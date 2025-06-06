Советники: News Trading - страница 44

masol121:
 ........Совести нет.
Автору предлагал сделать полный автомат, но он отказался, поэтому и совести у меня нет.
 
Strelok:
Подтверждаю - предлагал . Не хочет человек выкладывать открытый код - это его дело .
 
что случилось с календарем --- не показывает новости
 
forexmag4you:
В  календаре сайта Investing com. внесены изменения , так что теперь все советники не работают.
 
vorese:
Щас растерзают :) 
 
vorese:
но я их что то пока не заметил

какие именно изменения произошли

календарь с колонками как был, такой и остался 

 
forexmag4you:

Изменения внесены в коде календаря . Календарь это не просто картинка , а много-много букв кода . Не хотят на сайте чтобы тысячи советников одновременно ломились к ним.
 
vorese:
 .......Не хочет человек выкладывать открытый код - это его дело .
Не то чтобы не хотел выложить, просто не я программировал ни мне открытый код и выкладывать. Я выложил просто показать возможность сделать авто торговлю на новостях. Но в связи с последними событиями без панели календаря и часть кода авто торговли становится не актуальным.
 
Всех , кто купил советник , прошу не поддаваться панике - обновленную версию уже отправил на проверку модераторам , думаю , что в течении этой недели советник будет в маркете.
 
Только начал тестировать и беда. Не понимаю почему у меня есть индикатор, который тоже работает по этому календарю, так он как работал так и работает. Почему?
