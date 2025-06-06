Советники: News Trading - страница 52

До  смены часов работало всё нормально. Время поменяли и все новости исчезли,а изменить время я так и не понял в настройках пробовал изменить локальное время с 0 на 1 ничего не дало.Куда надо залезть ?
 
Здравствуйте. На сайте http://ru.investing.com/economic-calendar/ в календаре вижу Факт. Прогн. и Пред. Но не могу найти  "хуже ожидаемого" "лучше ожидаемого". Подскажите где искать, или может, я не туда смотрю куда нужно?
Наведите курсор  на цифры с факт. значением


 
У  меня тоже самое .
 
Сегодня установил Советник вот что получилось
 

Добрый день!

С каждой версией все удобнее и удобнее. Большое спасибо автору!

Но есть несколько вопросов: как я понимаю, тестировать на истории его не получится, так?

И если это так, то насколько первоначальная гипотеза о входе оказалась оправданной? 

И последний вопрос: какое решение принимается в ситуации с одновременным выходом многих новостей по одной

стране (типа индекса потребительских цен в годовом, квартальном и месячном выражении)  или по двум странам,

как, например, часто бывает с США и Канадой?

 
Как зделать чтоб 3_6 сам обновлялся?
 
Советник работает-это уже хорошо. Только почему то у меня сплошной убыток. Может имеет значение и брокер?
 
Кто какой использует дополнительно фильтр для торговли по новостям из технического анализа в виде индикатора или таблицы корреляции и т.п.
 
Как делать так чтобы советник работал в режиме реверса.? То есть сигнал на покупку а он открывает продажу?
