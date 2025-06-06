Советники: News Trading - страница 42

Еще за 15 минут до новости расширение степа до 30 пунктов...
 
PBAutoTrade:
Еще за 15 минут до новости расширение степа до 30 пунктов...
что за брокер, если не секрет
 
vorese, посмотрите скрин. Почему новостная панель не активная при том, что новость имеет определенную важность? И в большинстве случаях ночью панель всегда не активна, в связи с чем пропускается много ночных новостей.
Файлы:
n3epzqvlv518.PNG  193 kb
 
Судя по Вашем скрину , не было даже попытки обновления календаря , а вот с чем это связано не могу сказать , т. к. слишком мало информации и судя по верхней строке Вы внесли какие то изменения в код.260115
 
У кого в календаре в конце текста есть "квадратики" - замените функцию   f_Cyrillic
//===========перекодируем в кириллицу================================
string f_Cyrillic(string text_str)
  {
   uchar char_code=0;
   uchar  code=0;
   uchar flag=0;
   string ansi="";
   uchar array_ansi[];
   int count_array=StringToCharArray(text_str,array_ansi,0,-1,CP_ACP);

   for(int c=0;c<count_array;c++)
     {
      code=array_ansi[c];
      if(code==208) { flag=1;continue;}  //P
      else
        {
         if(code==209) { flag=2;continue;}   //C
         else
           {
            if(code==145 && flag==2)char_code=184; //ё
            else
              {
               if(code<32) char_code=32;
              else
                {
                  if(code<128) char_code=code;
                  else
                    {
                     if(flag==1) char_code=code+48;
                     else
                       {
                        if(flag==2) char_code=code+112;
                       }
                    }
                 }
              }
           }
        }
      ansi=ansi+CharToString(char_code);
     }
   return(ansi);
  }
 

хороший советник понравился

1. а как сделать что на автомате он работал. ?

2. Или что бы сразу на весь день выбрать и ждать пока все новости пройдут. ?

Пакажите пример желательно видео.

 
Если хотя бы неделю понаблюдать за календарем . то станет ясно , что в день выходит максимум 4 новости , на которые стоит обратить внимание. Ставьте отдельно на каждую новость советник и торгуйте на радость ДЦ.
 
а вот так нельзя на автомате как этот работает.

e-News-Lucky$

сидеть весь день замучаешься следить за новостями.
 
дописать как то что бы можно запрограммировать на каждую новость и уйти спать и потом смотреть. дальше что есть. Как то так.

Пример.

получаеться  6 новостей по usd это надо 6 графиков делать и ставить советник на каждую новость.

хотя бы можно.


на одном графике стоял.

и назначить каждое время на весь день и ждать просто.


я думаю так лучше ище будет такой вариант.

