Наверное выявить какую то закономерность или взаимосвязь поведения валютной пары по ранее вышедшим недельным новостям, чтобы можно было спрогнозировать на будующее.
Ключевое слово здесь наверно :)
Под словом наверное, подразумевается создание нейросети на исторических данных из показателей предыдущего и прогнозируемого значения новости по определенной паре, на основе которых советник будет анализировать поведение валюты в дальнейшем.
Как вы думаете, возможно ли объединить советник который торгует по новостям,и нейросеть ? :)
Я думаю - возможно , если добавить гороскоп
:)
и Звездочета тоже:-)
Несколько часов назад в Маркете опубликовали бесплатную версию News Trading MT4 , давайте уже его тестировать и делать замечания , которые помогут сделать его лучше .
При скачивании не устанавливается, с терминале советника не вижу:-(
В терминале и я пока не вижу , а с сайта нормально скачивается и устанавливается.