Рекомендую всем !
Эта версия news_trading_v_02.mq4 из поста 
vorese 2014.10.07 17:49 
работает на 5+
 
Скажите какие у настройки у Вас? Вроде все понятно, но ни одной сделки. И новости вроде.  Или он торгует при определенной разности в прогнозе и факте? Если можно скрин. Спасибо.
 
Привет 

О настройках я писал на 1 странице

>Как установить советник в МТ4? 
>Я его скачал, но он не устанавливается

У меня установился. Решил помочь.

Попробуйте так
1.Кинуть его в папку 
С:\Program Files\MetaTrader 4 Admiral Markets\MQL4\Experts

2. На всякий случай откомпилировать в MetaEditor 

3. Добавить адрес "http://ru.investing.com/economic-calendar/" 
в список разрешенных URL во вкладке Сервис / Настройки / Советники

4.В советнике нужно установить разницу во времени между 
Москвой и локальным временем.

5.Для торговли нажмите кнопку "торговля" и при помощи кнопок 
в первом столбце выберите нужную строку. 

Я сначала устанавливал на билд 625 и не смог установить.
При копмпиляции выдавал ошибку. что функция WebReques отсутствует
Потом понял, что функция WebRequest появилась в более поздних

билдах. 

Скачал билд 711 и тогда всё установилось нормально.

У вас какой билд? Может в этом причина?

 

>И новости вроде 

у меня была проблема с новостями(получение и обновление)

 Про торговлю сказать ничего не могу, сделок пока не открывал

 >Или он торгует при определенной разности в прогнозе и факте

на скринах в этой ветке показаны новости с + и - , последняя колонка

вот тогда советник должен торговать, НО

1.ЕСЛИ ВЫ ВЫБРАЛИ НОВОСТЬ КЛИКОМ И СТРОКА С НЕЙ СТАЛА БЕЛОЙ

2.ЕСЛИ НОВОСТЬ ПО ПАРЕ НА КОТОРОЙ УСТАНОВЛЕН СОВЕТНИК

3.ЕСЛИ ВЫ РАЗРЕШИЛИ ТОРГОВЛЮСоветник для торговли по экономическому календарю сайта Investing.com.

КАК-ТО ТАК

PS 

 Сделок пока не открывал-как появятся отпишусь

Экономический календарь - Investing.com
  • ru.investing.com
Использовав наш экономический календарь, вы получите не только краткую информацию о событии, но и пояснения и графики.
 

сов сам открыл сделку

 

 fobos6619

вот КАК-ТО ТАК

Пишите, что у Вас не получается, помогу, чем смогу.

PS 

Если говорить о направлении открытия-то это отдельная песня.

Каждый выбирает направление сам. 

 
Спасибо. Все было сделано как написано. Но вопросы такого плана. На скрине 1 и 2 группа настроек. Я понимаю так: 1 группа - доверяем торговлю советнику в зависимости от результата новости + или -.

2 группа, если показатели новости остались на прежнем уровне. Не совсем понятен смысл, если я сам принимаю решение, то сам и ордер открою без помощи сова. И еще последний столбик "Осталось время до

новости" не показывает то самое время, я так полагаю, что по истечении которого, сов проверяет результат по новости и дает команду на открытие сделки. 3 группа настроек, есть ли смысл менять что-то.  Если можно, что не так, пояснить.

Файлы:
qi3vvr564.JPG  224 kb
 
Уважаемый  fobos6619!

>2 группа, если показатели новости остались на прежнем уровне. Не совсем понятен смысл, если я сам принимаю решение, то сам и ордер открою без помощи сова


-Не совсем понятен вопрос


>И еще последний столбик "Осталось время до новости" не показывает то самое время, я так полагаю, что по истечении которого, сов проверяет результат по новости и дает команду на открытие сделки

-На Вашем скрине не могу найти столбик, о котором Вы говорите

>3 группа настроек, есть ли смысл менять что-то
-Если Вас всё устраивает, то ничего менять не нужно.


Дмитрий
 
   1-я группа :  false- запрещаем открыть ордер , даже если по условиям ("+" ,  "-") он должен быть открыт .    Иногда полезно постоять в стороне                                                                                                                 2-я группа : true - разрешаем открыть ордер при условии ( "=").    Вы решили , что при таком результате цена обязательно будет расти (падать) , а вас в это время жена посылает в магазин , что бы купили себе   пива.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Автообновление :true 1. разрешить советнику обновление каждые 15 мин. 2. разрешить при наступлении времени выхода выбранной новости  

Обновление по времени:  false- запретить обновление каждые 15 минут

  Пауза между обновлениями : В обоих  приведенных выше случаях  обновление происходит в течении одной минуты с паузами , которые вы определяете в этой переменной                                                                         Разница во времени относительно Москвы :   Разница  между московским  временем и временем , которое установлено на вашем  компьютере . Не в терминале , а именно в компьютере  

                                                                                                                                        

 
dimnow и vorese Спасибо за пояснения. Т.е. как я понял, в принципе кроме настройки времени по Москве можно оставить все без изменений? У меня при при нажатии на кнопку торговля и выборе новости не отсчитывается оставшееся время до новости в последнем столбике на таблице.
 
Покажите пожалуйста на скрине какой последний столбец.
 
вот

http://c2n.me/j3Eghg

