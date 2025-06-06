Советники: News Trading - страница 2

У меня в свою очередь вопрос к vorese 

Спасибо за советник-нужная ВЕЩЬ.

А у меня установился нормально. 
1.Показывает новости с 15мин задержкой(хотя на сайте investing.com календарь обновился во время).

2. Не торгует во время выхода новостей
пример сегодня

10:00 EUR Производственные заказы Германии (Ежемесячный) (авг)        -5,7%    -2,5% 4,9%
12:10 EUR Индекс розничной производственной активности PMI 44,8 45,8  
12:30 GBP Изъятие Жилищного капитала (Ежеквартальный)                -10,8B  -11,3B -11,5B
12:30 EUR Индекс доверия инвесторов Sentix (окт)                                 -13,7   -11,5 -9,8  


Терминал AdmiralMarkets build 711

Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Может я где-то неверно что-то сделал, хотя вроде адрес
http://ru.investing.com/economic-calendar/ -вбил, 
DLL разрешил.

Буду признателен за помощь.
Дмитрий
fobos6619:
Скажите, советник торгует только ту пару, на которой стоит.

fobos6619:
Скажите, советник торгует только ту пару, на которой стоит?

Именно так , и только по той валюте , которая есть в названии валютной пары. Т.е. если стоит на EURUSD , то торгует на новостях по EUR и USD.

 
GorSE:
Интересно, чем первая версия советника, предлагаемая нашему вниманию, отличается от второй, работа которой изображена на графике? Может быть, стОит поговорить сразу о второй версии этого занимательного советника...
Во 2-й версии загрузка страницы календаря происходит при помощи функций из библиотеки wininet.
 
   1.  15-ти минутная задержка исключена , если только все это время советник не пытался безуспешно загрузить страницу.

   2. Для торговли нужно выбрать ту валюту которая есть в названии валютной пары и разрешить советнику торговать.

   3. Читайте сообщения в окне "Эксперты" , там может быть полезная информация об ошибках.

   4. 12:10 EUR Индекс розничной производственной активности PMI 44,8 45,8  - нет прогноза , а советник торгует на расхождении между прогнозом и фактом.

   5.Не ставьте сразу несколько советников в терминал , они могут мешать друг другу загружать страницу сайта.

    Если будут вопросы выкладывайте скрин с окном "Эксперты" 

 Вот пример того , как я сегодня пролетел с торговлей по USDCAD : 

 
 vorese !
Спасибо за развернутый ответ.


>  1.  15-ти минутная задержка исключена , если только все это время советник не пытался безуспешно загрузить страницу.
    -возможно Вы правы, у меня не быстрый инет сегодня

>  2. Для торговли нужно выбрать ту валюту которая есть в   названии валютной пары и разрешить советнику торговать.
    -ну я исключительно на EURUSD пробовал

>  3. Читайте сообщения в окне "Эксперты" , там может быть   полезная информация об ошибках.
    -спасибо буду смотреть

>  4. 12:10 EUR Индекс розничной производственной   активности PMI 44,8 45,8 - нет прогноза , а советник торгует на   расхождении между прогнозом и  фактом.
    -да Вы правы я хотел убрать это событие

>  5.Не ставьте сразу несколько советников в терминал ,   они могут мешать друг другу загружать страницу сайта.

    -у меня только один советник стоял, а вот индюков  5 штук - может они мешали

Буду дальше тестировать, потом отпишусь, что получается.
А вообще очень полезные и интересный советник.
РЕСПЕКТ и УВАЖУХА, как говорят молодые.

Дмитрий
 
dimnow:
  я исключительно на EURUSD пробовал


           В этом случае исключите и вот этот пункт: 12:30 GBP Изъятие Жилищного капитала (Ежеквартальный)                -10,8B  -11,3B -11,5B
 

Ещё заметил, что при каждом обновлении(update-период обновления 9сек) данных календаря советник закачивает 250кб с сайта investing.com т.е. если каждые 10 сек по 250кб, то в час получается 90мб ну  и так далее.

 Для тех у кого лимитированный инет нужно нажать кнопочку обновить и обновление прекратится

Или поставить время обновления не 9 сек, а 999

 
vorese !
Скажите при торговле кнопка "торговля" на панельке должна быть зеленого или оранжевого цвета?
Дмитрий
 

> В этом случае исключите и вот этот пункт: 

12:30 GBP Изъятие Жилищного капитала (Ежеквартальный)  

             -10,8B  -11,3B -11,5B

спасибо не заметил , GBP

 
dimnow:


1. По поводу лимитного инета не подумал , т.к. у меня давно безлимитный , да и советник должен торговать на автомате без ручного обновления. Подумаю...

Если поставить время обновления 999сек. то обновленные данные Вы увидите только через 15 минут. Так может быть сегодня Вы так и сделали ?

2. при торговле кнопка "торговля" на панельке должна быть  оранжевого цвета , а выбранная строка белого.

