vorese:
Скажите, по поводу пары eurusd, новости по usd как он торгует? При хорошей новости по usd пару он продаст или купит? И еще, стоит ли торговать золото на новостях по usd?
 

В коде есть: "..время прошедшее от предыдущей новости", если нет, можешь сделать?

 
Подскажите а что обозначают у советника  значки $$$  $$  $ (недалеко от значка торговля) за что они отвечают?
 

Ошибка открытия ордера #130...что это -  ?

 

покопался в инете - нашел следующую вещь по этому поводу -

https://www.mql5.com/ru/code/10190

 

но лучше дождаться автора... 

Block_err_130
  2011.03.21
  • Евгений
«Блокировка» Error 130. Стандартный метод – единое решение.
Файлы:
order_err.jpg  74 kb
 
Добрый день! Установил советник, вроде работает,но непонятно как он работает, подскажите стоплосы тейкпрофиты, необходимо в ручную прописывать? или перед выходом новостей  он сам должен выставлять ордера?
 
В настройке спред для пятизнака нодо нолик добавлять?
 
Привет можеш прикрепить set фаел с настройками
 
не могу понять с настройкой просто прикрепи сет фаел. за ранее спасибо. 
 
Почему в одном из терминалов появляется вот это? И ничего не помогает, хотя до этого всё работало.
Файлы:
sxhd.JPG  12 kb
 
Здравствуйте. Подскажите, почему в одном терминале появляется такое сообщение, а в другом все нормально. Валютные пары одинаковые?
