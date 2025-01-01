- MathAbs
MathClassify
Определяет тип вещественного числа и возвращает результат в виде значения из перечисления ENUM_FP_CLASS
ENUM_FP_CLASS MathClassify(
Параметры
value
[in] Проверяемое вещественное число
Возвращаемое значение
Значениe из перечисления ENUM_FP_CLASS
Идентификатор
Описание
FP_SUBNORMAL
Субнормальное число, которое находится ближе к нулю, чем наименьшее представимое нормализованное число DBL_MIN (2.2250738585072014e-308)
FP_NORMAL
Нормализованное число, которое находится в диапазоне от 2.2250738585072014e-308 до 1.7976931348623158e+308
FP_ZERO
Положительный или отрицательный ноль
FP_INFINITE
Число, которое не может быть представлено соответствующим типом — положительная или отрицательная бесконечность
FP_NAN
Не является числом
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+
