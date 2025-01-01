Виды заявок в стакане цен

Для биржевых инструментов доступно окно "Стакан цен", в котором можно посмотреть текущие заявки на покупку и продажу. Для каждой заявки указано желаемое направление торговой операции, требуемый объем и запрашиваемая цена.

Для получения информации о текущем состоянии стакана цен средствами языка MQL5 предназначена функция MarketBookGet(), которая помещает "снимок стакана" в массив структур MqlBookInfo. Каждый элемент этого массива в поле type содержит информацию о направлении заявки – это значение из перечисления ENUM_BOOK_TYPE.

ENUM_BOOK_TYPE

Идентификатор Описание BOOK_TYPE_SELL Заявка на продажу BOOK_TYPE_BUY Заявка на покупку BOOK_TYPE_SELL_MARKET Заявка на продажу по рыночной цене BOOK_TYPE_BUY_MARKET Заявка на покупку по рыночной цене

