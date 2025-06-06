Советники: News Trading - страница 3

vorese:

1. По поводу лимитного инета не подумал , т.к. у меня давно безлимитный , да и советник должен торговать на автомате без ручного обновления. Подумаю...

Если поставить время обновления 999сек. то обновленные данные Вы увидите только через 15 минут. Так может быть сегодня Вы так и сделали ?

2. при торговле кнопка "торговля" на панельке должна быть  оранжевого цвета , а выбранная строка белого.

спасибо за ответы, у меня так и было
 
dimnow:
спасибо за ответы, у меня так и было

>Так может быть сегодня Вы так и сделали ?

нет, было 9 сек 

 
dimnow:

>Так может быть сегодня Вы так и сделали ?

нет, было 9 сек 

Добавил в настройках 2 переменные.

Первая-разрешает/запрещает авто обновление вообще. Пригодиться при работе несколькими советниками. 

Вторая- разрешает/запрещает обновление по времени каждые 15 мин.Обновление происходит только по времени выбранной для торговли строки. Пригодиться для лимитного инета.

Ручное обновление без изменений

Советник в прикрепленном файле. 

Файлы:
News_trading_v_01.mq4  35 kb
 
Такой вопрос:советник торгует по-принципу,если "+" то бай,если "-" то селл? Если так,то сегодня,например,по канаде нарисовало "+" он бы пошел в бай?
 
katilon:
Такой вопрос:советник торгует по-принципу,если "+" то бай,если "-" то селл? Если так,то сегодня,например,по канаде нарисовало "+" он бы пошел в бай?

           "+" для CAD- это "-" для пары USDCAD и "+" для пары CADCHF, все зависит от того на каком месте данная валюта в названии валютной пары.

        Значит сегодня советник открыл бы селл на USDCAD и бай на CADCHF

 
vorese:

           "+" для CAD- это "-" для пары USDCAD и "+" для пары CADCHF, все зависит от того на каком месте данная валюта в названии валютной пары.

        Значит сегодня советник открыл бы селл на USDCAD и бай на CADCHF

Спасибо.Будем пробовать.И да,у Вас на скрине вторая версия,есть изменения?
[Удален]  

Здравствуйте , можете помочь мне чтоб не выбрать один вариант, а все что есть и будет на автомате шло . Ну или посоветуйте советник

 

Что у меня не так? Выдает ошибку 4024

 
prostoneo:

Здравствуйте , можете помочь мне чтоб не выбрать один вариант, а все что есть и будет на автомате шло . Ну или посоветуйте советник

Я не могу помочь Вам "чтоб не выбрать один вариант, а все что есть и будет на автомате шло  ".
 
fobos6619:

Что у меня не так? Выдает ошибку 4024

Похоже на то , что инет тормозит, такое случается даже на высокоскоростном.
