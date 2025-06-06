Советники: News Trading - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я буду продавать его в Маркете !
я буду продавать его в Маркете !
vorese, чего уходить ведь люди по-делу писали и правду, а по-большому счету все эти программы так поиграть, денег на рынке они не заработают, а с большей вероятностью наоборот. А людям помогать надо.
......я не стал делать автомат , так как уверен , что им можно только "поиграться" или разводить лохов , а моим советником , если иметь мозги, можно зарабатывать.
Смешно слышать, скорее всего это от не понимания алгоритма торговли в полном автомате, т.е. какие функции и правила торговли нужно заложить в советник чтобы не работать в ручную. Пока Вы 5 лет учили программирование, многие торговали в ручную и пришли к пониманию рынка для работы на нем в полном автомате, применяя от незнания программирования свои АТС из множества взаимосвязанных советников. Поэтому как пример выложил демо версию, где попробовали интегрировать различные методы торговли, взятые из удачных торговых советников разных авторов с реальной торговли.
То что у Вас получился удачный новостной советник, спора нет, только уважение, так как многие программисты до настоящего времени делали новостные индикаторы.
Вот когда мне будут писать с костромским акцентом о "понимании рынка " из Швейцарии , а не из Суходрищенска , тогда я поверю
Кому понравится... качайте.. Это, конечно, доработана не последняя версия автора... но в общем устраивает...
(да простит меня автор... не ради славы , а пользы для ...)
Файлы:
Можете подправить в своем советнике отображение новостей на графике, они перестали отображаться в связи с изменением кодировки с ANSI на UTF8 сайта investing.com (Если возможно сделайте в коде автоматическое изменение кодировки в зависимости от кодировки сайта)
В Demo v.1.3 невозможно изменить величину лота.