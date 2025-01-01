DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCCurvePointsSize 

PointsSize (Metodo Get)

Restituisce la dimensione lineare (in pixel) di punti usati nel disegno della curva.

int  PointsSize()

Valore di ritorno

Grandezza dei punti che definiscono la curva in pixel.

PointsSize (Metodo Set)

Imposta la dimensione lineare (in pixel) di punti usati nel disegno della curva.

void  PointsSize(
   const int  size      // grandezza dei punti in pixels
   )

Parametri

size

[in] Grandezza lineare (in pixel) dei punti usati nel disegno della curva.