MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド行列とベクトルの操作HasNan 

HasNan

行列/ベクトルに存在するNaNの数を戻します。

ulong vector::HasNan();
 
ulong matrix::HasNan();

戻り値

NaN値を含む行列/ベクトルの要素数

注意事項

NaN値を持つ対応する要素を比較する場合、CompareおよびCompareByDigitsメソッドではこれらの要素を等しいと見なします。一方、通常の浮動小数点数の比較では NaN != NaN となります。

例：

void OnStart(void)
 {
  double x=sqrt(-1);
 
  Print("single: ",x==x);
 
  vector<double> v1={x};
  vector<double> v2={x};
 
  Print("vector: ", v1.Compare(v2,0)==0);
 }
 
/* 結果:
 
single: false
vector: true
*/

 

参照

MathClassifyCompareCompareByDigits

 