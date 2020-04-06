GridSync Pro
- Эксперты
- Thushara Dissanayake
- Версия: 1.1
- Обновлено: 9 июля 2025
- Активации: 5
GridSync Pro это сложный сетевой торговый советник разработан для МетаТрейдер 4 который сочетает в себе полностью автоматизированное выполнение с Гибкость ручной торговли . Это интеллектуальная сеть EA реализует немартингейл, продвинутая стратегия сетки с точный контроль управления рисками , включая ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы для защиты капитала во время нестабильные рыночные условия . Система поддерживает непрерывная сетка предварительно размещенных отложенных ордеров (стоп или лимит) в обоих направлениях без границ , систематически заполняя ценовые разрывы во время обоих условия ранжирования и тренда .
EA строит настраиваемая сетка с регулируемые размеры шага (3+ пункта) и Плотность ордеров (2+ ордера на сторону) , что позволяет трейдерам выбирать между Стоп-ордера, лимитные ордера или гибридные подходы . Его расширенное управление рисками автоматически закрывает убыточные позиции с прибылью, когда цена разворачивается 50% движения тренда , устраняя необходимость в полный откат . Дополнительные функции включают фильтры сеанса времени избегать новостные события с высоким уровнем влияния и поддержка многопарная торговля (Золото, BTC, основные валюты Forex) с индивидуальное отслеживание магического числа .
Основные характеристики
-
Гибкая конфигурация сетки: Регулировать FirstOrderDistance (4 пункта), GridStepSize (3 пункта) и GridOrdersPerSide (2) чтобы соответствовать волатильности
-
Расширенный контроль рисков: Набор TakeProfit ($0,25/сделка), StopLoss ($5/сделка), DailyProfitTarget ($5) и DailyLossLimit ($10)
-
Управление умной торговлей: Необязательный Трейлинг-стопы (TrailStart $1, TrailRetreat $0.50) и автоматическое отключение на основе капитала
-
Профессиональная панель инструментов: Мониторинг в реальном времени баланс, маржа, прибыль/убыток (ежедневно/еженедельно/ежемесячно) с ручное управление одним щелчком мыши
-
Выполнение с малой задержкой: Оптимизировано для быстрое выполнение заказа
Кому следует использовать этот советник?
-
Энтузиасты сетевой торговли: Ищу немартингейл, продвинутая стратегия сетки с контроль просадки
-
Скальперы золота/BTC: Извлечение выгоды из внутридневная волатильность на XAUUSD или криптовалютных рынках
-
Трейдеры, торгующие несколькими парами: Бег параллельные сетки на Форекс, индексах или товарах
-
Автоматизированные трейдеры, избегающие риска: Используя ежедневные ограничения прибыли и пределы потерь
Оптимальные инструменты и настройки
-
Лучшие исполнители: XAUUSD (золото), BTCUSD, EURUSD и мажоры с низким спредом
-
Рекомендуемые временные рамки: Эффективно работает на всех таймфреймах
-
Продолжительность сеанса: Настраиваемые фильтры сеансов помогают избегать периодов высокой волатильности
Заключительные замечания – Современное сетевое решение
Разработано для трейдеров, отдающих приоритет стратегии сетки с поправкой на риск без зависимости от мартингейла, GridSync Pro комбайны расширенная автоматизация с ручная гибкость через его настраиваемая панель инструментов , гибридные типы ордеров (стоп/лимит) и Фильтры интеллектуальных сеансов . Система адаптивный интервал сетки динамично реагирует на изменения условия ликвидности , в то время как гранулярный контроль позволяют точную настройку параметры риска .
Для оптимальная производительность , мы настоятельно рекомендуем сначала загрузите демо-версию для проверки совместимости с вашим стилем торговли. После покупки проведите тщательное тестирование в течение 2-3 недель в демонстрационной среде для определения идеальные конфигурации, включая размеры шага сетки, ежедневные цели прибыли, выбор инструмента и допуск просадки при ознакомлении с комплексный интерфейс панели управления .
Этот эксперт-консультант работает лучше всего при развертывании на ECN-брокеры с узкие спреды , используя консервативные начальные настройки (0,01 лота, тейк-профит $0,25) и фильтры сеансов на основе времени избегать Периоды высокой волатильности . Если вам потребуется техническая помощь или возникнут эксплуатационные проблемы, свяжитесь со мной напрямую через личное сообщение, чтобы ответить на вопросы и реализовать необходимые улучшения.
Объединив прозрачное управление рисками с гибкие режимы выполнения , GridSync Pro предлагает трейдерам сложный, но доступный подход к современному сеточная торговля через Рынки Forex и CFD .