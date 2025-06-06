Советники: News Trading - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за ответ.
1. про time_cl уже прочитал выше, скорее всего отключу.
А вы обратили внимание , что если бы он был отключен , то сейчас ордер был бы в минусе?
2. я так понимаю нейтральная потому, что прогноз = факту? Может лучше исключать открытие ордеров при нейтральных новостях?
У меня они почти всегда отключены
3. Если я правильно понял все равно на каком тайм фрейке играть?
Да
vorese:
А вы обратили внимание , что если бы он был отключен , то сейчас ордер был бы в минусе?
Да, это я увидел, но если посмотреть в строку прибыль, то за две сделки (-2.80) в файле 14-01-15_14-21
А третья сделка уже удачная (файл приложен)
Какае-то ерунда, включил терминал, а НьюсТрейдинг не работает (
У меня тоже был сегодня глюк. Перезагрузка помогла.
У меня тоже был сегодня глюк. Перезагрузка помогла.
Сразу после запуска терминала и инициализации советник пытается обновить календарь , а терминал обновить данные. Если в это время нет связи с сервером или данные долго загружаються или долго обновляеться календарь , то будет ощущение зависания терминала
Сразу после запуска терминала и инициализации советник пытается обновить календарь , а терминал обновить данные. Если в это время нет связи с сервером или данные долго загружаються или долго обновляеться календарь , то будет ощущение зависания терминала
Спасибо.
В свое время неплохо зарабатывал на новостях. Написал свой советник, подобрал настройки по истории и нормально было, пока брокер давал работать...
В свое время неплохо зарабатывал на новостях. Написал свой советник, подобрал настройки по истории и нормально было, пока брокер давал работать...
Как понять (пока брокер давал работать...)?
Реквоты стал делать или что?
Вы открываете в SELL а он ставит в BUY
Так поменяйте брокера и эксперт будет также работать у другого брокера
В свое время неплохо зарабатывал на новостях. Написал свой советник, подобрал настройки по истории и нормально было, пока брокер давал работать...
После того как я увеличил депозит в несколько раз, ордера стали открываться с большим проскальзыванием.