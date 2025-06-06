Советники: News Trading - страница 36

Откройте все графики по валютным парам в терминале и на каждый установите советник. Дальше торгуйте понравившейся новостью на том графике, который уже открыт, не зачем думать и раздумывать перетаскивая графики на открытое окно, может и ошибок больше не будет. У меня лично все работает, респект vorese - автору совы.
 
Перекомпилировал. И сначала показалось, что все хорошо... но нет. Попробовал разные ситуации и, мне кажется, я выявил закономерность появления таких непоняток.
Загружаем терминал, включаем сову, выбираем правильный график и валюту по которой хотим торговать. Пока все нормально. Передумываем торговать эту новость и начинаем выбирать другой график для другой валюты. И вот тут начинаются заморочки. Перетаскиваем этот график в уже существующее окно с выбранными ранее настройками и сова принимает этот новый график без проблем, хотя он для ранее выбранной валюты. Теперь даже если выбрать для торговли правильную для этого вновь выбранного графика валюту (строку из списка), то сова ругается как на неправильную. Помогает перезагрузка терминала. Рискну предположить, что в коде что то неучтено для такой ситуации и сова помнит предыдущие настройки и не переходит к новым условиям.
Надеюсь понятно изложил :)
Да, именно так и происходит. Дело в том , что "правильная " для торговли  валюта определяется в функции  OnInit() ,  а эта ф-я запускается один раз при установке советника на график.
 
понятно
 
А платная версия в маркете чем отличается?
 
А платная версия в маркете чем отличается?
  1. Календари на русском и английском языках.
  2. Возможность торговли на ECN счетах.
  3. фильтр по времени.
  4. фильтр по валюте.
  5. Авто обновление при выходе каждой новости. Обновление происходит 1 раз , а не в течении минуты. Обновление по выбранной строке как и раньше- до появления факт. значения.
  6. Каждому советнику в терминале автоматически присваивается свой номер для того  , чтобы они обновляли файлы календаря по очереди
  7. Автомат. установка времени в календарях
  8. Для загрузки страницы календаря используется ф-я WebRequest , в работе которой поначалу я не разобрался и от того стал использовать ф-ии  из библиотеки wininet.
  9. Доработана ф-ия обработки ошибок.
  10. Доработана часть кода для определения номера выбранной строки при изменении кол-ва строк календаря в течении дня.
  11. Торговая панель. Можно открывать и закрывать ордера вручную , авто перенос в безубыток , тралить их и закрывать по сигналу SAR.
  12. Триггеры для отсечки незначительных расхождений между прогнозом и фактом.
  13. Все значения вводятся на панели , можно в любое время оперативно менять их 

Сейчас на проверке у модераторов бесплатная версия советника. От платной отличается тем , что не показывает важные новости .

 

Да уже есть версия полный автомат для торговли по любым выбранным или всем парам, которые есть в терминале брокера.

 
Да уже есть версия полный автомат для торговли по любым выбранным или всем парам, которые есть в терминале брокера.

Последние несколько месяцев беспощадно гоняю кучу советников по всем новостям и неоднократно убеждался , что полностью автоматизировать торговлю на новостях бессмысленно , т. к. иногда ( а лучше всегда)

нужно включать мозги и не кидаться на каждую новость. Отличное значение Индекса деловой активности в секторе услуг Италии не развернет тренд по EURUSD.

Когда я решил писать этот советник , то долго выбирал сайт , с которого буду загружать календарь , и пришел к выводу , что по скорости обновления данных сайт Investing com один из лучших . Возможно и на других сайтах произошли изменения к лучшему - давно не смотрел.

 
По каждой новости в автомате сова не торгует, фильтрует и выбирает лучшую новость по которой торговать. Посмотрели другие сайты с новостями и в большинстве случаях все ссылки ведут на календарь  Investing com.
 

Не в качестве рекламы , а как пример . Обратите внимание на то , что в настройках запрещено открывать ордер Buy и установлен порог по фактическому значению.

Как спрогнозировать на неделю поведение валютной пары при выходе новостей я не знаю.

News trading MT4

 
Как спрогнозировать на неделю поведение валютной пары при выходе новостей я не знаю.


Наверное выявить какую то закономерность или взаимосвязь поведения валютной пары по ранее вышедшим недельным новостям, чтобы можно было спрогнозировать на будующее.
