- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesStyle (Metodo Get)
Restituisce lo stile della linea quando si disegna una curva utilizzando le linee.
|
ENUM_LINE_STYLE LinesStyle()
Valore di ritorno
Stile della linea.
LinesStyle (Metodo Set)
Imposta lo stile della linea quando si disegna una curva utilizzando le linee.
|
void LinesStyle (
Parametri
style
[in] Stile della linea.