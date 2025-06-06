Советники: News Trading - страница 37

Strelok:
Наверное выявить какую то закономерность или взаимосвязь поведения валютной пары по ранее вышедшим недельным новостям, чтобы можно было спрогнозировать на будующее.
Ключевое слово здесь наверно :)
 
Если выявить и спрогнозировать , то я согласен.
 
server:
Ключевое слово здесь наверно :)
Под словом наверное, подразумевается создание нейросети на исторических данных из показателей предыдущего и прогнозируемого значения новости по определенной паре, на основе которых советник будет анализировать поведение валюты в дальнейшем.
 
Как вы думаете, возможно ли объединить советник который торгует по новостям,и нейросеть ? :)
 
Я думаю - возможно , если добавить гороскоп
 
:)  

 
и Звездочета тоже:-)
 
Несколько часов назад в Маркете опубликовали бесплатную версию News Trading MT4 , давайте уже его тестировать и делать замечания , которые помогут сделать его лучше .
 
При скачивании не устанавливается, с терминале советника не вижу:-(
 
В терминале и я пока не вижу , а с сайта нормально скачивается и устанавливается.


demo

