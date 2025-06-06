Советники: News Trading
Планируете ли написать подобное на MT5?
lazarev-d-m:Нет,не планирую.
"Со случаем, когда данные " в соответствии с ожиданиями" - сложнее"
А что значит данные сложнее? поясните пожалуйста.
VictorXZ:Я имел в виду , что случай сложнее. Считается , что рынок заранее готовится к выходу важной новости, и если его ожидания подтвердились , то волатильность будет не большой.
vorese:Т.е. если фактическое значение значительно отличается от прогнозируемого то ордер открывается, а если не значительно то открывается только если order_buy и odrer_sell включены ?
Скажите, советник торгует только ту пару, на которой стоит?
Интересно, чем первая версия советника, предлагаемая нашему вниманию, отличается от второй, работа которой изображена на графике? Может быть, стОит поговорить сразу о второй версии этого занимательного советника...
Как установить советник в МТ4? Я его скачал, но он не устанавливается
Привет 1118116 !
>Как установить советник в МТ4?
>Я его скачал, но он не устанавливается
У меня установился. Решил помочь.
Попробуйте так
1.Кинуть его в папку
С:\Program Files\MetaTrader 4 Admiral Markets\MQL4\Experts
2. На всякий случай откомпилировать в MetaEditor
3. Добавить адрес "http://ru.investing.com/economic-calendar/"
в список разрешенных URL во вкладке Сервис / Настройки / Советники
4.В советнике нужно установить разницу во времени между
Москвой и локальным временем.
5.Для торговли нажмите кнопку "торговля" и при помощи кнопок
в первом столбце выберите нужную строку.
Я сначала устанавливал на билд 625 и не смог установить.
При копмпиляции выдавал ошибку. что функция WebReques отсутствует
Потом понял, что функция WebRequest появилась в более поздних
билдах.Скачал билд 711 и тогда всё установилось нормально.
У вас какой билд? Может в этом причина?
Дмитрий
News Trading:
Советник для торговли по экономическому календарю сайта Investing.com.
Немногочисленные советники для торговли по экономическому календарю, которые есть в свободном доступе, предлагают одну и ту же схему: за несколько минут до выхода новости установить отложенные ордера на покупку и продажу, а затем терпеливо ждать когда снесут ваши стопы. Предлагаю немного разнообразить этот процесс и заодно внести чуть-чуть логики.
Автор: Evgeniy Serov