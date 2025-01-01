MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCCurveLinesIsSmooth
LinesIsSmooth (Get method)
곡선을 선별로 표시할 때 평활화를 수행해야 하는지 여부를 정의하는 플래그를 반환.
bool LinesIsSmooth()
값 반환
Flag value
참고
true — 평활화 수행
false — 평활화 수행하지 않음
LinesIsSmooth (Set method)
곡선을 선별로 표시할 때 평활화를 수행해야 하는지 여부를 정의하는 플래그를 설정.
void LinesIsSmooth(
매개변수
smooth
[in] 플래그 값
참고
true — 평활화 수행
false — 평활화 수행하지 않음