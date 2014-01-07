Cómo ganar dinero en MetaTrader AppStore y Trading Signals, sin ser vendedor ni suministrador

En verano lanzamos un nuevo programa de colaboración,que ayuda a los participantes de MQL5.community a promocionar sus productos y señales. Además, el programa no sólo es ventajoso para los vendadedores de MetaTrader Market sino también para los suministradores de señales comerciales, y los usuarios comunes. Ya no es obligatorio crear por uno mismo los programas para el Mercado y venderlos a la suscripción de señales para ganar dinero en MQL5.com. Sencillamente puede ayudar a promocionar estos productos y, como resultado, recibir un tanto por ciento del beneficio de las ventas.

Todo esto es muy sencillo:

Usted introduce el enlace/widget en un programa de MetaTrader Market o una señal comercial en cualquier página web.



Por el enlace que usted ha introducido pasarán los usuarios, que a su vez comprarán el programa o se suscribirán a la señal comercial.



Así, en su cuenta se ingresará una cierta gratificación, dependiendo del vendedor del programa o el suministrador de señales al que haya hecho referencia.





A continuación lo veremos todo con más detalle y unas cuantas ilustraciones:

Bien, supongamos que ha entrado en la página MQL5.com y quiere ganar dinero aquí. Puede conseguirlo participando en el programa de colaboración, ayudando a promocionar los productos y señales de los miembros de la comunidad. Elija el producto/señal que más le guste y, en la página donde se describe, busque el bloque con las indicaciones sobre las gratificaciones.







Elija en este bloque el enlace especialmente creado para usted.





o el código del widget, pulsando el botón "Recibir código":



Comparta con los demás el enlace copiado en redes sociales, foros, blogs y también en su propia página.









o inserte el código de widget en foros, blogs o en su propia página:





Ya hemos hecho lo principal, ahora queda esperar a que algún usuario interesado pinche en el enlace/widget que usted ha introducido y que decida comprar el programa o suscribirse a la señal comercial. En cuanto suceda esto, recibirá un ingreso en su cuenta en MQL5.com.



Si el programa cuesta $100, y el vendedor ha establecido un 35%como gratificación por colaborar con un enlace, ¿qué sucede? Usted recibirá un ingreso de $35 en su cuenta por cada comprador captado. ¿Y en el caso de que la suscripción a una señal cueste $50 con un 10% como gratificación? Usted recibirá un ingreso de $5 en su cuenta por cada suscriptor captado.



Como puede ver, comenzar a ganar dinero en MQL5.com, sin ser vendedor de programas en el Mercado o suministrador de señales , es algo al alcance de todos desde ahora mismo. Elija los productos según sus criterios clave y remítase a ellos con la ayuda de los diferentes recursos que internet le proporciona. ¡Haga una valoración de los posibles compradores y el dinero será suyo!





ELEGIR UNA SEÑAL A PROMOCIONAR ELEGIR UN PRODUCTO A PROMOCIONAR

Varios artículos sobre señales que podrían resultarle útiles: