Если советник 2 минуты обновляет файл , значит нет информации на сайте календаря.
Сегодня убедился в том , что на сайте календаря информация не всегда корректна. В коде страницы для 6-й строки календаря нет результатов сравнения факта и прогноза. Призываю всех сохранять спокойствие и не ругать автора за те ошибки , которые он не делал
.....Призываю всех сохранять спокойствие и не ругать автора за те ошибки , которые он не делал
на сайте данные появились, в эксперте нет, тупит ужасно, помогает парезапуск терминала... может потому что инет медленный, но мне проще в браузере обновить страницу с эконом. календарем, переключиться на терминал и открыть позицию, это быстрее т.к. эксперт тормозит у меня
Слежу за веткой с самого начала! Советник хороший, но вот периодически не хочет открывать сделки! Сегодня по фунту 2 раза не открыл! Первый раз выдал в журнале ФАЙЛ ЗАГРУЖЕН НЕ ПОЛНОСТЬЮ (но это можно понять), а вот второй раз вообще ничего не выдал, просто не открыл сделку! Также присоединюсь к просьбе одного участника форума - было-бы просто прекрассно, еслиб можно было выделить не одну, а несколько новостей для торговли (это полезно скажем если в виду сложившихся обстоятельств сделка по первой выбранной новости не открылась, а возможности это проверить нет (ушел на работу к примеру) то был бы шанс войти в торговлю по следующей выбранной новости по времени позжей). Также подскажите: Сколько времени (минут) дается на открытие сделки после выхода новости? Часто сделка не открывается так как вышло время для открытия сделки. В любом случае автору большой респект, сов облегчает слежение за выходом новостей, очень удобно при ручной торговле!
Версия 3.4 - время на открытие ордера 1минута , версия 3.4.1- время на открытие ордера 2 минуты. И в том и в другом случае ордер BUY откроется только если свеча М1 растет и откроется ордер SELL если свеча М1 падает. Торговли одним советником на нескольких новостях не будет , т. к. это можно сделать несколькими советниками
Подскажите пожалуйста! Если новости по разным парам (или даже по одной) выходят в одно и тоже время (скажем 3 - 4 одновременно), то не будут ли мешать советники друг другу, обновляя файл с данными одновременно? Magic соответственно укажу разные!
Здравствуйте! Скажите, почему такая странная реакция на данную строку для торговли (не наша валюта), ведь никаких префиксов в названии пары нет? И еще, обратите внимание на то, что данная запись появляется в журнале каждую секунду, так журнал весь жесткий диск забьет :)
П.С.: походу кроме usd ни одна из валют не работает - "не наша валюта"
П.П.С.: а вот другая ситуация: выбрана новость по eur, график usd/chf - никаких предупреждений, что валюта не та
Здравствуйте! Скажите, почему такая странная реакция на данную строку для торговли (не наша валюта), ведь никаких префиксов в названии пары нет? И еще, обратите внимание на то, что данная запись появляется в журнале каждую секунду, так журнал весь жесткий диск забьет :)
П.С.: походу кроме usd ни одна из валют не работает - "не наша валюта"
П.П.С.: а вот другая ситуация: выбрана новость по eur, график usd/chf - никаких предупреждений, что валюта не та
Попробуйте перекомпилировать советник
Загружаем терминал, включаем сову, выбираем правильный график и валюту по которой хотим торговать. Пока все нормально. Передумываем торговать эту новость и начинаем выбирать другой график для другой валюты. И вот тут начинаются заморочки. Перетаскиваем этот график в уже существующее окно с выбранными ранее настройками и сова принимает этот новый график без проблем, хотя он для ранее выбранной валюты. Теперь даже если выбрать для торговли правильную для этого вновь выбранного графика валюту (строку из списка), то сова ругается как на неправильную. Помогает перезагрузка терминала. Рискну предположить, что в коде что то неучтено для такой ситуации и сова помнит предыдущие настройки и не переходит к новым условиям.
Надеюсь понятно изложил :)