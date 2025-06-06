Советники: News Trading - страница 5
Скажите какие у настройки у Вас? Вроде все понятно, но ни одной сделки. И новости вроде. Или он торгует при определенной разности в прогнозе и факте? Если можно скрин. Спасибо.
Привет
О настройках я писал на 1 странице
билдах.Скачал билд 711 и тогда всё установилось нормально.
У вас какой билд? Может в этом причина?
>И новости вроде
у меня была проблема с новостями(получение и обновление)
Эта версия news_trading_v_02.mq4 из поста
работает на 5+ - я имел ввиду получение и обновление.
Про торговлю сказать ничего не могу, сделок пока не открывал
>Или он торгует при определенной разности в прогнозе и факте
на скринах в этой ветке показаны новости с + и - , последняя колонка
вот тогда советник должен торговать, НО
1.ЕСЛИ ВЫ ВЫБРАЛИ НОВОСТЬ КЛИКОМ И СТРОКА С НЕЙ СТАЛА БЕЛОЙ
2.ЕСЛИ НОВОСТЬ ПО ПАРЕ НА КОТОРОЙ УСТАНОВЛЕН СОВЕТНИК
3.ЕСЛИ ВЫ РАЗРЕШИЛИ ТОРГОВЛЮ
КАК-ТО ТАК
PS
Сделок пока не открывал-как появятся отпишусь
fobos6619
вот КАК-ТО ТАК
Пишите, что у Вас не получается, помогу, чем смогу.
PS
Если говорить о направлении открытия-то это отдельная песня.
Каждый выбирает направление сам.
fobos6619
вот КАК-ТО ТАК
Пишите, что у Вас не получается, помогу, чем смогу.
PS
Если говорить о направлении открытия-то это отдельная песня.
Каждый выбирает направление сам.
Спасибо. Все было сделано как написано. Но вопросы такого плана. На скрине 1 и 2 группа настроек. Я понимаю так: 1 группа - доверяем торговлю советнику в зависимости от результата новости + или -.
2 группа, если показатели новости остались на прежнем уровне. Не совсем понятен смысл, если я сам принимаю решение, то сам и ордер открою без помощи сова. И еще последний столбик "Осталось время до
новости" не показывает то самое время, я так полагаю, что по истечении которого, сов проверяет результат по новости и дает команду на открытие сделки. 3 группа настроек, есть ли смысл менять что-то. Если можно, что не так, пояснить.
>2 группа, если показатели новости остались на прежнем уровне. Не совсем понятен смысл, если я сам принимаю решение, то сам и ордер открою без помощи сова
1-я группа : false- запрещаем открыть ордер , даже если по условиям ("+" , "-") он должен быть открыт . Иногда полезно постоять в стороне 2-я группа : true - разрешаем открыть ордер при условии ( "="). Вы решили , что при таком результате цена обязательно будет расти (падать) , а вас в это время жена посылает в магазин , что бы купили себе пива.
Автообновление :true 1. разрешить советнику обновление каждые 15 мин. 2. разрешить при наступлении времени выхода выбранной новости
Обновление по времени: false- запретить обновление каждые 15 минут
Пауза между обновлениями : В обоих приведенных выше случаях обновление происходит в течении одной минуты с паузами , которые вы определяете в этой переменной Разница во времени относительно Москвы : Разница между московским временем и временем , которое установлено на вашем компьютере . Не в терминале , а именно в компьютере
dimnow и vorese Спасибо за пояснения. Т.е. как я понял, в принципе кроме настройки времени по Москве можно оставить все без изменений? У меня при при нажатии на кнопку торговля и выборе новости не отсчитывается оставшееся время до новости в последнем столбике на таблице.
Покажите пожалуйста на скрине какой последний столбец.
вот
http://c2n.me/j3Eghg