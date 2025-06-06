Советники: News Trading - страница 41

work4you24:

Спасибо за ответ.

1. про time_cl уже прочитал выше, скорее всего отключу.

А вы обратили внимание  , что если бы он был отключен , то сейчас ордер был бы в минусе? 

2. я так понимаю нейтральная потому, что прогноз = факту? Может лучше исключать открытие ордеров при нейтральных новостях?

У меня они почти всегда отключены

3. Если я правильно понял все равно на каком тайм фрейке играть? 

Да

 

Да, это я увидел, но  если посмотреть в строку прибыль, то за две сделки (-2.80) в файле 14-01-15_14-21

А третья сделка уже удачная (файл приложен) 


14-01-15_14-21.JPG
14-01-15_16-30.JPG
 
не работает как раньше (Какае-то ерунда, включил терминал, а НьюсТрейдинг не работает (
 
jasonwong:
Какае-то ерунда, включил терминал, а НьюсТрейдинг не работает (

У меня тоже был сегодня глюк. Перезагрузка помогла.

 
Сразу после запуска терминала и инициализации советник пытается обновить календарь , а терминал обновить данные. Если в это время нет связи с сервером или данные долго загружаються или долго обновляеться календарь , то будет ощущение зависания терминала


 
Спасибо.

 

В свое время неплохо зарабатывал на новостях. Написал свой советник, подобрал настройки по истории и нормально было, пока брокер давал работать...

 
Как понять (пока брокер давал работать...)?

Реквоты стал делать или что?

Вы открываете в SELL а он ставит в BUY

Так поменяйте брокера и эксперт будет также работать у другого брокера 

 
Наверное пипсовали на новостях с ТП=1 цент?
 

После того как я увеличил депозит в несколько раз, ордера стали открываться с большим проскальзыванием. 

