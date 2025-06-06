Советники: News Trading - страница 13
StopLoss 50
max_spread 100
Скрин параметров почему-то не грузится пишу от руки какие параметры для EURUSD поставил TakeProfit 50
Значит мне эту ошибку самому никак не устранить, по-скольку запрет исходит от моего брокера, верно?
Верно , если Вы не задолбали брокера каким то советником и они не решили его тормознуть
P.S. для 5-и знака у Вас маленькое значение переменной slippage . Поставьте- 30
Ну что, свершилось наконец)))) первая сделка. Пошел готовить мешки для зелени)))))))
Добавлю сюда ещё один полезный эксперт для торговли на новостях.
иногда при глюках терминала и потери связи с сервером советник перезапускает терминал --- при потери связи, итд., черз определённый промежуток времени, полное описание всех функций и настроек прилагается в https://yadi.sk/d/teqHSpbjcPfQh
О чудо свершилась сделка, только фиксация убытка, 0.6$ подскажите может параметры не те поставил,
Вышла новость (квартальный ВВП,USD) со знаком +..
В терминале по USDJPY открылся ордер BUY, а в терминале по USDCHF открылся ордер SELL.
Как такое может быть?