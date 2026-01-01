- HasNan
- ReplaceNan
- ReplaceToZero
- NormalizeDouble
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
ReplaceToZero
Заменяет малые значения в матрице/векторе на ноль и возвращает количество замененных элементов.
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ulong vector::ReplaceToZero(
Параметры
abs_tol
[in] Порог абсолютной величины для сравнения с элементами вектора/матрицы. Если абсолютное значение элемента вектора/матрицы меньше либо равно abs_tol, элемент заменяется на ноль. В случае комплексных чисел с порогом абсолютной величины сравнивается ( sqrt(value.real*value.real+value.imag*value.imag) ).
Возвращаемое значение
Количество малых элементов матрицы/вектора, которые были заменены на ноль.
Пример
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matrixf a={{ 1, 1, 2, 3, 4},