LinesIsSmooth (Get method)

곡선을 선별로 표시할 때 평활화를 수행해야 하는지 여부를 정의하는 플래그를 반환.

bool  LinesIsSmooth()

값 반환

Flag value

참고

true — 평활화 수행

false — 평활화 수행하지 않음

LinesIsSmooth (Set method)

곡선을 선별로 표시할 때 평활화를 수행해야 하는지 여부를 정의하는 플래그를 설정.

void  LinesIsSmooth(
   const bool  smooth      // 플래그 값
  \)

매개변수

smooth

[in]  플래그 값

참고

true — 평활화 수행

false — 평활화 수행하지 않음