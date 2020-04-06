GridSync Pro это сложный сетевой торговый советник разработан для МетаТрейдер 4 который сочетает в себе полностью автоматизированное выполнение с Гибкость ручной торговли . Это интеллектуальная сеть EA реализует немартингейл, продвинутая стратегия сетки с точный контроль управления рисками , включая ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы для защиты капитала во время нестабильные рыночные условия . Система поддерживает непрерывная сетка предварительно размещенных отложенных ордеров (стоп или лимит) в обоих направлениях без границ , систематически заполняя ценовые разрывы во время обоих условия ранжирования и тренда .

EA строит настраиваемая сетка с регулируемые размеры шага (3+ пункта) и Плотность ордеров (2+ ордера на сторону) , что позволяет трейдерам выбирать между Стоп-ордера, лимитные ордера или гибридные подходы . Его расширенное управление рисками автоматически закрывает убыточные позиции с прибылью, когда цена разворачивается 50% движения тренда , устраняя необходимость в полный откат . Дополнительные функции включают фильтры сеанса времени избегать новостные события с высоким уровнем влияния и поддержка многопарная торговля (Золото, BTC, основные валюты Forex) с индивидуальное отслеживание магического числа .





Основные характеристики

Гибкая конфигурация сетки: Регулировать FirstOrderDistance (4 пункта), GridStepSize (3 пункта) и GridOrdersPerSide (2) чтобы соответствовать волатильности

Расширенный контроль рисков: Набор TakeProfit ($0,25/сделка), StopLoss ($5/сделка), DailyProfitTarget ($5) и DailyLossLimit ($10)

Управление умной торговлей: Необязательный Трейлинг-стопы (TrailStart $1, TrailRetreat $0.50) и автоматическое отключение на основе капитала

Профессиональная панель инструментов: Мониторинг в реальном времени баланс, маржа, прибыль/убыток (ежедневно/еженедельно/ежемесячно) с ручное управление одним щелчком мыши

Выполнение с малой задержкой: Оптимизировано для быстрое выполнение заказа



Кому следует использовать этот советник?

Энтузиасты сетевой торговли: Ищу немартингейл, продвинутая стратегия сетки с контроль просадки

Скальперы золота/BTC: Извлечение выгоды из внутридневная волатильность на XAUUSD или криптовалютных рынках

Трейдеры, торгующие несколькими парами: Бег параллельные сетки на Форекс, индексах или товарах

Автоматизированные трейдеры, избегающие риска: Используя ежедневные ограничения прибыли и пределы потерь



Оптимальные инструменты и настройки

Лучшие исполнители: XAUUSD (золото), BTCUSD, EURUSD и мажоры с низким спредом

Рекомендуемые временные рамки: Эффективно работает на всех таймфреймах

Продолжительность сеанса: Настраиваемые фильтры сеансов помогают избегать периодов высокой волатильности



Заключительные замечания – Современное сетевое решение

Разработано для трейдеров, отдающих приоритет стратегии сетки с поправкой на риск без зависимости от мартингейла, GridSync Pro комбайны расширенная автоматизация с ручная гибкость через его настраиваемая панель инструментов , гибридные типы ордеров (стоп/лимит) и Фильтры интеллектуальных сеансов . Система адаптивный интервал сетки динамично реагирует на изменения условия ликвидности , в то время как гранулярный контроль позволяют точную настройку параметры риска .

Для оптимальная производительность , мы настоятельно рекомендуем сначала загрузите демо-версию для проверки совместимости с вашим стилем торговли. После покупки проведите тщательное тестирование в течение 2-3 недель в демонстрационной среде для определения идеальные конфигурации, включая размеры шага сетки, ежедневные цели прибыли, выбор инструмента и допуск просадки при ознакомлении с комплексный интерфейс панели управления .

Этот эксперт-консультант работает лучше всего при развертывании на ECN-брокеры с узкие спреды , используя консервативные начальные настройки (0,01 лота, тейк-профит $0,25) и фильтры сеансов на основе времени избегать Периоды высокой волатильности . Если вам потребуется техническая помощь или возникнут эксплуатационные проблемы, свяжитесь со мной напрямую через личное сообщение, чтобы ответить на вопросы и реализовать необходимые улучшения.

Объединив прозрачное управление рисками с гибкие режимы выполнения , GridSync Pro предлагает трейдерам сложный, но доступный подход к современному сеточная торговля через Рынки Forex и CFD .



