Conjugate

Изменяет знак мнимой части комплексного числа и возвращает измененную матрицу или вектор.

matrixc matrixc::Conjugate();
 
vectorc vectorc::Conjugate();

Возвращаемое значение

Комплексно-сопряженная матрица или вектор.

Примечание

Операция сопряжения может быть применена и к вещественной (некомплексной) матрице или вектору. В этом случае возвращается их копия без изменений.

 

Простой алгоритм сопряжения — пояснение метода

//--- Комплексное сопряжение метода
vectorc VectorConjugate(const vectorcvector_a)
  {
   //--- создаем новый вектор vector_c
   vectorc vector_c(vector_a.Size());
 
   //--- проходим по всем элементам нового вектора
   for(ulong i=0i<vector_c.Size(); i++)
     {
      //--- копируем действительную часть элемента
      vector_c[i].real = vector_a[i].real;
      //--- переносим мнимую часть элемента, меняя знак (сопряжение)
      vector_c[i].imag = -vector_a[i].imag;
     }
 
    //--- возвращаем сопряженный вектор
    return(vector_c);
  }

 