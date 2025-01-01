- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
CompareEqual
Выполняет абсолютное сравнение двух матриц путем разворачивания последовательных строк в одномерные векторы.
|
ulong vector::Compare(
Параметры
vec
[in] Вектор для сравнения.
mat
[in] Матрица для сравнения.
Описание работы метода
Пусть у нас есть две матрицы: матрица A — матрица, для которой вызывается метод, и матрица B, которая передается в параметре метода. Сравнение выполняется следующим образом:
- Матрицы разворачиваются в одномерные векторы путем последовательного объединения строк.
- Векторы сравниваются поэлементно до первого несовпадающего элемента.
- В зависимости от результатов сравнения возвращается одно из значений, описанных ниже.
Возвращаемое значение
-1 — если элемент матрицы A меньше соответствующего элемента матрицы B.
0 — если все элементы матриц A и B идентичны.
1 — если элемент матрицы A больше соответствующего элемента матрицы B.
Примечание
При сравнении учитываются элементы со значением NaN.
Элементы со значением NaN считаются равными, если они присутствуют в обеих матрицах на соответствующих позициях.
Знак NaN не учитывается при сравнении.
Элемент со значением NaN считается меньше любого другого числового значения.
Example
|
//+------------------------------------------------------------------+