CompareEqual

Выполняет абсолютное сравнение двух матриц путем разворачивания последовательных строк в одномерные векторы.

ulong vector::Compare(

const vector& vec

);



ulong matrix::CompareEqual(

const matrix& mat

);

Параметры

vec

[in] Вектор для сравнения.

mat

[in] Матрица для сравнения.

Описание работы метода

Пусть у нас есть две матрицы: матрица A — матрица, для которой вызывается метод, и матрица B, которая передается в параметре метода. Сравнение выполняется следующим образом:

Матрицы разворачиваются в одномерные векторы путем последовательного объединения строк. Векторы сравниваются поэлементно до первого несовпадающего элемента. В зависимости от результатов сравнения возвращается одно из значений, описанных ниже.

Возвращаемое значение

-1 — если элемент матрицы A меньше соответствующего элемента матрицы B.

0 — если все элементы матриц A и B идентичны.

1 — если элемент матрицы A больше соответствующего элемента матрицы B.

Примечание

При сравнении учитываются элементы со значением NaN.

Элементы со значением NaN считаются равными, если они присутствуют в обеих матрицах на соответствующих позициях.

Знак NaN не учитывается при сравнении.

Элемент со значением NaN считается меньше любого другого числового значения.

Example