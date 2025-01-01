- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
PointsFill (Metodo Get)
Restituisce un flag che indica se deve essere eseguito un riempimento per i punti che definiscono una curva.
|
bool PointsFill ()
Valore di ritorno
Il valore del flag.
Nota
true — fa il riempimento
false — non fa il riempimento
PointsFill (Metodo Set)
Imposta un flag che indica se deve essere eseguito un riempimento per i punti che definiscono una curva.
|
void PointsFill(
Parametri
fill
[in] Valore Flag.
Nota
true — fa il riempimento
false — non fa il riempimento