В чем дело?
Вышла новость (квартальный ВВП,USD) со знаком +..
В терминале по USDJPY открылся ордер BUY, а в терминале по USDCHF открылся ордер SELL.
Как такое может быть?
Только почку не продавайте.
Надеюсь юмор на счет мешков с деньгами все поняли. Спасибо автору за труд. Советник достоин внимания, но работать только под присмотром, особенно на важных новостях, т.к. цена летит молниеносно, и советник открывает ордер не сразу ( в рынок не пускают, реквоты и т.д), и получить лося легко. вот пример сегодняшний ВВП, USDJPY М1:
Быть такого не может
Более того, ордер BUY открылся второй раз,после закрытия стоплоссом в течение 30-й минуты.
В этом случае все правильно : если 1-й ордер успел закрыться в 15:30:50 , то у советника было еще 10 секунд на открытие следующего ордера, т. к. условия для открытия ордера сохранились. Вот он и открыл еще один
vorese
Поставил версию News_trading_v_02__3
Такой вопрос:
Есть трейдеры, которые не могут в ручную каждый день расставлять (помечать) новости в навигационном окне.
Можно сделать в эксперте так:
1) Ставим эксперт на пару EURUSD --- в терминале отрыты только графики в которых присутствует символ EURUSD.
И чтобы не расставлять (не помечать) новости в навигационном окне в ручную,чтоб эксперт самостоятельно искал новость по времени с символом EURUSD и расставлял ордера согласно открытым графикам.
До пустим для пар с символом EURUSD стоит один терминал
2) Для второго терминала тоже самое но только для символа JPY --- для AUD будет свой термил --- для GBP --- и так далее
3) Чтобы эксперт самостоятельно листал список новостей и расставлял самостоятельно по тому символу, на котором он установлен + пары в открытых окнах терминала
Показывать надо полную информацию а не только бары, я имею виду сам журнал экспертов и журнал, там больше информации по чему такое происходит
К сожалению журнал не сохранился (закрывал терминал), но ведь сова открывает ордер после того, как обновит журнал и сравнит результат новости. На это нужно время, плюс во время выхода новостей идет сумасшедший трафик, спред, расширенный до предела, пусть 1-2 секунды, а цена уже далеко 25-30п. Новости без присмотра торговать нельзя. Вот как то так.
