PointsFill (Metodo Get)

Restituisce un flag che indica se deve essere eseguito un riempimento per i punti che definiscono una curva.

bool  PointsFill ()

Valore di ritorno

Il valore del flag.

Nota

true — fa il riempimento

false — non fa il riempimento

PointsFill (Metodo Set)

Imposta un flag che indica se deve essere eseguito un riempimento per i punti che definiscono una curva.

void  PointsFill(
   const bool  fill      // valore flag
   )

Parametri

fill

[in]  Valore Flag.

Nota

true — fa il riempimento

false — non fa il riempimento