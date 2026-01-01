ReplaceToZero

Заменяет малые значения в матрице/векторе на ноль и возвращает количество замененных элементов.

ulong vector::ReplaceToZero(

const double abs_tol

);



ulong vectorf::ReplaceToZero(

const float abs_tol

);



ulong vectorc::ReplaceToZero(

const double abs_tol

);



ulong vectorcf::ReplaceToZero(

const float abs_tol

);



ulong matrix::ReplaceToZero(

const double abs_tol

);



ulong matrixf::ReplaceToZero(

const float abs_tol

);



ulong matrixc::ReplaceToZero(

const double abs_tol

);



ulong matrixcf::ReplaceToZero(

const float abs_tol

);

Параметры

abs_tol

[in] Порог абсолютной величины для сравнения с элементами вектора/матрицы. Если абсолютное значение элемента вектора/матрицы меньше либо равно abs_tol, элемент заменяется на ноль. В случае комплексных чисел с порогом абсолютной величины сравнивается ( sqrt(value.real*value.real+value.imag*value.imag) ).

Возвращаемое значение

Количество малых элементов матрицы/вектора, которые были заменены на ноль.

Пример