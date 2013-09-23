Как заработать на сервисах MetaTrader AppStore и Trading Signals, не являясь продавцом и поставщиком

Летом мы запустили новую партнерскую программу, которая помогает участникам MQL5.community в продвижении своих продуктов и сигналов. Однако выгодна она не только продавцам из MetaTrader Market и поставщикам платных торговых сигналов, но и обычным пользователям. Теперь вовсе необязательно самому писать программы для Маркета и продавать подписку на сигналы, чтобы зарабатывать на MQL5.com. Можно просто помочь в продвижении этих продуктов и в результате получить процент с продаж.

Работает это довольно просто:

Вы размещаете ссылку/виджет на программу из MetaTrader Market или торговый сигнал на любом веб-сайте.



По размещенной вами ссылке проходит пользователь, который покупает программу или подписывается на торговый сигнал.



На ваш счет перечисляется вознаграждение в размере, указанном продавцом программы или поставщиком сигнала.





Теперь подробнее и с наглядными иллюстрациями:

Итак, вы зашли на сайт MQL5.com и хотите заработать здесь деньги. Это можно сделать, приняв участие в партнерской программе и продвигая продукты/сигналы участников сообщества. Выберите понравившийся продукт/сигнал и на странице с его описанием найдите блок с указанием вознаграждения (если процент не указан, значит, вознаграждение не предусмотрено продавцом).







Скопируйте созданную специально для вас ссылку из этого блока





или код виджета, нажав на кнопку "Получить код":



Поделитесь скопированной ссылкой в социальных сетях, форумах, блогах, на своем персональном сайте









или вставьте код виджета в свои сообщения на форумах, блогах или своем сайте:





Главное сделано, теперь осталось дождаться, пока заинтересованный пользователь пройдет по размещенной вами ссылке/виджету и решит купить программу или подписаться на торговый сигнал. Как только он сделает это, ваш счет на MQL5.com пополнится.



Программа стоила $100, а продавец указал 35%-ное вознаграждение за партнерскую ссылку? Вы получите $35 на свой счет за каждого приведенного покупателя. Месячная подписка на сигнал стоила $50 при 10%-ном вознаграждении? На ваш счет поступит $5 за каждого приведенного подписчика.



Как видите, начать зарабатывать на MQL5.com, не будучи при этом продавцом программ на Маркете или поставщиком доходных сигналов, можно прямо сейчас. Выбирайте продукты по ключевым для вас критериям и ссылайтесь на них на различных интернет-ресурсах. Зацепите потенциального покупателя - и деньги ваши!





