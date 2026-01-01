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Справочник MQL5Методы матриц и векторовМанипуляцииReplaceToZero 

ReplaceToZero

Заменяет малые значения в матрице/векторе на ноль и возвращает количество замененных элементов.

ulong vector::ReplaceToZero(
  const double   abs_tol      // порог абсолютной величины
   );
 
ulong vectorf::ReplaceToZero(
  const float    abs_tol      // порог абсолютной величины
   );
 
ulong vectorc::ReplaceToZero(
  const double   abs_tol      // порог абсолютной величины
   );
 
ulong vectorcf::ReplaceToZero(
  const float    abs_tol      // порог абсолютной величины
   );
 
ulong matrix::ReplaceToZero(
  const double   abs_tol      // порог абсолютной величины
   );
 
ulong matrixf::ReplaceToZero(
  const float    abs_tol      // порог абсолютной величины
   );
 
ulong matrixc::ReplaceToZero(
  const double   abs_tol      // порог абсолютной величины
   );
 
ulong matrixcf::ReplaceToZero(
  const float    abs_tol      // порог абсолютной величины
   );

Параметры

abs_tol

[in]  Порог абсолютной величины для сравнения с элементами вектора/матрицы. Если абсолютное значение элемента вектора/матрицы меньше либо равно abs_tol, элемент заменяется на ноль. В случае комплексных чисел с порогом абсолютной величины сравнивается ( sqrt(value.real*value.real+value.imag*value.imag) ).

Возвращаемое значение

Количество малых элементов матрицы/вектора, которые были заменены на ноль.

Пример

   matrixf a={{ 11234},
              { 12567},
              { 2539,10},
              { 36945},
              { 47,1055}};
   matrixf ai=a.Inv();
//--- результатом должна быть единичная матрица
   matrixf aai=a@ai;
   Print(aai);
//--- заменяем малые значения
   ulong replaced=aai.ReplaceToZero(1e-5);
   Print("replaced=",replaced);
//--- больше похожа на единичную матрицу
   Print(aai);
 
  /*
[[0.99999976,0,0,-2.3841858e-07,0]
 [-4.1723251e-07,1,1.8626451e-09,-5.9604645e-08,2.3841858e-07]
 [-1.0728836e-06,-1.1920929e-07,0.99999994,-8.3446503e-07,4.7683716e-07]
 [-2.9802322e-07,5.9604645e-08,-3.9115548e-08,0.99999958,0]
 [-5.9604645e-08,-5.9604645e-08,4.2840838e-08,-6.5565109e-07,1.0000002]]
replaced=20
[[0.99999976,0,0,0,0]
 [0,1,0,0,0]
 [0,0,0.99999994,0,0]
 [0,0,0,0.99999958,0]
 [0,0,0,0,1.0000002]]
  */

 