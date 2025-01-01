- HasNan
Conjugate
Изменяет знак мнимой части комплексного числа и возвращает измененную матрицу или вектор.
|
matrixc matrixc::Conjugate();
Возвращаемое значение
Комплексно-сопряженная матрица или вектор.
Примечание
Операция сопряжения может быть применена и к вещественной (некомплексной) матрице или вектору. В этом случае возвращается их копия без изменений.
Простой алгоритм сопряжения — пояснение метода
|
//--- Комплексное сопряжение метода