matrixf а={{ 1, 1, 2, 3, 4},

{ 1, 2, 5, 6, 7},

{ 2, 5, 3, 9,10},

{ 3, 6, 9, 4, 5},

{ 4, 7,10, 5, 5}};

matrixf ai=а.Inv();

//--- матрица результатов должна быть единичной матрицей

matrixf aai=а@ai;

Print(aai);

//--- округлить до 5 знаков после запятой

matrixf aai=aai.NormalizeDouble(5);

//--- точная единичная матрица

Print("identity matrix

",aai);



/*

[[0.99999976,0,0,-2.3841858e-07,0]

[-4.1723251e-07,1,1.8626451e-09,-5.9604645e-08,2.3841858e-07]

[-1.0728836e-06,-1.1920929e-07,0.99999994,-8.3446503e-07,4.7683716e-07]

[-2.9802322e-07,5.9604645e-08,-3.9115548e-08,0.99999958,0]

[-5.9604645e-08,-5.9604645e-08,4.2840838e-08,-6.5565109e-07,1.0000002]]

identity matrix

[[1,0,0,0,0]

[0,1,0,0,0]

[0,0,1,0,0]

[0,0,0,1,0]

[0,0,0,0,1]]

*/