Советники: News Trading - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот
http://c2n.me/j3Eghg
вроде на этом месте только номер новости -с чего Вы взяли, что должен стоять счетчик времени?
Картинку лучше сюда при крепить
вроде на этом месте только номер новости -с чего Вы взяли, что должен стоять счетчик времени?
Картинку лучше сюда при крепить
Нашел ошибку в определении часового пояса , если локальное время= московскому , то все нормально. Завтра выложу код с исправлениями, сегодня некогда.
Нашел ошибку в определении часового пояса , если локальное время= московскому , то все нормально. Завтра выложу код с исправлениями, сегодня некогда.
Исправил ошибку в определении часового пояса . Советники в прикрепленных файлах
Дмитрий
Вы правы , в следующий раз исправлю
Вашего советника вполне достаточно.
До Вас такого никто не делал.
Я не упоминаю советники, которые только опирались на время выхода новостей, не используя сами новости, такие как -
AutoNews(MT4),expertnewswatcher(mql5).
У Urdala был даже советник(urdala_news_4EA_2.2(MT4)), который можно было гонять в тестере на истории.
и проблемы с Vista и W7.
Еще есть IN10TION NewsReader(MT4)-показывает текущие новости+5 индикаторов. Сделано красиво.
Все разработки бесплатные и кто захочет без труда может найти их в сети.
Дмитрий.
PS. Кто хочет поэкспериментировать с экономическими новостями
Подскажите пожалуйста как установить в советнике разницу во времени +2 знак + он не вставляет встают только цифры и как можно прогнать советника в тес торе стратегий с какими настройками
вставить только 2
В тестере Вы его не прогоните.