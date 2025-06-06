Советники: News Trading - страница 3
1. По поводу лимитного инета не подумал , т.к. у меня давно безлимитный , да и советник должен торговать на автомате без ручного обновления. Подумаю...
Если поставить время обновления 999сек. то обновленные данные Вы увидите только через 15 минут. Так может быть сегодня Вы так и сделали ?
2. при торговле кнопка "торговля" на панельке должна быть оранжевого цвета , а выбранная строка белого.
спасибо за ответы, у меня так и было
Добавил в настройках 2 переменные.
Первая-разрешает/запрещает авто обновление вообще. Пригодиться при работе несколькими советниками.
Вторая- разрешает/запрещает обновление по времени каждые 15 мин.Обновление происходит только по времени выбранной для торговли строки. Пригодиться для лимитного инета.
Ручное обновление без изменений
Советник в прикрепленном файле.
Такой вопрос:советник торгует по-принципу,если "+" то бай,если "-" то селл? Если так,то сегодня,например,по канаде нарисовало "+" он бы пошел в бай?
"+" для CAD- это "-" для пары USDCAD и "+" для пары CADCHF, все зависит от того на каком месте данная валюта в названии валютной пары.
Значит сегодня советник открыл бы селл на USDCAD и бай на CADCHF
