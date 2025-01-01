- Информация об исторических данных по инструменту
- Свойства ордеров
- Свойства позиций
- Свойства сделок
- Типы торговых операций
- Типы торговых транзакций
- Виды заявок в стакане цен
- Свойства сигналов
Виды заявок в стакане цен
Для биржевых инструментов доступно окно "Стакан цен", в котором можно посмотреть текущие заявки на покупку и продажу. Для каждой заявки указано желаемое направление торговой операции, требуемый объем и запрашиваемая цена.
Для получения информации о текущем состоянии стакана цен средствами языка MQL5 предназначена функция MarketBookGet(), которая помещает "снимок стакана" в массив структур MqlBookInfo. Каждый элемент этого массива в поле type содержит информацию о направлении заявки – это значение из перечисления ENUM_BOOK_TYPE.
ENUM_BOOK_TYPE
|
Идентификатор
|
Описание
|
BOOK_TYPE_SELL
|
Заявка на продажу
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Заявка на покупку
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
Заявка на продажу по рыночной цене
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
Заявка на покупку по рыночной цене
Смотри также
Структуры и классы, Структура стакана цен, Типы торговых операций, Получение рыночной информации