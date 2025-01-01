- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
PointsType (Metodo Get)
Ottiene la flag che punta al tipo di punti utilizzati durante la tracciatura di una curva punteggiata.
|
ENUM_POINT_TYPE PointsType()
Return Value
Il valore della flag che indica il tipo di punti.
PointsType (Metodo Set)
Imposta la flag che punta al tipo di punti utilizzati durante la tracciatura di una curva punteggiata.
|
void PointsType(
Parametri
type
[in] Il valore della flag che punta al tipo di punti utilizzati durante la tracciatura di una curva punteggiata.