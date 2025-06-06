Советники: News Trading - страница 8
vorese:
В коде есть: "..время прошедшее от предыдущей новости", если нет, можешь сделать?
Ошибка открытия ордера #130...что это - ?
покопался в инете - нашел следующую вещь по этому поводу -
https://www.mql5.com/ru/code/10190
но лучше дождаться автора...