dimnow:
Привет vorese!

Хочу извиниться, за то, что не прислал свои
предложения.
Как только стал набрасывать ТЗ, понял, что
оно невыполнимо. Проблема не в языке mql4
и не в Вас. Проблема в самих данных по макро-
экономическим показателям. Их очень сложно
сравнивать, т.к. некоторые их них имеют обратное 
влияние на движение курсов(например безработица).
Думаю не стоит "огород городить" и тратить время.

Вашего советника вполне достаточно.


 

Я это понял еще полтора года назад , когда писал советник по старой версии календаря . Удачи. Евгений
 

Для того , что бы функция загрузки страницы не занимала торговый поток после того , как обновленные данные уже получены , внес изменения в блок условий для торговли.

  В настройках советника нужно переключить  update_time=false;//обновление по времени

Советники в прикрепленных файлах 

//==============условия для торговли=================================
   if(button_5 && button_time)// если выбрана строка календаря
     {
      if(!IsTradeAllowed()) Print("Разрешить советнику торговать");
      if(currency[str_trading]==symb_0 || currency[str_trading]==symb_1) // если наша валюта
        {
         if(time_ind[str_trading]==TimeToString(local_time-mck_local_times*3600,TIME_MINUTES))// время выхода новости
           {
            // file_size=0; - так было  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            if(compliance[str_trading]=="?") file_size=0; // перезагрузим календарь если еще нет результатов  !!!!!!!!!!!!!!!
            trading=true;
           }
         else
            trading=false;
        }
      else
         Print("Не наша валюта");
     }
vorese:
Я это понял еще полтора года назад , когда писал советник по старой версии календаря . Удачи. Евгений

 

 

Привет Евгений  !

Вы должно быть меня неверно поняли.
Я имел ввиду, то что сравнение проще сделать в Excel,
не стоит "огород городить" в МТ.
В Excel можно прикрутить индикаторы, сделать анализ и оптимизацию.
А готовые сигналы посылать  из Excel в MT.
Я не случайно прикрепил файл с новостями за 6 лет.

Успехов.
С уважением,
Дмитрий 

 
dimnow:
Спасибо , Дмитрий, действительно не понял. Обязательно постараюсь разобраться. Удачи. Евгений.
 

Что то у меня v2 торговать не хочет ставил сегодня на евро и фунт (новости в 12-30 и 13-00 по Москве) ни одной сделки не открыл. настройки по умолчанию кроме тп и сл.

 
VictorXZ:

Что то у меня v2 торговать не хочет ставил сегодня на евро и фунт (новости в 12-30 и 13-00 по Москве) ни одной сделки не открыл. настройки по умолчанию кроме тп и сл.

 

 В следующий раз выкладывайте скрин с открытым окном "Эксперты" и календарем

 

Вечер добрый!

На выходных поставил советник - визуально со всем разобрался - календарь загружает, новости показывает - строка выделяется белым цветом когда кнопочку торговля нажимаешь ... отсчитывает время до выхода новости ...но ордер не открывает ... 

понятно что сейчас я уже не восстановлю всю историю - завтра повнимательнее попробую посмотреть какие ошибки там возникают...но вот еще момент -

новость вышла - а ни плюса ни минуса не появилось (на скрине видно)  - уже обновился не раз, и перезагрузился - а все равно знак вопроса...

что это может быть? 

 

2. ну и еще вопрос - можно ли синхронизировать время советника с временем терминала...а не с временем компьютера - думаю это будет намного надежнее.... 

 3. Таймфрейм открытый имеет значение? валюта соответственно должна совпадать на открытой странице...и у советника - правильно?

4. В одном МТ4 - два или три окна с советником на разных парах допустимо запускать? 

1.новость вышла - а ни плюса ни минуса не появилось (на скрине видно)  - уже обновился не раз, и перезагрузился - а все равно знак вопроса...                                                                                                                На Вашем скрине нет ни плюса ни минуса в тех строках , где в ячейке "прогноз" стоит "----" ,т.е. нет информации о прогнозе , а значит фактическое значение не с чем сравнивать    

2. можно ли синхронизировать время советника с временем терминала.                                                                                                                                                                                                                         проще синхронизировать время компьютера    

3.Таймфрейм открытый имеет значение?                                                                                                                                                                                                                                                                             не имеет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.валюта соответственно должна совпадать на открытой странице...и у советника - правильно?                                                                                                                                                                                         правильно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 5. В одном МТ4 - два или три окна с советником на разных парах допустимо запускать?                                                                                                                                                                                                 Если советники будут торговать в одно время , то на одном включите  auto_update=true;//автообновление , а на остальных   auto_update=false , тогда загружать календарь будет только первый советник , остальные будут пользоваться готовой информацией.  update_time //обновление по времени   должно быть false , если в разное время ,то у всех советников   auto_update=true и update_time=false                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

А можно добавить возможность выбора в настройках выставления виртуальных линий пробоя, чтобы  при выходе новости без значений, ну например:  "Выступление Президента ЕЦБ",  эксперт ставил две линии (виртуальные линии пробоя или по другому "Поддержки и Сопротивления")

                    1) По Хаям

                    2) По лоуам 

                       (Хаи и Лоу чтобы определялись по определенному количеству баров назад)

                       какую пробьют туда и открываемся?

Плиииз! Нужна очень..!!

Заранее Благодарен...

 
HTMax:

А можно добавить возможность выбора в настройках выставления виртуальных линий пробоя, чтобы  при выходе новости без значений, ну например:  "Выступление Президента ЕЦБ",  эксперт ставил две линии (виртуальные линии пробоя или по другому "Поддержки и Сопротивления")

                    1) По Хаям

                    2) По лоуам 

                       (Хаи и Лоу чтобы определялись по определенному количеству баров назад)

                       какую пробьют туда и открываемся?

Плиииз! Нужна очень..!!

Заранее Благодарен...

 Я уверен , что здесь Вам помогут
