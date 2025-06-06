Советники: News Trading

Советник для торговли по экономическому календарю сайта Investing.com.

Немногочисленные советники для торговли по экономическому календарю, которые есть в свободном доступе, предлагают одну и ту же схему: за несколько минут до выхода новости установить отложенные ордера на покупку и продажу, а затем терпеливо ждать когда снесут ваши стопы. Предлагаю немного разнообразить этот процесс и заодно внести чуть-чуть логики.

Автор: Evgeniy Serov

 
Планируете ли написать подобное на MT5?
 
Нет,не планирую.
 

"Со случаем, когда данные " в соответствии с ожиданиями" - сложнее"

А что значит данные сложнее?  поясните пожалуйста. 

 
А что значит данные сложнее?  поясните пожалуйста. 

Я имел в виду , что случай сложнее. Считается , что рынок заранее готовится к выходу важной новости, и если его ожидания подтвердились , то волатильность будет не большой.
 
Я имел в виду , что случай сложнее. Считается , что рынок заранее готовится к выходу важной новости, и если его ожидания подтвердились , то волатильность будет не большой.
Т.е. если фактическое значение значительно отличается от прогнозируемого то ордер открывается, а если не значительно то открывается только если order_buy и odrer_sell включены ?
 
Вы правильно меня поняли. А вот пример работы советника сегодня:

 
Скажите, советник торгует только ту пару, на которой стоит?
 
Интересно, чем первая версия советника, предлагаемая нашему вниманию, отличается от второй, работа которой изображена на графике? Может быть, стОит поговорить сразу о второй версии этого занимательного советника...
 
Как установить советник в МТ4? Я его скачал, но он не устанавливается
 
Привет 1118116 !

>Как установить советник в МТ4? 
>Я его скачал, но он не устанавливается

У меня установился. Решил помочь.

Попробуйте так
1.Кинуть его в папку 
С:\Program Files\MetaTrader 4 Admiral Markets\MQL4\Experts

2. На всякий случай откомпилировать в MetaEditor 

3. Добавить адрес "http://ru.investing.com/economic-calendar/" 
в список разрешенных URL во вкладке Сервис / Настройки / Советники

4.В советнике нужно установить разницу во времени между 
Москвой и локальным временем.

5.Для торговли нажмите кнопку "торговля" и при помощи кнопок 
в первом столбце выберите нужную строку. 

Я сначала устанавливал на билд 625 и не смог установить.
При копмпиляции выдавал ошибку. что функция WebReques отсутствует
Потом понял, что функция WebRequest появилась в более поздних

билдах. 

Скачал билд 711 и тогда всё установилось нормально.
У вас какой билд? Может в этом причина?
Дмитрий
