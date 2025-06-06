Советники: News Trading - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Новость NZD в 0:45 5 ноя по мск. У меня часы -1 от мск, т.е. новость должна быть 23:45 4 ноя, но советник не показывает ее. Как можно исправить ситуацию?
...........Скажите а последняя версия у кого то открывает сделки? ........
Сегодня по новостям начиная с 11.00 до 18.00 все сделки открывались, советник работает как задумано автором. Правда был один момент 2014.11.04 18:00:32.992 News_trading_v_3_0 NZDUSD,H1: Ошибка при вызове FileOpen(), имя файла investing.html ошибка 5004. Думаю это связано с обращением валютных пар к файлу календаря при обновления.
Еще заметил если при включенном параметре trading_update=true на одной строке с любой парой, обновляется не одна данная пара валют на которой стоит курсор, а файл полностью наверное скачивается для обновление новостей по всем торгуемым парам установленным в терминале, что видно по журналу обновления валютных пар (могу заблуждаться, проверю данный момент при отключенной торговле на других парах при обновлении строки с одной валютой).
vorese, можете прокомментировать мое сообщение, где я могу быть неправ в своих рассуждениях, был бы программист посмотрел бы код и не задавал вопросы.
Обязательно ли должен бсыть открыт таймфрейм М1 или можно любой?
Добавил задержку открытия ордера при ("="). Добавил кнопку включения обновления по выбранной строке
Советник в прикрепленном файле
Добавил задержку открытия ордера при ("="). Добавил кнопку включения обновления по выбранной строке
Советник в прикрепленном файле
А как быть с новостями которые выходят сегодня в 23:45(разница с москвой -1) по nzd , почему они не отображаются сегодня?
Возможно добавить кнопку "Обновления" новостей на "Завтра", чтобы можно было текущим днем вечером загрузить список новых новостей на следующий день?