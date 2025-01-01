ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Методы матриц и векторовМанипуляцииReplaceNan 

ReplaceNan

Заменяет NaN в матрице/векторе на новое значение и возвращает количество замененных элементов.

ulong vector::ReplaceNan(
  const double   value      // новое значение
   );
 
ulong vectorf::ReplaceNan(
  const float    value      // новое значение
   );
 
ulong matrix::ReplaceNan(
  const double   value      // новое значение
   );
 
ulong matrixf::ReplaceNan(
  const float    value      // новое значение
   );

Параметры

значение

[in]  Новое значение, на которое будут заменены NaN-элементы в матрице/векторе.

Возвращаемое значение

Количество NaN-элементов в матрице/векторе, замененных новым значением.