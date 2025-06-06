Советники: News Trading - страница 15

News_trading_v_02__3

 

 Эксперт за одну секунду открыл два разно направленные ордера

 
  Не нужно включать одновременно order_buy  и  order_sell
 

Уважаемый vorese, можете сделать расчет лота как процент от свободных средств (не от начального депозита). Т.е. если по одной новости ордера еще стоят и подошло время новых новостей по другим валютным парам, то начальный лот считался уже не от начального депозита, а от свободных средств, что остались для торговли за минусом залога тех ордеров, что уже стоят в рынке.

 
Извините, не могу.
 
А платно можете?
 
Я по другому на хлеб зарабатываю. Извините, правда некогда . Обратитесь в Фриланс , там быстро сделают.
 
Приветствую автора и хочу похвалить за хорошую работу. 
Есть предложения по доработке. Можно ли прикрутить такую функцию:

Советник выбирает направление по разнице факта от прогноза, но не плохо еще добавить функцию что бы
советник определял разницу между фактом и прогнозом. (т.к направление импульса определяется
хуже или лучше ожидаемого, то размер этого импульса определяется размером отклонения факта от прогноза)

Например:
Индекс деловой активности в сфере услуг прогноз 58,5 факт 58,6 (разница 0,1) релиз лучше ожидаемого, но импульс будет 
слаб (это эффект толпы, чего ждали то и получили), плюс учет спреда и задержки мы вылетаем в конец свечи. 

Если: прогноз 58,5 факт 59+(разница 0,5+) новость лучше ожидаемого, но и импульс будет сильнее(т.к для рынка это менее ожидаемо), такую новость мы торгуем.

Т.е идея в том что б выставлять значение разницы между прогнозом и фактом и если эта разница равна или 
превышает наше значение ордер открывается, если нет, пропускаем.

Это полезно лишь на некоторых новостях (розничные продажи, безработица итд)

если это технически возможно можно пойти дальше и выставить 3 таких значения и под каждое значение разный лот, 

так можно сделать 3 режима торговли агрессивный безопасный  умеренный. 


Автор, в вашем первом скрине ордер отрыт в 22 секунды, здесь и задержка публикации релиза, задержка его доставки в терминал.

-Можно ли мне самостоятельно менять в настройках ссылки на календари, дабы протестить их на скорость?

-повлияет ли на нагрузку обработки, если поменять обновление с 9сек до 1сек?

так же всем советую синхронизировать свои часы компьютера с серверами так что б задержка между советником и терминалом была минимальна. т.к советник берет время с вашего компа. 


Спасибо за внимание.
 
 

если это технически возможно можно пойти дальше и выставить 3 таких значения и под каждое значение разный лот, 

так можно сделать 3 режима торговли агрессивный безопасный  умеренный. 

1. По какой формуле определять режимы торговли ? 


2.Советник читает только календарь сайта Investing com.  Можно менять браузер.

 

3.Все зависит от связи с Интернетом. У меня обновляется через 2 сек. 

 
 
В каком посту можно скачать версию News_trading_v.2.06?
 
Пока нигде , это моя рабочая версия.
