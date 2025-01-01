- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
PointsSize (Metodo Get)
Restituisce la dimensione lineare (in pixel) di punti usati nel disegno della curva.
|
int PointsSize()
Valore di ritorno
Grandezza dei punti che definiscono la curva in pixel.
PointsSize (Metodo Set)
Imposta la dimensione lineare (in pixel) di punti usati nel disegno della curva.
|
void PointsSize(
Parametri
size
[in] Grandezza lineare (in pixel) dei punti usati nel disegno della curva.