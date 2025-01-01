- HasNan
ReplaceNan
Заменяет NaN в матрице/векторе на новое значение и возвращает количество замененных элементов.
|
ulong vector::ReplaceNan(
Параметры
значение
[in] Новое значение, на которое будут заменены NaN-элементы в матрице/векторе.
Возвращаемое значение
Количество NaN-элементов в матрице/векторе, замененных новым значением.