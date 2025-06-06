Советники: News Trading - страница 42
Еще за 15 минут до новости расширение степа до 30 пунктов...
vorese, посмотрите скрин. Почему новостная панель не активная при том, что новость имеет определенную важность? И в большинстве случаях ночью панель всегда не активна, в связи с чем пропускается много ночных новостей.
хороший советник понравился
1. а как сделать что на автомате он работал. ?
2. Или что бы сразу на весь день выбрать и ждать пока все новости пройдут. ?
Пакажите пример желательно видео.
Если хотя бы неделю понаблюдать за календарем . то станет ясно , что в день выходит максимум 4 новости , на которые стоит обратить внимание. Ставьте отдельно на каждую новость советник и торгуйте на радость ДЦ.
а вот так нельзя на автомате как этот работает.
e-News-Lucky$
дописать как то что бы можно запрограммировать на каждую новость и уйти спать и потом смотреть. дальше что есть. Как то так.
Пример.
получаеться 6 новостей по usd это надо 6 графиков делать и ставить советник на каждую новость.
хотя бы можно.
на одном графике стоял.
и назначить каждое время на весь день и ждать просто.
я думаю так лучше ище будет такой вариант.