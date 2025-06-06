Советники: News Trading - страница 36
Перекомпилировал. И сначала показалось, что все хорошо... но нет. Попробовал разные ситуации и, мне кажется, я выявил закономерность появления таких непоняток.
Загружаем терминал, включаем сову, выбираем правильный график и валюту по которой хотим торговать. Пока все нормально. Передумываем торговать эту новость и начинаем выбирать другой график для другой валюты. И вот тут начинаются заморочки. Перетаскиваем этот график в уже существующее окно с выбранными ранее настройками и сова принимает этот новый график без проблем, хотя он для ранее выбранной валюты. Теперь даже если выбрать для торговли правильную для этого вновь выбранного графика валюту (строку из списка), то сова ругается как на неправильную. Помогает перезагрузка терминала. Рискну предположить, что в коде что то неучтено для такой ситуации и сова помнит предыдущие настройки и не переходит к новым условиям.
Надеюсь понятно изложил :)
Да, именно так и происходит. Дело в том , что "правильная " для торговли валюта определяется в функции OnInit() , а эта ф-я запускается один раз при установке советника на график.
А платная версия в маркете чем отличается?
Сейчас на проверке у модераторов бесплатная версия советника. От платной отличается тем , что не показывает важные новости .
Да уже есть версия полный автомат для торговли по любым выбранным или всем парам, которые есть в терминале брокера.
Последние несколько месяцев беспощадно гоняю кучу советников по всем новостям и неоднократно убеждался , что полностью автоматизировать торговлю на новостях бессмысленно , т. к. иногда ( а лучше всегда)
нужно включать мозги и не кидаться на каждую новость. Отличное значение Индекса деловой активности в секторе услуг Италии не развернет тренд по EURUSD.
Когда я решил писать этот советник , то долго выбирал сайт , с которого буду загружать календарь , и пришел к выводу , что по скорости обновления данных сайт Investing com один из лучших . Возможно и на других сайтах произошли изменения к лучшему - давно не смотрел.
Не в качестве рекламы , а как пример . Обратите внимание на то , что в настройках запрещено открывать ордер Buy и установлен порог по фактическому значению.
Как спрогнозировать на неделю поведение валютной пары при выходе новостей я не знаю.
