GridSync Pro

GridSync Pro   это   сложный сетевой торговый советник   разработан для   МетаТрейдер 4   который сочетает в себе   полностью автоматизированное выполнение   с   Гибкость ручной торговли . Это   интеллектуальная сеть EA   реализует   немартингейл, продвинутая стратегия сетки   с   точный контроль управления рисками , включая   ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы   для защиты капитала во время   нестабильные рыночные условия . Система поддерживает   непрерывная сетка предварительно размещенных отложенных ордеров   (стоп или лимит) в обоих направлениях   без границ , систематически заполняя   ценовые разрывы   во время обоих   условия ранжирования и тренда .

EA строит   настраиваемая сетка   с   регулируемые размеры шага (3+ пункта)   и   Плотность ордеров (2+ ордера на сторону) , что позволяет трейдерам выбирать между   Стоп-ордера, лимитные ордера или гибридные подходы . Его   расширенное управление рисками   автоматически закрывает убыточные позиции с прибылью, когда цена разворачивается   50% движения тренда , устраняя необходимость в   полный откат . Дополнительные функции включают   фильтры сеанса времени   избегать   новостные события с высоким уровнем влияния   и поддержка   многопарная торговля   (Золото, BTC, основные валюты Forex) с   индивидуальное отслеживание магического числа .


Основные характеристики

  • Гибкая конфигурация сетки:   Регулировать   FirstOrderDistance (4 пункта), GridStepSize (3 пункта) и GridOrdersPerSide (2)   чтобы соответствовать волатильности

  • Расширенный контроль рисков:   Набор   TakeProfit ($0,25/сделка), StopLoss ($5/сделка), DailyProfitTarget ($5) и DailyLossLimit ($10)

  • Управление умной торговлей:   Необязательный   Трейлинг-стопы (TrailStart $1, TrailRetreat $0.50)   и   автоматическое отключение на основе капитала

  • Профессиональная панель инструментов:   Мониторинг в реальном времени   баланс, маржа, прибыль/убыток (ежедневно/еженедельно/ежемесячно)   с   ручное управление одним щелчком мыши

  • Выполнение с малой задержкой:   Оптимизировано для   быстрое выполнение заказа


Кому следует использовать этот советник?

  • Энтузиасты сетевой торговли:   Ищу   немартингейл, продвинутая стратегия сетки   с   контроль просадки

  • Скальперы золота/BTC:   Извлечение выгоды из   внутридневная волатильность   на XAUUSD или криптовалютных рынках

  • Трейдеры, торгующие несколькими парами:   Бег   параллельные сетки   на Форекс, индексах или товарах

  • Автоматизированные трейдеры, избегающие риска:   Используя   ежедневные ограничения прибыли   и   пределы потерь


Оптимальные инструменты и настройки

  • Лучшие исполнители:   XAUUSD (золото), BTCUSD, EURUSD и   мажоры с низким спредом

  • Рекомендуемые временные рамки:   Эффективно работает на всех таймфреймах

  • Продолжительность сеанса:   Настраиваемые фильтры сеансов помогают избегать периодов высокой волатильности


Заключительные замечания – Современное сетевое решение

Разработано для трейдеров, отдающих приоритет   стратегии сетки с поправкой на риск   без зависимости от мартингейла,   GridSync Pro   комбайны   расширенная автоматизация   с   ручная гибкость   через его   настраиваемая панель инструментов ,   гибридные типы ордеров (стоп/лимит) и   Фильтры интеллектуальных сеансов . Система   адаптивный интервал сетки   динамично реагирует на изменения   условия ликвидности , в то время как   гранулярный контроль   позволяют точную настройку   параметры риска .

Для   оптимальная производительность , мы настоятельно рекомендуем   сначала загрузите демо-версию   для проверки совместимости с вашим стилем торговли. После покупки проведите   тщательное тестирование в течение 2-3 недель   в демонстрационной среде для определения   идеальные конфигурации, включая   размеры шага сетки, ежедневные цели прибыли, выбор инструмента и допуск просадки при ознакомлении с   комплексный интерфейс панели управления .

Этот   эксперт-консультант   работает лучше всего при развертывании на   ECN-брокеры   с   узкие спреды , используя   консервативные начальные настройки   (0,01 лота, тейк-профит $0,25) и   фильтры сеансов на основе времени   избегать   Периоды высокой волатильности . Если вам потребуется техническая помощь или возникнут эксплуатационные проблемы, свяжитесь со мной напрямую через личное сообщение, чтобы ответить на вопросы и реализовать необходимые улучшения.

Объединив   прозрачное управление рисками   с   гибкие режимы выполнения ,   GridSync Pro   предлагает трейдерам   сложный, но доступный   подход к современному   сеточная торговля   через   Рынки Forex и CFD .


