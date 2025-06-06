Советники: News Trading - страница 20
Посмотрите скрин, наверное ошибочка в последней версии где то по направлению торговли закралась.
По CHF и EUR показатель новости стоит "-", а ордера установились по разному евро-доллар в sell как положено, непонятно почему доллар-чиф в бай если направление "-"
Нет ошибки
А почему так могло произойти, нужно же понять, в чем причина другого направления торговли. Стр. 3
В настройках добавил переменную - time_cl=15;//время ожидания модификации (мин.) . Суть ее в следующем: если ордер открылся , но переноса в безубыток не было , т.е. цена ушла в другую
сторону или забуксовала , то через время , заданное в этой переменной , ордер закроется , как только профит будет положительным. Если цена ушла в минус сразу и навсегда, ловите лося.
time_cl=0 - ордер не закроется
Советник News trading v 3.2 в прикрепленном файле.
Скажите, а календарь отображает все новости? Смотрю что сегодня по паре фунт доллар началось движение вниз аж с 07:00 (-1 москва), а новость по фунту вышла только в 11:30 ,да и по доллару тоже ночью ничего не было, да и на других парах движение началось намного раньше чем указано в календаре. Сегодня при открытии ордера по фунт доллар словил две ошибки 136 и 138, можно как то подправить советник чтобы он делал несколько попыток открыть ордер. И еще вопрос к автору, на терминале на разных парах стоят советники и чтобы не ловить ошибку "файл не прочитан -1" или "ошибка при вызове FileOpen(),имя файла investing html ошибка 5004", можно ли переименовать этот файл для каждого из советников по разному,чтобы каждый обращался независимо к своему файлу? И еще скажите этот файл перезаписывается или просто дополняется? я имею ввиду что инфа за вчера стирается?Заранее благодарен за ответы.
136
ERR_OFF_QUOTES
Нет цен
137
ERR_BROKER_BUSY
Брокер занят
138
ERR_REQUOTE
Новые цены
При возникновении этих ошибок (которые не являются ошибками) советник повторно пытается открыть ордер , но т.к. на все отведена только 1 минута может не успеть.
Календарь отображает новости , которые вы видите на странице сайта с настройками по умолчанию и ничего с этим поделать не могу- такой уж он у меня получился.
Сообщение "файл не прочитан -1" не является ошибкой . Можете смело переименовывать файл. Каждый раз , как только происходит обновление , файл переписывается полностью
Ордер SELL открылся в 02:31:12 по цене 0.86013 (неожиданно) Закрыт в 02:42:42, и сразу открылся снова ордер SELL?!