре и не перерисовывает при переключении таимфреймов.  С индикатором  "Trend direction ind" вы будете с легкостью определять текущую тенденцию. The "Trend direction ind" indicator is a trend indicator. The "Trend direction ind" indicator does not lag, gives signals at the zero bar and does not redraw when switching time frames. With the "Trend direction ind
BO indicator at zero bar
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор "BO  indicator at zero bar" для торговли бинарных опционов. Индикатор выдаёт свои сигналы на нулевом баре не перерисовывает и не меняет свои показатели при переключении временных периодов. Рекомендую использовать индикатор совместно с другим индикатором как фильтр  "BO indicator at zero bar" indicator for binary options trading. The indicator gives its signals on the zero bar, does not redraw and does not change its indicators when switching time periods. I recommend using the indicato
Reversal zone
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор "Reversal zone" показывает силовые уровни  и возможные точки разворота на текущем графике. Индикатор "Reversal zone" поможет трейдеру разобраться с текущей ситуацией The "Reverse zone" indicator shows power levels and possible reversal points on the current chart. The "Reverse zone" indicator will help the trader to deal with the current situation
Zigzag levels ind
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор "Zigzag levels" основан на индикаторе зигзаг.  Индикатор показывает зоны уровней поддержки и сопротивления относительно индикатору зигзаг. Индикатор "Zigzag levels" сделает хорошую службу в вашем трейдинге. Всем больших профитов!!! The Zigzag levels indicator is based on the zigzag indicator. The indicator shows the zones of support and resistance levels relative to the zigzag indicator. The Zigzag levels indicator will do a good service in your trading. Big profits for everyone!!!
Adequate ind
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Мой индикатор - отличный помощник на рынке форекс. Он показывает возможные развороты рынка с абсолютной точностью. Мой индикатор не перерисовывается и не меняет значения при переключении таймфреймов. Он отлично работает на всех таймфреймах и может стать ключевым индикатором в вашей стратегии. Хочу отметить, что гибкие настройки индикатора позволяют адаптировать индикатор под вашу стратегию и могут внести большой вклад в вашу прибыльную стратегию, хотя в этом индикаторе уже все заложено. Мой инди
Tulpor
Murodil Eminjonov
Эксперты
Советник TULPOR EA позволяет превратить убыточные сделки в прибыльные благодаря использованию интеллектуального хеджирующего механизма "туда-сюда". Я называю эту стратегию "Больше никаких убытков". Пусть цена идет, куда хочет - советник TULPOR EA зарабатывает в любых ситуациях. Гарантированно! Секрет этого удивительного советника - всем известным торговый алгоритм "Алгоритм зоны восстановления" (TULPOR EA) . По умолчанию советник оптемизирован для торговли EUR/USD на таймфрейме H1
Support 17 EA SELL
Murodil Eminjonov
Эксперты
Представляю вашему вниманию совершенно новый советник  " Support 17 EA" . Советник " Support 17 EA" уникален тем, что он находит точки входа с помощью встроенного индикатора  уровней максимума и минимума цены. Советник имеет стоп лосс и тейк профит и работает по принципу мартингейла, что позволяет выводить убыточные сделки в плюс. В советнике есть функция трейлинг стопа, что позволяет работать советнику по встроенному индикатору в режиме "Скальпинга".   Советник " Support 17 EA" оптимизирован на
Master Signal
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор показывает точки входа. Индикатор не перерисовывает и не исчезает в истории. Индикатор может служить дополнением вашей торговой стратегии.  При желание можно настроить индикатор как на агрессивную торговлю( но в этом случае будет много ложных сигналов) так же на пассивную торговлю. Хорошие показатели индикатор показывает сигналы на валютной паре GBPUSD  на минутном таймфрейме. 
Reversal 2
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор " REVERSAL" это стрелочный индикатор без перерисовки и запаздывания. Индикатор " REVERSAL" показывает на графике наиболее лучшие точки входа по тренду.  Лучше его использовать в паре с другими трендовыми индикаторами в качестве фильтра. Индикатор показывает хорошие результаты на всех таймфреймах  Сигнал генерируется после закрытия свечи и появляется в виде стрелок синего и красного цвета.  Если уменьшить амплитуду то вы можете торговать в стиле  скальпинга
Skalper PRO
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор " Scalper_PRO" это подвальный индикатор в виде двух линий и сигналов без перерисовки и запаздывания на графике. Индикатор " Scalper_PRO" показывает на графике наиболее лучшие точки входа по тренду.    Индикатор показывает хорошие результаты на таймфрейме М1 Сигнал генерируется после закрытия свечи и появляется в виде стрелок  синего и красного цвета  с предварительными сигналами в виде точек. Индикатор " Scalper_PRO" предназначен для скальпинга . На скриншотах показаны примеры точки вх
Probability theory
Murodil Eminjonov
Эксперты
Торговый советник предназначен для торговли валютной парой "USDJPY"на минутном графике.  Торговая стратегия основана на теории вероятности. Советник использует фиксированный стоп лосс и тейк профит с соотношением один к двум. Для восстановления советник частично использует коэффициент восстановления увеличения объёма. Хотя советник использует мартингейл он не торгует против тренда и не накапливает по убыточные позиции. В советник встроен более тридцати торговых стратегий и каждый ордер живёт сво
Zorro scalper
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Здравствуйте господа трейдеры! Сегодня для вашего внимания я предоставляю свой инновационный индикатор zorro. Индикатор предоставляется в виде ценового канала нисходящего или восходящего тренда. Сигналы на покупку или на продажу генерируются тогда когда цена пробивает горизонтальную линию ценового канала снизу вверх или сверху вниз.Точки входа указаны в виде стрелок. Индикатор может работать на любых таймфреймах и давать хорошую прибыль. Индикатор не перерисовывает и не меняет свои значения. Та
Gold bot 100
Murodil Eminjonov
Эксперты
Торговый советник "Gold BOT" предназначен для торговли золотом и другими основными валютными парами. Этот советник уникален тем что он может разогнать депозит за месяц в пять раз. Уникальный алгоритм советника  "Gold BOT"даёт возможность стабильно зарабатывать на рынке Форекс. Хотя советник использует торгового метод мартингейла он умеет быстро выходить и сложившейся ситуации. Умный алгоритм торгового советника не даёт открывать сделки против тренда и это является её основной фишкой торговый сов
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв