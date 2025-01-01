Conjugate

Изменяет знак мнимой части комплексного числа и возвращает измененную матрицу или вектор.

matrixc matrixc::Conjugate();



vectorc vectorc::Conjugate();

Возвращаемое значение

Комплексно-сопряженная матрица или вектор.

Примечание

Операция сопряжения может быть применена и к вещественной (некомплексной) матрице или вектору. В этом случае возвращается их копия без изменений.

Простой алгоритм сопряжения — пояснение метода