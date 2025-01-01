DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCCurvePointsType 

PointsType (Metodo Get)

Ottiene la flag che punta al tipo di punti utilizzati durante la tracciatura di una curva punteggiata.

ENUM_POINT_TYPE  PointsType()

Return Value

Il valore della flag che indica il tipo di punti.

PointsType (Metodo Set)

Imposta la flag che punta al tipo di punti utilizzati durante la tracciatura di una curva punteggiata.

void  PointsType(
   ENUM_POINT_TYPE  type      // valori flag
   )

Parametri

type

[in] Il valore della flag che punta al tipo di punti utilizzati durante la tracciatura di una curva punteggiata.