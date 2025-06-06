Советники: News Trading - страница 49

Новый комментарий
 
4444:
я буду продавать его в Маркете !
:))
 
vorese, чего уходить ведь люди по-делу писали и правду, а по-большому счету все эти программы так поиграть, денег на рынке они не заработают, а с большей вероятностью наоборот. А людям помогать надо. 
 
4444:
я буду продавать его в Маркете !
 
bukfox:
vorese, чего уходить ведь люди по-делу писали и правду, а по-большому счету все эти программы так поиграть, денег на рынке они не заработают, а с большей вероятностью наоборот. А людям помогать надо. 
Помогите мне - ведь людям нужно помогать) , у меня шесть гектаров земли имеется,одному очень тяжко перекапывать  - по большому счёту,так себе покопать,не заработать . С большой вероятностью получите огромное удовольствие . 
 
Что ж такое: были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс!
 
vorese:
 

......я не стал делать автомат , так как уверен , что им можно только "поиграться" или разводить лохов , а моим советником , если иметь мозги, можно зарабатывать.

Смешно слышать, скорее всего это от не понимания алгоритма торговли в полном автомате, т.е. какие функции и правила торговли нужно заложить в советник чтобы не работать в ручную. Пока Вы 5 лет учили программирование, многие торговали в ручную и пришли к пониманию рынка для работы на нем в полном автомате, применяя от незнания программирования свои АТС из множества взаимосвязанных советников. Поэтому как пример выложил демо версию, где попробовали интегрировать различные методы торговли, взятые из удачных торговых советников разных авторов с реальной торговли.

То что у Вас получился удачный новостной советник, спора нет, только уважение, так как многие программисты до настоящего времени делали новостные индикаторы.

 
vorese:
Вот когда мне будут писать с костромским акцентом о "понимании рынка " из Швейцарии , а не из Суходрищенска , тогда я поверю
Умом рынок не понять, торгуйте в автомате............... Ваш новостник это просто точки входа в рынок и не более того (думать не нужно). А как вошли, то начинает работать золотое правило рынка "орел" или "решка" угадал или пропал (а именно правила фокусников из ДЦ), так как новости по экономическому календарю показали в последнее время противоположность прогнозам. 
 
Evgen57:
 Кому понравится... качайте.. Это, конечно, доработана не последняя версия автора... но в общем устраивает...

(да простит меня автор... не ради славы , а пользы для ...) 

Файлы:

Можете подправить в своем советнике отображение новостей на графике, они перестали отображаться в связи с изменением кодировки с ANSI на UTF8 сайта investing.com (Если возможно сделайте в коде автоматическое изменение кодировки в зависимости от кодировки сайта)

 
В Demo v.1.3 невозможно изменить величину лота.
 
Gleb12:
В Demo v.1.3 невозможно изменить величину лота.
Да , в демо нельзя изменить величину лота и нет важных новостей
1...424344454647484950515253
Новый комментарий