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Справочник MQL5Методы матриц и векторовМанипуляцииNormalizeDouble 

NormalizeDouble

Округляет элементы матрицы/вектора до заданной точности. Для комплексных чисел действительная и мнимая части нормализуются отдельно. Возвращает матрицу/вектор с нормализованными элементами.

vector vector::NormalizeDouble(
  int            digits      // количество знаков после запятой
   );
 
vectorf vectorf::NormalizeDouble(
  int            digits      // количество знаков после запятой
   );
 
vectorc vectorc::NormalizeDouble(
  int            digits      // количество знаков после запятой
   );
 
vectorcf vectorcf::NormalizeDouble(
  int            digits      // количество цифр после запятой
   );
 
matrix matrix::NormalizeDouble(
  int            digits      // количество цифр после запятой
   );
 
matrixf matrixf::NormalizeDouble(
  int            digits      // количество цифр после запятой
   );
 
matrixc matrixc::NormalizeDouble(
  int            digits      // количество цифр после запятой
   );
 
matrixcf matrixcf::NormalizeDouble(
  int            digits      // количество цифр после запятой
   );

Параметры

digits

[in] Формат точности, число цифр после десятичной точки (0-11).

Возвращаемое значение

Матрица/вектор с нормализованными значениями.

Пример

   matrixf а={{ 11234},
              { 12567},
              { 2539,10},
              { 36945},
              { 47,1055}};
   matrixf ai=а.Inv();
//--- матрица результатов должна быть единичной матрицей
   matrixf aai=а@ai;
   Print(aai);
//--- округлить до 5 знаков после запятой
   matrixf aai=aai.NormalizeDouble(5);
//--- точная единичная матрица
   Print("identity matrix\n",aai);
 
/*
[[0.99999976,0,0,-2.3841858e-07,0]
 [-4.1723251e-07,1,1.8626451e-09,-5.9604645e-08,2.3841858e-07]
 [-1.0728836e-06,-1.1920929e-07,0.99999994,-8.3446503e-07,4.7683716e-07]
 [-2.9802322e-07,5.9604645e-08,-3.9115548e-08,0.99999958,0]
 [-5.9604645e-08,-5.9604645e-08,4.2840838e-08,-6.5565109e-07,1.0000002]]
identity matrix
[[1,0,0,0,0]
 [0,1,0,0,0]
 [0,0,1,0,0]
 [0,0,0,1,0]
 [0,0,0,0,1]]
*/

 