TransposeConjugate

Транспонирование комплексной матрицы с сопряжением. Разворачивает или переставляет оси матрицы с изменением знака мнимой части комплексного числа, возвращает измененную матрицу.

matrixc matrixc::TransposeConjugate()

Возвращаемое значение

Транспонированная комплексно-сопряжённая матрица.

Примечание

Сопряженную функцию можно применять к вещественным (некомплексным) матрицам и векторам. В этом случае матрица или вектор просто копируются при возврате.

Простой алгоритм транспонирования комплексной матрицы с сопряжением — объяснение метода