Cómo ganar dinero en MetaTrader AppStore y Trading Signals, sin ser vendedor ni suministrador

En verano lanzamos un nuevo programa de colaboración,que ayuda a los participantes de MQL5.community a promocionar sus productos y señales. Además, el programa no sólo es ventajoso para los vendadedores de MetaTrader Market sino también para los suministradores de señales comerciales, y los usuarios comunes. Ya no es obligatorio crear por uno mismo los programas para el Mercado y venderlos a la suscripción de señales para ganar dinero en MQL5.com. Sencillamente puede ayudar a promocionar estos productos y, como resultado, recibir un tanto por ciento del beneficio de las ventas.

Todo esto es muy sencillo:

  1. Usted introduce el enlace/widget en un programa de MetaTrader Market o una señal comercial en cualquier página web.

  2. Por el enlace que usted ha introducido pasarán los usuarios, que a su vez comprarán el programa o se suscribirán a la señal comercial.

  3. Así, en su cuenta se ingresará una cierta gratificación, dependiendo del vendedor del programa o el suministrador de señales al que haya hecho referencia.

¡Comparte un enlace a señales comerciales y productos de MetaTrader AppStore, atrae a compradores y recibe una parte por ello!

A continuación lo veremos todo con más detalle y unas cuantas ilustraciones:

  1. Bien, supongamos que ha entrado en la página MQL5.com y quiere ganar dinero aquí. Puede conseguirlo participando en el programa de colaboración, ayudando a promocionar los productos y señales de los miembros de la comunidad. Elija el producto/señal que más le guste y, en la página donde se describe, busque el bloque con las indicaciones sobre las gratificaciones.



    Seleccione el enlace especial para la promoción de señales y productos.  Seleccione el enlace especial para la promoción de señales y productos.



  2. Elija en este bloque el enlace especialmente creado para usted.

    Copie el enlace especial para la promoción de señales y productos.

    o el código del widget, pulsando el botón "Recibir código":


    Obtenga el código del widget de la señal elegida.

  3. Comparta con los demás el enlace copiado en redes sociales, foros, blogs y también en su propia página.


    Comparta el enlace en Twitter.


    Comparta en Facebook el enlace a la señal o producto elegidos.


    o inserte el código de widget en foros, blogs o en su propia página:


    Introduzca el código de widget en su blog


  4. Ya hemos hecho lo principal, ahora queda esperar a que algún usuario interesado pinche en el enlace/widget que usted ha introducido y que decida comprar el programa o suscribirse a la señal comercial. En cuanto suceda esto, recibirá un ingreso en su cuenta en MQL5.com.


    La gratificación se ingresa en su cuenta

    Si el programa cuesta $100, y el vendedor ha establecido un 35%como gratificación por colaborar con un enlace, ¿qué sucede? Usted recibirá un ingreso de $35 en su cuenta por cada comprador captado. ¿Y en el caso de que la suscripción a una señal cueste $50 con un 10% como gratificación? Usted recibirá un ingreso de $5 en su cuenta por cada suscriptor captado.

Como puede ver, comenzar a ganar dinero en MQL5.com, sin ser vendedor de programas en el Mercado o suministrador de señales , es algo al alcance de todos desde ahora mismo. Elija los productos según sus criterios clave y remítase a ellos con la ayuda de los diferentes recursos que internet le proporciona. ¡Haga una valoración de los posibles compradores y el dinero será suyo!


ELEGIR UNA SEÑAL A PROMOCIONAR                     ELEGIR UN PRODUCTO A PROMOCIONAR

MetaTrader AppStore Results for Q3 2013 MetaTrader AppStore Results for Q3 2013
Another quarter of the year has passed and we have decided to sum up its results for MetaTrader AppStore - the largest store of trading robots and technical indicators for MetaTrader platforms. More than 500 developers have placed over 1 200 products in the Market by the end of the reported quarter.
Cómo suscribirse a las Señales Comerciales Cómo suscribirse a las Señales Comerciales
Las "Señales" constituyen el trading social con MetaTrader 4 y MetaTrader 5. El servicio está directamente integrado en la plataforma comercial, y permite a cualquiera copiar fácilmente las operaciones comerciales de los traders profesionales. De los miles de proveedores, elija al que más le guste, suscríbase a él con tan solo unos clicks, y las operaciones comenzarán a copiarse a su cuenta al instante.
Algoritomo de generación de ticks en el téster de estrategias del terminal MetaTrader 5 Algoritomo de generación de ticks en el téster de estrategias del terminal MetaTrader 5
MetaTrader 5 permite efectuar modelaciones de comercio automático en el téster de estrategias que lleva incorporado, con la ayuda de expertos en el lenguaje MQL5. Dicha modelación es conocida como testado de expertos, y se puede llevar a cabo de manera simultánea con la ayuda de la optimización de varios flujos y con multitud de instrumentos. Para que sea posible una comprobación minuciosa, es necesario generar ticks en base al historial al minuto disponible. En este artículo se describe con detalle el algoritmo según el cual se generan los ticks para el historial de tests en el terminal de cliente de MetaTrader 5.
¿Cómo comprar un robot comercial en MetaTrader Market y luego proceder a su instalación? ¿Cómo comprar un robot comercial en MetaTrader Market y luego proceder a su instalación?
Cada producto en el Mercado MetaTrader se puede comprar a través de las plataformas comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5, y directamente en la página MQL5.com. Seleccione el producto que mejor se adapte a su forma de trabajar, pague de la forma que le resulte más cómoda, y no se olvide de activarlo.