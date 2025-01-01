ДокументацияРазделы
Виды заявок в стакане цен 

Виды заявок в стакане цен

Для биржевых инструментов доступно окно "Стакан цен", в котором можно посмотреть текущие заявки на покупку и продажу. Для каждой заявки указано желаемое направление торговой операции, требуемый объем и запрашиваемая цена.

Для получения информации о текущем состоянии стакана цен средствами языка MQL5 предназначена функция MarketBookGet(), которая помещает "снимок стакана" в массив структур MqlBookInfo. Каждый элемент этого массива в поле type содержит информацию о направлении заявки – это значение из перечисления ENUM_BOOK_TYPE.

ENUM_BOOK_TYPE

Идентификатор

Описание

BOOK_TYPE_SELL

Заявка на продажу

BOOK_TYPE_BUY

Заявка на покупку

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

Заявка на продажу по рыночной цене

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

Заявка на покупку по рыночной цене

