Это скрин экрана параметров
 
palatochnik:
В 32-й строке фактическое значение равно прогнозу , а значит , если Вы не переключили переменную order_sell=true , то ордер не откроется . Почитайте описание советника. 
 
Boongalo:
Значит мне эту ошибку самому никак не устранить, по-скольку запрет исходит от моего брокера, верно?

      Верно , если Вы не задолбали брокера каким то советником и они не решили его тормознуть

P.S. для 5-и знака у Вас маленькое значение переменной slippage . Поставьте- 30 

 

Ну что, свершилось наконец)))) первая сделка. Пошел готовить мешки для зелени)))))))


 
fobos6619:

Ну что, свершилось наконец)))) первая сделка. Пошел готовить мешки для зелени)))))))


Только почку не продавайте.
 
Добавлю сюда ещё один полезный эксперт для торговли на новостях.

иногда при глюках терминала и потери связи с сервером советник перезапускает терминал --- при потери связи, итд., черз определённый промежуток времени, полное описание всех функций и настроек прилагается в https://yadi.sk/d/teqHSpbjcPfQh

 
palatochnik:
Для сегодняшнего случая отличный результат , а в общем TakeProfit и StopLoss для 5-и знака уж очень маленькие.
 
В чем дело? 
Вышла новость (квартальный ВВП,USD) со знаком +..
В терминале по USDJPY открылся ордер BUY, а в терминале по USDCHF открылся ордер SELL.
Как такое может быть?
