ReplaceNan

Заменяет NaN в матрице/векторе на новое значение и возвращает количество замененных элементов.

ulong vector::ReplaceNan(

const double value

);



ulong vectorf::ReplaceNan(

const float value

);



ulong matrix::ReplaceNan(

const double value

);



ulong matrixf::ReplaceNan(

const float value

);

Параметры

значение

[in] Новое значение, на которое будут заменены NaN-элементы в матрице/векторе.

Возвращаемое значение

Количество NaN-элементов в матрице/векторе, замененных новым значением.