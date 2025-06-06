Советники: News Trading - страница 6

fobos6619:

вот

http://c2n.me/j3Eghg

вроде на этом месте только номер новости -с чего Вы взяли, что должен стоять счетчик времени?

Картинку лучше сюда при крепить

 
dimnow:

Нашел ошибку в определении часового пояса , если локальное время= московскому , то все нормально. Завтра выложу код с исправлениями, сегодня некогда.
 
vorese:
гляньте в личку
 
vorese:
Исправил ошибку в определении часового пояса .  Советники в прикрепленных файлах time
Файлы:
News_trading_v_02.mq4  36 kb
News_trading_v_01.mq4  35 kb
 
vorese:
гляньте в личку
 
Привет vorese!

У Вас мне кажется в заголовок таблицы столбец №4 небольшая ошибка вкралась -не "предв."(я так понимаю-предварительный), а предшествующий(т.е. значение на дату последнего опубликования)

Мелочь конечно :-)

С уважением,
Дмитрий
 
dimnow:
С уважением,

Дмитрий

Вы правы , в следующий раз исправлю 

 
Привет vorese!

Хочу извиниться, за то, что не прислал свои
предложения.
Как только стал набрасывать ТЗ, понял, что
оно невыполнимо. Проблема не в языке mql4
и не в Вас. Проблема в самих данных по макро-
экономическим показателям. Их очень сложно
сравнивать, т.к. некоторые их них имеют обратное 
влияние на движение курсов(например безработица).
Думаю не стоит "огород городить" и тратить время.

Вашего советника вполне достаточно.

 

У вас получился неплохой советник. 

До Вас такого никто не делал.

Я не упоминаю советники, которые только опирались на время выхода новостей, не используя сами новости, такие как -

Exp-TraderNews(MT4),  cm-NEWS(MT4), e-News-Lucky$(MT4),

AutoNews(MT4),expertnewswatcher(mql5). 

Был ряд неплохих индикаторов показывающих
экономические новости на графике(удачнее
всех сделал Urdala_News(MT4), его немного модифицировал
expforex и сделал  NewsInfo v9(MT4).

У  Urdala был даже советник(urdala_news_4EA_2.2(MT4)), который можно было гонять в тестере на истории.


 

Из буржуйских разработок я долгое время пользовался
Plot News indicator(version 3.0)(MT4) от Hanover.
Он лучше наших, только вот больше не поддерживается

и проблемы с Vista и W7.

Еще есть IN10TION NewsReader(MT4)-показывает текущие новости+5 индикаторов. Сделано красиво.

Все разработки бесплатные и кто захочет без труда может найти их в сети.

Ещё раз спасибо за советник.

С уважением,

Дмитрий.

PS. Кто хочет поэкспериментировать с экономическими новостями

 

 
Подскажите пожалуйста как установить в советнике разницу во времени +2 знак + он не вставляет встают  только цифры и как можно прогнать советника в тес торе стратегий с какими настройками
 
2102937:
Подскажите пожалуйста как установить в советнике разницу во времени +2 знак + он не вставляет встают  только цифры и как можно прогнать советника в тес торе стратегий с какими настройками

вставить только 2

В тестере Вы его не прогоните. 

