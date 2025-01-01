- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
HasNan
行列/ベクトルに存在するNaNの数を戻します。
|
ulong vector::HasNan();
戻り値
NaN値を含む行列/ベクトルの要素数
注意事項
NaN値を持つ対応する要素を比較する場合、CompareおよびCompareByDigitsメソッドではこれらの要素を等しいと見なします。一方、通常の浮動小数点数の比較では NaN != NaN となります。
例：
|
void OnStart(void)
参照
MathClassify、Compare、CompareByDigits