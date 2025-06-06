Советники: News Trading - страница 15
Эксперт за одну секунду открыл два разно направленные ордера
Уважаемый vorese, можете сделать расчет лота как процент от свободных средств (не от начального депозита). Т.е. если по одной новости ордера еще стоят и подошло время новых новостей по другим валютным парам, то начальный лот считался уже не от начального депозита, а от свободных средств, что остались для торговли за минусом залога тех ордеров, что уже стоят в рынке.
Извините, не могу.
А платно можете?
так можно сделать 3 режима торговли агрессивный безопасный умеренный.
-повлияет ли на нагрузку обработки, если поменять обновление с 9сек до 1сек?
так же всем советую синхронизировать свои часы компьютера с серверами так что б задержка между советником и терминалом была минимальна. т.к советник берет время с вашего компа.
alex57461:
так можно сделать 3 режима торговли агрессивный безопасный умеренный.
1. По какой формуле определять режимы торговли ?
-Можно ли мне самостоятельно менять в настройках ссылки на календари, дабы протестить их на скорость?
2.Советник читает только календарь сайта Investing com. Можно менять браузер.
-повлияет ли на нагрузку обработки, если поменять обновление с 9сек до 1сек?
3.Все зависит от связи с Интернетом. У меня обновляется через 2 сек.
В каком посту можно скачать версию News_trading_v.2.06?