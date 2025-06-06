Советники: News Trading - страница 39
Уже давно сделали четкий автомат из этого робота --- ни каких ручных действий
Эх, если так настроить, то нельзя будет заглянуть вперед:-)
Да уж , к сожалению Машина Времени не получилась.
Уже давно сделали четкий автомат из этого робота --- ни каких ручных действий
1. Где можно его бесплатно посмотреть , не подскажете ? Я очень рад , что моя идея кому то пригодилась , т. к. для этого и выкладывал советник в CodeBase , а мог бы сразу в Маркет и там уже потихоньку допиливать
Я вам предлагал сделать из него полный автомат --- вы отказались в сотрудничестве.
2. Я и сейчас не соглашусь , т.к. не вижу смысла.
На сайте Я не раздаю бесплатно без согласия авторов.
3.Беру свои слова обратно.
Вам предлагаю объединиться и до вести до конца ваш эксперт --- сделать его полным автоматом
4.читайте пункт 2
Немного сов-автомат осталось подмарафетить и можно смело торговать. Согласен помощь от vorese в доработке автомата было бы неплохо.
А есля я из вас все секреты вытяну , а советник буду продавать ?
Также можно и наоборот вытянуть из того, что вы уже реализовали (включая и платную версию советника), поэтому только взаимодоверие для сотрудничества.
А как же слова forexmag4you о том ,что я всех использовал в своих корыстных целях ? Давайте будем честно и открыто выкладывать здесь все свои идеи , а я (может и другие подтянутся) по мере своих сил и возможностей будем писать коллективный Грааль , заработаем большую кучу денег и тем самым ускорим загнивание проклятого капитализма
Интересно в каких целях использует ваш советник forexmag4you - явно не в альтруистических :)
Сегодня потребовалось на новом терминале проверить какой максимальный спред при выходе новости , пришлось быстро набросать индикатор. Индикатор показывает . какой максимальный спред за все время пока он прикреплен к графику. Может кому то пригодиться
Индикатор в прикрепленном файле