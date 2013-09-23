MetaTrader 5 / Трейдинг
Как заработать на сервисах MetaTrader AppStore и Trading Signals, не являясь продавцом и поставщиком

MetaQuotes
MetaQuotes

Летом мы запустили новую партнерскую программу, которая помогает участникам MQL5.community в продвижении своих продуктов и сигналов. Однако выгодна она не только продавцам из MetaTrader Market и поставщикам платных торговых сигналов, но и обычным пользователям. Теперь вовсе необязательно самому писать программы для Маркета и продавать подписку на сигналы, чтобы зарабатывать на MQL5.com. Можно просто помочь в продвижении этих продуктов и в результате получить процент с продаж.

Работает это довольно просто:

  1. Вы размещаете ссылку/виджет на программу из MetaTrader Market или торговый сигнал на любом веб-сайте.

  2. По размещенной вами ссылке проходит пользователь, который покупает программу или подписывается на торговый сигнал.

  3. На ваш счет перечисляется вознаграждение в размере, указанном продавцом программы или поставщиком сигнала.

Делись ссылкой на торговые сигналы и продукты из MetaTrader AppStore, привлекай покупателей, получай партнерскую долю!

Теперь подробнее и с наглядными иллюстрациями:

  1. Итак, вы зашли на сайт MQL5.com и хотите заработать здесь деньги. Это можно сделать, приняв участие в партнерской программе и продвигая продукты/сигналы участников сообщества. Выберите понравившийся продукт/сигнал и на странице с его описанием найдите блок с указанием вознаграждения (если процент не указан, значит, вознаграждение не предусмотрено продавцом).



    Возьмите специальную ссылку для продвижения сигналов и продуктов   Возьмите специальную ссылку для продвижения сигналов и продуктов



  2. Скопируйте созданную специально для вас ссылку из этого блока

    Скопируйте специальную ссылку для продвижения сигналов и продуктов

    или код виджета, нажав на кнопку "Получить код":


    Получите код виджета для выбранного сигнала

  3. Поделитесь скопированной ссылкой в социальных сетях, форумах, блогах, на своем персональном сайте


    Поделитесь ссылкой в твиттере


    Поделитесь ссылкой на выбранный торговый сигнал или продукт в Фейсбуке


    или вставьте код виджета в свои сообщения на форумах, блогах или своем сайте:


    Вставьте код виджета в своем блоге


  4. Главное сделано, теперь осталось дождаться, пока заинтересованный пользователь пройдет по размещенной вами ссылке/виджету и решит купить программу или подписаться на торговый сигнал. Как только он сделает это, ваш счет на MQL5.com пополнится.


    Вознаграждение поступает на ваш счет

    Программа стоила $100, а продавец указал 35%-ное вознаграждение за партнерскую ссылку? Вы получите $35 на свой счет за каждого приведенного покупателя. Месячная подписка на сигнал стоила $50 при 10%-ном вознаграждении? На ваш счет поступит $5 за каждого приведенного подписчика.

Как видите, начать зарабатывать на MQL5.com, не будучи при этом продавцом программ на Маркете или поставщиком доходных сигналов, можно прямо сейчас. Выбирайте продукты по ключевым для вас критериям и ссылайтесь на них на различных интернет-ресурсах. Зацепите потенциального покупателя - и деньги ваши!


ВЫБРАТЬ СИГНАЛ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ                     ВЫБРАТЬ ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ


Несколько статей  по сигналам, которые могут быть полезны:

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (31)
Ercan Seker
Ercan Seker | 1 нояб. 2016 в 12:11
На данный момент MQL5 больше не предлагает аффилиацию. Она прекратилась?
Alain Verleyen
Alain Verleyen | 9 нояб. 2016 в 11:24

Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий

Партнерская программа по рынку и сигналам будет закрыта

MetaQuotes Software Corp., 2015.12.21 13:03

Партнерская программа в Market и Signals будет закрыта

В связи с низким спросом и несовместимостью с новыми сервисами MQL5.community, партнерская программа будет закрыта в ближайшее время.

  • С 1 января 2016 года будет невозможно установить сумму партнерского вознаграждения и зарегистрировать новые партнерские ссылки.
  • С 1 апреля 2016 года промоутеры больше не будут получать вознаграждение за покупки, совершенные по партнерским ссылкам.

Sabil Yudifera
Sabil Yudifera | 30 сент. 2017 в 11:46
Anatolij Karlin
Anatolij Karlin | 19 янв. 2018 в 03:17
Hieu Nguyen
Hieu Nguyen | 8 авг. 2018 в 22:33
