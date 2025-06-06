Советники: News Trading - страница 18

от вашего комментария Хочу попробовать ее на практике.С уважением,   отсчитайте  8 строк вверх и качайте Файлы: 
 
Strelok:

Новая и последняя версия News trading v3.0

Спасибо за советник, очень много внесли правок и изменений, будем тестировать дальше. Если правильно понял из названия - это завершающий релиз или еще, что то будет дорабатываться в сове?
Только если обнаружатся ошибки .
 

vorese 

спасибо за эксперт! 

а если ошибок не будет а будут предложения по добавлению функций --- вы будете добавлять? 

 
Мне кажется -пора уже закругляться .
 
vorese:

Новая и последняя версия News trading v3.0

  1. ..........
  2. Добавил загрузку календаря за 2 минуты до публикации данных по выбранной строке.
  3. ..........

Вопрос: если по двум парам с одинаковой основной валютой установить курсор на одну и ту же строчку у каждой из пары на своем графике, при включенном параметре trading_update=true у одной и другой в настройках, это не будет существенно конфликтовать, кроме как обращение к файлу календаря и записи в журнал "Файл не прочитан"?

Если trading_update=false, то в советнике автообновление осталось прежним как и было ранее в течении одной минуты после выхода каждой из новостей, так?

Или сейчас реализована совокупная взаимосвязь, курсор на сроке, trading_update=true, до выхода новости за 2 мин происходит автообновление календаря по данной строке, и дальше как новость вышла через задержку в 3 сек в течении одной минуты, происходит автообновление показателей в строке "-" или "+" или "=" - правильно понял?

 
Strelok:

Вопрос: если по двум парам с одинаковой валютой установить курсор на одну и ту же строчку у каждой из пары на своем графике, при включенном параметре trading_update=true у одной и другой в настройках, это не будет существенно конфликтовать, кроме как обращение к файлу календаря и записи в журнал "Файл не прочитан"?

В этом случае могут возникнуть проблемы с загрузкой страницы сайта  в файл "investing html" , а запись  "Файл не прочитан" появляется ,когда одновременно один советник переписывает , а другой  пытается прочитать этот файл.

Если trading_update=false, то в советнике автообновление осталось прежним как и было ранее в течении одной минуты после выхода каждой из новостей, так?

 Если trading_update=false, то автообновления при выходе новости не будет 

Загрузка за 2 мин. до публикации нужна для проверки изменения кол-во строк 

 
Добрый день! Скажите а последняя версия у кого то открывает сделки? Сегодня ставил на пары и не одна не открылась и в журнале кроме записи что файл загружен ничего нет. Установил прежнюю версию сделки открылись, кроме одной,по ней была ошибка 128, устанавливал по трем парам, автообновление отключил на двух. И еще хотелось бы попросить автора, если возможно прикрутить кнопку на экран, включение/отключение автообновления, для удобства отключения ,если в терминале установлены несколько советников на разных парах и  их время сделок совпадает. Заранее благодарен.
 
dimik796:
Добрый день! Скажите а последняя версия у кого то открывает сделки? Сегодня ставил на пары и не одна не открылась и в журнале кроме записи что файл загружен ничего нет. Установил прежнюю версию сделки открылись, кроме одной,по ней была ошибка 128, устанавливал по трем парам, автообновление отключил на двух. И еще хотелось бы попросить автора, если возможно прикрутить кнопку на экран, включение/отключение автообновления, для удобства отключения ,если в терминале установлены несколько советников на разных парах и  их время сделок совпадает. Заранее благодарен.

Вот правильная ссылка на коды ошибок. Дополнительных кнопок пока не ожидается. Сегодня в 16:30 открылись ордера по EURUSD и UDSCAD. Первый закрылся по тейкпрофиту , а второй после переноса в безубыток по стоплоссу

.

vorese:

Вот правильная ссылка на коды ошибок. Дополнительных кнопок пока не ожидается. Сегодня в 16:30 открылись ордера по EURUSD и UDSCAD. Первый закрылся по тейкпрофиту , а второй после переноса в безубыток по стоплоссу

.

Ночью ставил на aud но он не открылся хотя сигнал был, есть ли еще какие то условия открытия помимо появления новости с +/-? днем открылся usdjpy и закрылся по стопу, а eurusd тоже открылся но на прежней версии советника,переставил днем так как он не отрывал по aud не одной сделки. по cad прежняя версия пыталась открыть,но я так понимаю время ожидания закончилось и он повторно не пробовал открыть. Странно завтра еще раз попробую последнюю версию. Может проблема не открытия сделок из за нескольких советников на разных парах?А вот кнопочка очень пригодилась бы:))))) наглядно было видно на какой из пар оно (автообновление) включено.
 
Новость  NZD в 0:45 5 ноя по мск. У меня часы -1 от мск, т.е. новость должна быть 23:45 4 ноя, но советник не показывает ее. Как можно исправить ситуацию?
