LinesStyle (Metodo Get)

Restituisce lo stile della linea quando si disegna una curva utilizzando le linee.

ENUM_LINE_STYLE  LinesStyle()

Valore di ritorno

Stile della linea.

LinesStyle (Metodo Set)

Imposta lo stile della linea quando si disegna una curva utilizzando le linee.

void  LinesStyle (
   ENUM_LINE_STYLE  style      // stile della linea
   )

Parametri

style

[in]  Stile della linea.