Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoProfit LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Profit Obtém o montante do lucro atualizado na conta. double Profit() const Valor de retorno Montante do lucro atualizado na conta (em moeda de depósito). Credit Equity