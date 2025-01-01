ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCOrderInfoCheckState 

CheckState

Сравнивает текущие параметры с сохраненными.

bool  CheckState()

Возвращаемое значение

true - если параметры ордера изменились за время, прошедшее после последнего вызова метода StoreState(), иначе false.