Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoCurrency LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Currency Obtém o nome da moeda de depósito. string Currency() const Valor de retorno Nome da moeda de depósito. Server Company