Советники: News Trading - страница 2
Спасибо за советник-нужная ВЕЩЬ.
fobos6619:
Скажите, советник торгует только ту пару, на которой стоит.
Скажите, советник торгует только ту пару, на которой стоит?
Именно так , и только по той валюте , которая есть в названии валютной пары. Т.е. если стоит на EURUSD , то торгует на новостях по EUR и USD.
Интересно, чем первая версия советника, предлагаемая нашему вниманию, отличается от второй, работа которой изображена на графике? Может быть, стОит поговорить сразу о второй версии этого занимательного советника...
1. 15-ти минутная задержка исключена , если только все это время советник не пытался безуспешно загрузить страницу.
2. Для торговли нужно выбрать ту валюту которая есть в названии валютной пары и разрешить советнику торговать.
3. Читайте сообщения в окне "Эксперты" , там может быть полезная информация об ошибках.
4. 12:10 EUR Индекс розничной производственной активности PMI 44,8 45,8 - нет прогноза , а советник торгует на расхождении между прогнозом и фактом.
5.Не ставьте сразу несколько советников в терминал , они могут мешать друг другу загружать страницу сайта.
Если будут вопросы выкладывайте скрин с окном "Эксперты"
Вот пример того , как я сегодня пролетел с торговлей по USDCAD :
> 5.Не ставьте сразу несколько советников в терминал , они могут мешать друг другу загружать страницу сайта.
Ещё заметил, что при каждом обновлении(update-период обновления 9сек) данных календаря советник закачивает 250кб с сайта investing.com т.е. если каждые 10 сек по 250кб, то в час получается 90мб ну и так далее.
Для тех у кого лимитированный инет нужно нажать кнопочку обновить и обновление прекратится
Или поставить время обновления не 9 сек, а 999
> В этом случае исключите и вот этот пункт:
12:30 GBP Изъятие Жилищного капитала (Ежеквартальный)
-10,8B -11,3B -11,5B
спасибо не заметил , GBP
1. По поводу лимитного инета не подумал , т.к. у меня давно безлимитный , да и советник должен торговать на автомате без ручного обновления. Подумаю...
Если поставить время обновления 999сек. то обновленные данные Вы увидите только через 15 минут. Так может быть сегодня Вы так и сделали ?
2. при торговле кнопка "торговля" на панельке должна быть оранжевого цвета , а выбранная строка белого.