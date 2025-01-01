- HasNan
TransposeConjugate
Транспонирование комплексной матрицы с сопряжением. Разворачивает или переставляет оси матрицы с изменением знака мнимой части комплексного числа, возвращает измененную матрицу.
|
matrixc matrixc::TransposeConjugate()
Возвращаемое значение
Транспонированная комплексно-сопряжённая матрица.
Примечание
Сопряженную функцию можно применять к вещественным (некомплексным) матрицам и векторам. В этом случае матрица или вектор просто копируются при возврате.
Простой алгоритм транспонирования комплексной матрицы с сопряжением — объяснение метода
|
//--- Функция транспонирования комплексной матрицы с сопряжением