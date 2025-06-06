Советники: News Trading - страница 17

Новый комментарий
 
Gleb12:

А какой стоплосс оптимален на ваш взгляд для вашего советника?

Я не раз видел , как цена улетала в течении нескольких секунд на 100 пунктов в одну сторону  и потом возвращалась , а иногда не возвращалась. Вот и делайте выводы . 
 

Сегодня заметил следующее, эксперт синхронизирует экономический календарь с задержками, в связи с чем не открываются ордера так как нет направления "-" или "+".

Хорошо бы сделать, чтобы если время новости прошло и советник не открыл ордер, кнопка торговли должна быть отжата в положение off, сейчас даже если новость уже в прошлом кнопка и курсор остаются в рабочем состоянии на старой новости.

Еще при обновлении календаря очень часто сова в журнале пишет "Файл не прочитан"

Вопрос: если в одном терминале стоят два советника на разных парах, на одной паре в советнике включено автообновление на другой паре в настройках автообновление и обновление по времени выключено и пауза между обновлениями стоит 1 сек. Как будут обновляться новости на другой паре когда курсор для торговли стоит на новости данной пары при отключенных параметрах?

 
Strelok:

Сегодня заметил следующее, эксперт синхронизирует экономический календарь с задержками, в связи с чем не открываются ордера так как нет направления "-" или "+".

Хорошо бы сделать, чтобы если время новости прошло и советник не открыл ордер, кнопка торговли должна быть отжата в положение off, сейчас даже если новость уже в прошлом кнопка и курсор остаются в рабочем состоянии на старой новости.

Еще при обновлении календаря очень часто сова в журнале пишет "Файл не прочитан"

Вопрос: если в одном терминале стоят два советника на разных парах, на одной паре в советнике включено автообновление на другой паре в настройках автообновление и обновление по времени выключено и пауза между обновлениями стоит 1 сек. Как будут обновляться новости на другой паре когда курсор для торговли стоит на новости данной пары при отключенных параметрах?

Синхронизируйте время компьютера

 " сейчас даже если новость уже в прошлом кнопка и курсор остаются в рабочем состоянии на старой новости." Слишком много заморочек , да и сразу видно где и когда советник сработал или нет.

Сообщение  "Файл не прочитан" часто появляется , когда сразу несколько советников одновременно пытаются прочитать файл "investing html". В этом нет ни чего страшного, кроме задержки.

" пауза между обновлениями стоит 1 сек.". У меня с такой паузой вообще не обновлялось. Исправил. Если один советник обновляет календарь ,то есть  перезаписывает файл "investing html" , то остальным советникам это делать не обязательно.

 
vorese:
 

............. Исправил. Если один советник обновляет календарь ,то есть  перезаписывает файл "investing html" , то остальным советникам это делать не обязательно.

Получается значит вот так: если у одного советника автообновление стоит "true", то у других автообновление должно стоять "false" - правильно?

Можно исправленную версию выложить?

А еще не понятно почему советник пишет в журнале "Разрешить советнику торговать" при этом в настройках советника торговля разрешена и кнопка в верхней панели терминала "Авто-торговля" включена.

 
Strelok:

Получается значит вот так: если у одного советника автообновление стоит "true", то у других автообновление должно стоять "false" - правильно?

Если советники торгуют в одно время , то правильно. 

Можно исправленную версию выложить?

 Немного подождите 

А еще не понятно почему советник пишет в журнале "Разрешить советнику торговать" при этом в настройках советника торговля разрешена и кнопка в верхней панели терминала "Авто-торговля" включена.

А вот этого я не знаю . У меня все работает правильно. 

 

 

По поводу записи в журнале "Разрешить советнику торговать" разобрался, если связь Интернет пропадает с терминалом, то сова пишет в журнал.

Еще вопрос по работе совы:

Если включено автообновление, то файл экономического календаря должен загружаться с периодичностью сколько минут - 1 мин или больше? Т.е. в журнале постоянно должна через каждую 1 мин добавляться запись загрузки календаря - правильно? Или я что, то не понял в работе совы.

Вечером в 18.00 отлично сработали все ордера по валютным парам, наверное проблема с задержкой 1 с. была у меня, ордера не открывались, установил 5 с. и все открылось.

 
Strelok:

Еще вопрос по работе совы:

Если включено автообновление, то файл экономического календаря должен загружаться с периодичностью сколько минут - 1 мин или больше? Т.е. в журнале постоянно должна через каждую 1 мин добавляться запись загрузки календаря - правильно?

Если включено автообновление  , то файл обновляется в течении 1 минуты с установленной паузой между обновлениями . до тех пор , пока в календаре не появятся +/-/=. Если в течении 1 мин. данные не обновились , то обновление прекращается. 
 

Новая и последняя версия News trading v3.0

  1. Добавил функцию обработки ошибок.
  2. Устранил перескакивание выбранной строки при изменении кол-ва строк в календаре в течении дня.
  3. Добавил перенос в безубыток.
  4. Добавил загрузку календаря за 2 минуты до публикации данных по выбранной строке.
  5. Автообновление и обновление с интервалом 15 минут можно устанавливать независимо друг от друга.
  6. При  установке в TRUE переменной "открыть Buy/Sell ("=") " советник откроет ордер Buy , если минутная свеча растет, и откроет ордер Sell ,если минутная свеча падает. 
  7. При ("+/-") также ордер BUY откроется , только если свеча М1 растет и откроется Sell , если свеча М1 падает. 
  8. В настройках для открытия и модификации ордера все значения для 5-и знака автоматически умножаются на 10. Разумеется , кроме размера лота.
  9. Советник в прикрепленном файле.
Файлы:
News_trading_v_3_0.mq4  40 kb
 
vorese:

Новая и последняя версия News trading v3.0

Спасибо за советник, очень много внесли правок и изменений, будем тестировать дальше. Если правильно понял из названия - это завершающий релиз или еще, что то будет дорабатываться в сове?
 

Подскажите,пожалуйста,где можно скачать последняя версия News trading v3.0?

Хочу попробовать ее на практике.С уважением, 

1...101112131415161718192021222324...53
Новый комментарий