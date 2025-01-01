Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCAccountInfoTradeMode LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck TradeMode Erhält den Handelsmodus. ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE TradeMode() const Rückgabewert Handelsmodus aus der Enumeration ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE. Login TradeModeDescription