Советники: News Trading - страница 39

forexmag4you:

Уже давно сделали четкий автомат из этого робота --- ни каких ручных действий

Немного сов-автомат осталось подмарафетить и можно смело торговать. Согласен помощь от vorese в доработке автомата было бы неплохо.
 
Strelok:
Эх, если так настроить, то нельзя будет заглянуть вперед:-)

Да уж , к сожалению Машина Времени не получилась.

 
forexmag4you:

1. Где можно его бесплатно посмотреть , не подскажете ? Я очень рад , что моя идея кому то пригодилась , т. к. для этого и выкладывал советник в CodeBase , а мог бы сразу в Маркет и там уже потихоньку допиливать

Я вам предлагал сделать из него полный автомат --- вы отказались в сотрудничестве.

2. Я и сейчас не соглашусь , т.к. не вижу смысла.

На сайте Я не раздаю бесплатно без согласия авторов.

3.Беру свои слова обратно.

Вам предлагаю объединиться и до вести до конца  ваш эксперт --- сделать его полным автоматом

4.читайте пункт 2

 
Strelok:
А есля я  из вас все секреты вытяну , а советник буду продавать ?
 
vorese:
Также можно и наоборот вытянуть из того, что вы уже реализовали (включая и платную версию советника), поэтому только взаимодоверие для сотрудничества.
 
Strelok:
А как же слова forexmag4you о том ,что я всех использовал в своих корыстных целях ?  Давайте будем честно и открыто выкладывать здесь все свои идеи , а я (может и другие подтянутся) по мере своих сил и возможностей будем писать коллективный Грааль , заработаем большую кучу денег и тем самым ускорим загнивание проклятого капитализма

 
vorese:

Интересно в каких целях использует ваш советник forexmag4you - явно не в альтруистических :) 
 
vorese:

Коллективно уже здесь не получится так как нет сподвижников. Идеи здесь в открытую выкладывать, значит остаться без штанов. Заработать можно без всех, зная программирование, поэтому Вы автор к Вам и обращение в первую очередь. Кстати загнивающего капитализма нет, есть квази демократический плюрализм. Предлагаю всем программистам объединиться для построения коллективного Грааля, так сказать "программисты всех стран объединяйтесь".    
 
server:
в целях экономического благосостояния всех обездоленных.
 

Сегодня потребовалось на новом терминале проверить какой максимальный спред при выходе новости , пришлось быстро набросать индикатор. Индикатор показывает . какой максимальный спред за все время пока он прикреплен к графику. Может кому то пригодиться

Индикатор в прикрепленном файле

max spred

Файлы:
MAX_SPREAD.mq4  6 kb
