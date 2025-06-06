Советники: News Trading - страница 18
Новая и последняя версия News trading v3.0Спасибо за советник, очень много внесли правок и изменений, будем тестировать дальше. Если правильно понял из названия - это завершающий релиз или еще, что то будет дорабатываться в сове?
vorese
спасибо за эксперт!
а если ошибок не будет а будут предложения по добавлению функций --- вы будете добавлять?
Вопрос: если по двум парам с одинаковой основной валютой установить курсор на одну и ту же строчку у каждой из пары на своем графике, при включенном параметре trading_update=true у одной и другой в настройках, это не будет существенно конфликтовать, кроме как обращение к файлу календаря и записи в журнал "Файл не прочитан"?
Если trading_update=false, то в советнике автообновление осталось прежним как и было ранее в течении одной минуты после выхода каждой из новостей, так?
Или сейчас реализована совокупная взаимосвязь, курсор на сроке, trading_update=true, до выхода новости за 2 мин происходит автообновление календаря по данной строке, и дальше как новость вышла через задержку в 3 сек в течении одной минуты, происходит автообновление показателей в строке "-" или "+" или "=" - правильно понял?
В этом случае могут возникнуть проблемы с загрузкой страницы сайта в файл "investing html" , а запись "Файл не прочитан" появляется ,когда одновременно один советник переписывает , а другой пытается прочитать этот файл.
Если trading_update=false, то в советнике автообновление осталось прежним как и было ранее в течении одной минуты после выхода каждой из новостей, так?
Если trading_update=false, то автообновления при выходе новости не будет
Загрузка за 2 мин. до публикации нужна для проверки изменения кол-во строк
Добрый день! Скажите а последняя версия у кого то открывает сделки? Сегодня ставил на пары и не одна не открылась и в журнале кроме записи что файл загружен ничего нет. Установил прежнюю версию сделки открылись, кроме одной,по ней была ошибка 128, устанавливал по трем парам, автообновление отключил на двух. И еще хотелось бы попросить автора, если возможно прикрутить кнопку на экран, включение/отключение автообновления, для удобства отключения ,если в терминале установлены несколько советников на разных парах и их время сделок совпадает. Заранее благодарен.
Вот правильная ссылка на коды ошибок. Дополнительных кнопок пока не ожидается. Сегодня в 16:30 открылись ордера по EURUSD и UDSCAD. Первый закрылся по тейкпрофиту , а второй после переноса в безубыток по стоплоссу
