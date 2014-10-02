CodeBaseРазделы
Советники

News Trading - эксперт для MetaTrader 4

Evgeniy Serov
Немногочисленные советники для торговли по экономическому календарю, которые есть в свободном доступе, предлагают одну и ту же схему: за несколько минут до выхода новости установить отложенные ордера на покупку и продажу, а затем терпеливо ждать когда снесут ваши стопы. Предлагаю немного разнообразить этот процесс и заодно внести чуть-чуть логики.

Как известно, рынок очень часто бурно реагирует на расхождение между прогнозом и фактическим значением экономических индикаторов. В календаре сайта Investing com такие расхождения обозначены - "лучше ожидаемого", "хуже ожидаемого" и "в соответствии с ожиданиями", на моем календаре это "+", "-", "=" соответственно. Календарь сайта обновляется автоматически, и если данные будут "лучше ожидаемого" или "хуже ожидаемого" советник откроет ордер в нужную сторону в течении нескольких секунд после публикации данных. Запретить открытие ордера можно установкой переменных only_buy или only_sell в false.

Со случаем, когда данные " в соответствии с ожиданиями" - сложнее, поэтому в окне настроек советника имеются переменные order_buy и odrer_sell, переключив одну из них в true, вы сами решаете, в какую сторону открыть ордер при этом значении.

Для работы советника необходимо добавить адрес "http://ru.investing.com/economic-calendar/" в список разрешенных URL во вкладке Сервис / Настройки / Советники.

В советнике нужно установить разницу во времени между Москвой и локальным временем.

Для торговли нажмите кнопку "торговля" и при помощи кнопок в первом столбце выберите нужную строку.

08.10.14.

В настройках добавил переменные:

  • auto_update-разрешить/запретить авто обновление
  • update_time-разрешить/запретить обновление по времени с интервалом 15 мин.

Добавил код 2-й версии советника. В это версии для загрузки страницы сайта применяются функции из библиотеки wininet. Для работы советника нужно разрешить использование DLL.

10.10.14.

Исправил ошибку в определении часового пояса. 

11.10.14.

Для того , что бы функция загрузки страницы не занимала торговый поток после того , как обновленные данные уже получены , внес изменения в блок условий для торговли.

  В настройках советника нужно переключить  update_time=false;//обновление по времени 

04.11.14.

News trading v3.0

  • Добавил функцию обработки ошибок
  • Устранил перескакивание выбранной строки при изменении кол-ва строк в календаре в течении дня.
  • Добавил перенос в безубыток.

  • Добавил загрузку календаря за 2 минуты до публикации данных по выбранной строке.
  • Автообновление и обновление с интервалом 15 минут можно устанавливать независимо друг от друга.
  • При  установке в TRUE переменной "открыть Buy/Sell ("=") " советник откроет ордер Buy , если минутная свеча растет, и откроет ордер Sell ,если минутная свеча падает. 
  • При ("+/-") также ордер BUY откроется , только если свеча М1 растет и откроется Sell , если свеча М1 падает. 
  •  В настройках для открытия и модификации ордера все значения для 5-и знака автоматически умножаются на 10.

23.11.14

News trading v.3.4

Добавил трал

Советник для торговли по экономическому календарю сайта Investing.com.

