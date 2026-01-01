- HasNan
- ReplaceNan
- ReplaceToZero
- NormalizeDouble
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
NormalizeDouble
Округляет элементы матрицы/вектора до заданной точности. Для комплексных чисел действительная и мнимая части нормализуются отдельно. Возвращает матрицу/вектор с нормализованными элементами.
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vector vector::NormalizeDouble(
Параметры
digits
[in] Формат точности, число цифр после десятичной точки (0-11).
Возвращаемое значение
Матрица/вектор с нормализованными значениями.
Пример
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matrixf а={{ 1, 1, 2, 3, 4},