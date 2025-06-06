Советники: News Trading - страница 52
Здравствуйте. На сайте http://ru.investing.com/economic-calendar/ в календаре вижу Факт. Прогн. и Пред. Но не могу найти "хуже ожидаемого" "лучше ожидаемого". Подскажите где искать, или может, я не туда смотрю куда нужно?
Наведите курсор на цифры с факт. значением
До смены часов работало всё нормально. Время поменяли и все новости исчезли,а изменить время я так и не понял в настройках пробовал изменить локальное время с 0 на 1 ничего не дало.Куда надо залезть ?
Добрый день!
С каждой версией все удобнее и удобнее. Большое спасибо автору!
Но есть несколько вопросов: как я понимаю, тестировать на истории его не получится, так?
И если это так, то насколько первоначальная гипотеза о входе оказалась оправданной?
И последний вопрос: какое решение принимается в ситуации с одновременным выходом многих новостей по одной
стране (типа индекса потребительских цен в годовом, квартальном и месячном выражении) или по двум странам,
как, например, часто бывает с США и Канадой?