Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCAccountInfoCurrency LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Currency Erhält den Namen der Deposit-Währung. string Currency() const Rückgabewert Der Name der Deposit-Währung. Server Company