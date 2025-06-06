Советники: News Trading - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А какой стоплосс оптимален на ваш взгляд для вашего советника?
Сегодня заметил следующее, эксперт синхронизирует экономический календарь с задержками, в связи с чем не открываются ордера так как нет направления "-" или "+".
Хорошо бы сделать, чтобы если время новости прошло и советник не открыл ордер, кнопка торговли должна быть отжата в положение off, сейчас даже если новость уже в прошлом кнопка и курсор остаются в рабочем состоянии на старой новости.
Еще при обновлении календаря очень часто сова в журнале пишет "Файл не прочитан"
Вопрос: если в одном терминале стоят два советника на разных парах, на одной паре в советнике включено автообновление на другой паре в настройках автообновление и обновление по времени выключено и пауза между обновлениями стоит 1 сек. Как будут обновляться новости на другой паре когда курсор для торговли стоит на новости данной пары при отключенных параметрах?
Сегодня заметил следующее, эксперт синхронизирует экономический календарь с задержками, в связи с чем не открываются ордера так как нет направления "-" или "+".
Хорошо бы сделать, чтобы если время новости прошло и советник не открыл ордер, кнопка торговли должна быть отжата в положение off, сейчас даже если новость уже в прошлом кнопка и курсор остаются в рабочем состоянии на старой новости.
Еще при обновлении календаря очень часто сова в журнале пишет "Файл не прочитан"
Вопрос: если в одном терминале стоят два советника на разных парах, на одной паре в советнике включено автообновление на другой паре в настройках автообновление и обновление по времени выключено и пауза между обновлениями стоит 1 сек. Как будут обновляться новости на другой паре когда курсор для торговли стоит на новости данной пары при отключенных параметрах?
Синхронизируйте время компьютера
" сейчас даже если новость уже в прошлом кнопка и курсор остаются в рабочем состоянии на старой новости." Слишком много заморочек , да и сразу видно где и когда советник сработал или нет.
Сообщение "Файл не прочитан" часто появляется , когда сразу несколько советников одновременно пытаются прочитать файл "investing html". В этом нет ни чего страшного, кроме задержки.
" пауза между обновлениями стоит 1 сек.". У меня с такой паузой вообще не обновлялось. Исправил. Если один советник обновляет календарь ,то есть перезаписывает файл "investing html" , то остальным советникам это делать не обязательно.
............. Исправил. Если один советник обновляет календарь ,то есть перезаписывает файл "investing html" , то остальным советникам это делать не обязательно.
Получается значит вот так: если у одного советника автообновление стоит "true", то у других автообновление должно стоять "false" - правильно?
Можно исправленную версию выложить?
А еще не понятно почему советник пишет в журнале "Разрешить советнику торговать" при этом в настройках советника торговля разрешена и кнопка в верхней панели терминала "Авто-торговля" включена.
Получается значит вот так: если у одного советника автообновление стоит "true", то у других автообновление должно стоять "false" - правильно?
Если советники торгуют в одно время , то правильно.
Можно исправленную версию выложить?
Немного подождите
А еще не понятно почему советник пишет в журнале "Разрешить советнику торговать" при этом в настройках советника торговля разрешена и кнопка в верхней панели терминала "Авто-торговля" включена.
А вот этого я не знаю . У меня все работает правильно.
По поводу записи в журнале "Разрешить советнику торговать" разобрался, если связь Интернет пропадает с терминалом, то сова пишет в журнал.
Еще вопрос по работе совы:
Если включено автообновление, то файл экономического календаря должен загружаться с периодичностью сколько минут - 1 мин или больше? Т.е. в журнале постоянно должна через каждую 1 мин добавляться запись загрузки календаря - правильно? Или я что, то не понял в работе совы.
Вечером в 18.00 отлично сработали все ордера по валютным парам, наверное проблема с задержкой 1 с. была у меня, ордера не открывались, установил 5 с. и все открылось.
Еще вопрос по работе совы:
Если включено автообновление, то файл экономического календаря должен загружаться с периодичностью сколько минут - 1 мин или больше? Т.е. в журнале постоянно должна через каждую 1 мин добавляться запись загрузки календаря - правильно?
Новая и последняя версия News trading v3.0
Новая и последняя версия News trading v3.0Спасибо за советник, очень много внесли правок и изменений, будем тестировать дальше. Если правильно понял из названия - это завершающий релиз или еще, что то будет дорабатываться в сове?
Подскажите,пожалуйста,где можно скачать последняя версия News trading v3.0?
Хочу попробовать ее на практике.С уважением,