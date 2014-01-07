Cómo ganar dinero en MetaTrader AppStore y Trading Signals, sin ser vendedor ni suministrador
En verano lanzamos un nuevo programa de colaboración,que ayuda a los participantes de MQL5.community a promocionar sus productos y señales. Además, el programa no sólo es ventajoso para los vendadedores de MetaTrader Market sino también para los suministradores de señales comerciales, y los usuarios comunes. Ya no es obligatorio crear por uno mismo los programas para el Mercado y venderlos a la suscripción de señales para ganar dinero en MQL5.com. Sencillamente puede ayudar a promocionar estos productos y, como resultado, recibir un tanto por ciento del beneficio de las ventas.
Todo esto es muy sencillo:
- Usted introduce el enlace/widget en un programa de MetaTrader Market o una señal comercial en cualquier página web.
- Por el enlace que usted ha introducido pasarán los usuarios, que a su vez comprarán el programa o se suscribirán a la señal comercial.
- Así, en su cuenta se ingresará una cierta gratificación, dependiendo del vendedor del programa o el suministrador de señales al que haya hecho referencia.
A continuación lo veremos todo con más detalle y unas cuantas ilustraciones:
- Bien, supongamos que ha entrado en la página MQL5.com y quiere ganar dinero aquí. Puede conseguirlo participando en el programa de colaboración, ayudando a promocionar los productos y señales de los miembros de la comunidad. Elija el producto/señal que más le guste y, en la página donde se describe, busque el bloque con las indicaciones sobre las gratificaciones.
- Elija en este bloque el enlace especialmente creado para usted.
o el código del widget, pulsando el botón "Recibir código":
- Comparta con los demás el enlace copiado en redes sociales, foros, blogs y también en su propia página.
o inserte el código de widget en foros, blogs o en su propia página:
- Ya hemos hecho lo principal, ahora queda esperar a que algún usuario interesado pinche en el enlace/widget que usted ha introducido y que decida comprar el programa o suscribirse a la señal comercial. En cuanto suceda esto, recibirá un ingreso en su cuenta en MQL5.com.
Si el programa cuesta $100, y el vendedor ha establecido un 35%como gratificación por colaborar con un enlace, ¿qué sucede? Usted recibirá un ingreso de $35 en su cuenta por cada comprador captado. ¿Y en el caso de que la suscripción a una señal cueste $50 con un 10% como gratificación? Usted recibirá un ingreso de $5 en su cuenta por cada suscriptor captado.
Como puede ver, comenzar a ganar dinero en MQL5.com, sin ser vendedor de programas en el Mercado o suministrador de señales , es algo al alcance de todos desde ahora mismo. Elija los productos según sus criterios clave y remítase a ellos con la ayuda de los diferentes recursos que internet le proporciona. ¡Haga una valoración de los posibles compradores y el dinero será suyo!
Varios artículos sobre señales que podrían resultarle útiles:
