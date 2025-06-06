Советники: News Trading - страница 7
Вашего советника вполне достаточно.
Для того , что бы функция загрузки страницы не занимала торговый поток после того , как обновленные данные уже получены , внес изменения в блок условий для торговли.
В настройках советника нужно переключить update_time=false;//обновление по времени
Советники в прикрепленных файлах
vorese:
Я это понял еще полтора года назад , когда писал советник по старой версии календаря . Удачи. Евгений
Привет Евгений !
Вы должно быть меня неверно поняли.
Я имел ввиду, то что сравнение проще сделать в Excel,
не стоит "огород городить" в МТ.
В Excel можно прикрутить индикаторы, сделать анализ и оптимизацию.
А готовые сигналы посылать из Excel в MT.
Я не случайно прикрепил файл с новостями за 6 лет.
Успехов.
С уважением,
Дмитрий
Что то у меня v2 торговать не хочет ставил сегодня на евро и фунт (новости в 12-30 и 13-00 по Москве) ни одной сделки не открыл. настройки по умолчанию кроме тп и сл.
Что то у меня v2 торговать не хочет ставил сегодня на евро и фунт (новости в 12-30 и 13-00 по Москве) ни одной сделки не открыл. настройки по умолчанию кроме тп и сл.
В следующий раз выкладывайте скрин с открытым окном "Эксперты" и календарем
Вечер добрый!
На выходных поставил советник - визуально со всем разобрался - календарь загружает, новости показывает - строка выделяется белым цветом когда кнопочку торговля нажимаешь ... отсчитывает время до выхода новости ...но ордер не открывает ...
понятно что сейчас я уже не восстановлю всю историю - завтра повнимательнее попробую посмотреть какие ошибки там возникают...но вот еще момент -
новость вышла - а ни плюса ни минуса не появилось (на скрине видно) - уже обновился не раз, и перезагрузился - а все равно знак вопроса...
что это может быть?
2. ну и еще вопрос - можно ли синхронизировать время советника с временем терминала...а не с временем компьютера - думаю это будет намного надежнее....
3. Таймфрейм открытый имеет значение? валюта соответственно должна совпадать на открытой странице...и у советника - правильно?
4. В одном МТ4 - два или три окна с советником на разных парах допустимо запускать?
1.новость вышла - а ни плюса ни минуса не появилось (на скрине видно) - уже обновился не раз, и перезагрузился - а все равно знак вопроса... На Вашем скрине нет ни плюса ни минуса в тех строках , где в ячейке "прогноз" стоит "----" ,т.е. нет информации о прогнозе , а значит фактическое значение не с чем сравнивать
2. можно ли синхронизировать время советника с временем терминала. проще синхронизировать время компьютера
3.Таймфрейм открытый имеет значение? не имеет
4.валюта соответственно должна совпадать на открытой странице...и у советника - правильно? правильно
5. В одном МТ4 - два или три окна с советником на разных парах допустимо запускать? Если советники будут торговать в одно время , то на одном включите auto_update=true;//автообновление , а на остальных auto_update=false , тогда загружать календарь будет только первый советник , остальные будут пользоваться готовой информацией. update_time //обновление по времени должно быть false , если в разное время ,то у всех советников auto_update=true и update_time=false
А можно добавить возможность выбора в настройках выставления виртуальных линий пробоя, чтобы при выходе новости без значений, ну например: "Выступление Президента ЕЦБ", эксперт ставил две линии (виртуальные линии пробоя или по другому "Поддержки и Сопротивления")
1) По Хаям
2) По лоуам
(Хаи и Лоу чтобы определялись по определенному количеству баров назад)
какую пробьют туда и открываемся?
Плиииз! Нужна очень..!!
Заранее Благодарен...
