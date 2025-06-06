Советники: News Trading - страница 14

Новый комментарий
 
Gleb12:
В чем дело? 
Вышла новость (квартальный ВВП,USD) со знаком +..
В терминале по USDJPY открылся ордер BUY, а в терминале по USDCHF открылся ордер SELL.
Как такое может быть?
Быть такого не может
 
vorese:
Только почку не продавайте.

Надеюсь юмор на счет мешков с деньгами все поняли. Спасибо автору за труд. Советник достоин внимания, но работать только под присмотром, особенно на важных новостях, т.к. цена летит молниеносно, и советник открывает ордер не сразу ( в рынок не пускают, реквоты и т.д), и получить лося легко. вот пример сегодняшний ВВП, USDJPY М1:

 
fobos6619:

Надеюсь юмор на счет мешков с деньгами все поняли. Спасибо автору за труд. Советник достоин внимания, но работать только под присмотром, особенно на важных новостях, т.к. цена летит молниеносно, и советник открывает ордер не сразу ( в рынок не пускают, реквоты и т.д), и получить лося легко. вот пример сегодняшний ВВП, USDJPY М1:

Показывать надо полную информацию а не только бары, я имею виду сам журнал экспертов и журнал, там больше информации по чему такое происходит
 
vorese:
Быть такого не может
Более того, ордер BUY открылся второй раз,после закрытия стоплоссом в течение 30-й минуты.

Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
17553671282014.10.30 15:30:27buy0.50usdjpy109.379109.2920.0002014.10.30 15:30:50109.2920.000.000.00-3.98
 777News trading[sl]
17553688292014.10.30 15:30:55buy0.50usdjpy109.306109.2360.0002014.10.30 15:31:35109.2360.000.000.00-3.20
 777News trading[sl]
 
Gleb12:
Более того, ордер BUY открылся второй раз,после закрытия стоплоссом в течение 30-й минуты.

Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
17553671282014.10.30 15:30:27buy0.50usdjpy109.379109.2920.0002014.10.30 15:30:50109.2920.000.000.00-3.98
 777News trading[sl]
17553688292014.10.30 15:30:55buy0.50usdjpy109.306109.2360.0002014.10.30 15:31:35109.2360.000.000.00-3.20
 777News trading[sl]
В этом случае все правильно : если 1-й ордер успел закрыться в 15:30:50 , то у советника было еще 10 секунд на открытие следующего ордера, т. к. условия для открытия ордера сохранились. Вот он и открыл еще один
 
vorese:
В этом случае все правильно : если 1-й ордер успел закрыться в 15:30:50 , то у советника было еще 10 секунд на открытие следующего ордера, т. к. условия для открытия ордера сохранились. Вот он и открыл еще один
И всетаки, каким образом открылись в двух разных терминалах от разных брокеров по одной и той же паре USDCHF ордера SELL?? Правда, они оказались профитными, т.к. открылись на самой вершине (Hi) и собрали весь откат.
 

 vorese

 Поставил версию News_trading_v_02__3 

Такой вопрос:

Есть трейдеры, которые не могут в ручную каждый день расставлять (помечать) новости в навигационном окне.

Можно сделать в эксперте так:

1) Ставим эксперт на пару EURUSD --- в терминале отрыты только графики в которых присутствует символ EURUSD.

   И чтобы не расставлять (не помечать) новости в навигационном окне в ручную,чтоб эксперт самостоятельно искал новость по времени с символом EURUSD и расставлял ордера согласно    открытым графикам.

   До пустим для пар с символом EURUSD стоит один терминал

2) Для второго терминала тоже самое но только для символа JPY --- для AUD будет свой термил --- для GBP --- и так далее

3) Чтобы эксперт самостоятельно листал список новостей и расставлял самостоятельно по тому символу, на котором он установлен + пары в открытых окнах терминала

 
forexmag4you:
Показывать надо полную информацию а не только бары, я имею виду сам журнал экспертов и журнал, там больше информации по чему такое происходит

К сожалению журнал не сохранился (закрывал терминал), но ведь сова открывает ордер после того, как обновит журнал и сравнит результат новости. На это нужно время, плюс во время выхода новостей идет сумасшедший трафик, спред, расширенный до предела, пусть 1-2 секунды, а цена уже далеко 25-30п. Новости без присмотра торговать нельзя. Вот как то так.

 
forexmag4you:

 vorese

 Поставил версию News_trading_v_02__3 

Такой вопрос:

Есть трейдеры, которые не могут в ручную каждый день расставлять (помечать) новости в навигационном окне.

Можно сделать в эксперте так:

1) Ставим эксперт на пару EURUSD --- в терминале отрыты только графики в которых присутствует символ EURUSD.

   И чтобы не расставлять (не помечать) новости в навигационном окне в ручную,чтоб эксперт самостоятельно искал новость по времени с символом EURUSD и расставлял ордера согласно    открытым графикам.

   До пустим для пар с символом EURUSD стоит один терминал

2) Для второго терминала тоже самое но только для символа JPY --- для AUD будет свой термил --- для GBP --- и так далее

3) Чтобы эксперт самостоятельно листал список новостей и расставлял самостоятельно по тому символу, на котором он установлен + пары в открытых окнах терминала

Я не могу себе позволить , чтобы мой советник так издевался над тысячами трейдеров.
 
fobos6619:

Надеюсь юмор на счет мешков с деньгами все поняли. Спасибо автору за труд. Советник достоин внимания, но работать только под присмотром, особенно на важных новостях, т.к. цена летит молниеносно, и советник открывает ордер не сразу ( в рынок не пускают, реквоты и т.д), и получить лося легко. вот пример сегодняшний ВВП, USDJPY М1:

Да пока мешки не готовлю, уже сколько тестирую так в 9 случаях из 10. Выходит новость, цена пролетает, доходит до пика, и только ближе к пику открывается ордер, когда цена уже начинает разворот. Конечно проблемы могут быть связаны наверное и с интернетом и другими факторами, в том числе кривыми руками=). Но всё равно автору спасибо, интересная вещь
1...789101112131415161718192021...53
Новый комментарий