TradeMode Obtém o modo de negociação. ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE TradeMode() const Valor de retorno Modo de negociação (valor do enumerador ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE).