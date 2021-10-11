판매자나 공급자가 아닌 경우 MetaTrader AppStore 및 거래 신호 서비스를 통해 수익을 얻는 방법

올 여름 우리는 MQL5.커뮤니티 회원들이 그들의 제품과 신호를 홍보할 수 있도록 돕는 새로운 제휴 프로그램을 시작했습니다. 그러나 이는 MetaTrader마켓 및 유료 거래 신호 제공업체뿐만 아니라 일반 사용자들에게도 유용합니다. 이제 MQL5.com에서 돈을 벌기 위해 마켓 애플리케이션을 직접 작성하거나 신호에 대한 구독을 판매할 필요가 없습니다. 이러한 제품을 홍보하고 수익 점유율을 받을 수 있습니다.

매우 간단합니다:

웹 링크/위젯을 MetaTrader Market 응용프로그램에 배치하거나 모든 웹 사이트에서 거래 신호를 보낼 수 있습니다.



사용자가 웹 링크를 클릭하고 해당 응용 프로그램을 구입하거나 거래 신호에 가입합니다.



응용 프로그램의 판매자나 신호 제공자가 설정한 이익 점유율이 귀하의 계정으로 이전됩니다.





이제 스크린샷과 함께 자세한 내용을 살펴보겠습니다:









특수하게 생성된 웹 링크를 해당 텍스트 블록에서 복사합니다.





또는 "위젯 코드 가져오기"를 클릭하여 위젯 코드를 가져옵니다.



소셜 네트워크, 포럼, 블로그 및 개인 웹 사이트를 통해 복사된 웹 링크를 공유합니다.









또는 포럼, 블로그 메시지 또는 웹 사이트에 위젯 코드를 삽입하십시오:





중요한 건 끝났습니다. 이제 관심 있는 사용자가 웹 링크/위젯을 클릭하고 애플리케이션을 구입하거나 거래 신호에 가입할 때까지 기다려야 합니다. 이 경우 지정된 이익 점유율이 MQL5.com 계정으로 이체됩니다.



애플리케이션의 가격이 $100이고 판매자가 제휴 링크에 대해 35%의 보수를 지정했다고 가정합니다. 그것은 당신이 끌어당기는 바이어당 $35를 받는다는 뜻입니다. 한 달에 신호를 구독하는 비용이 50달러이고 보수는 10%라고 가정해 보겠습니다. 그러면, 당신은 당신이 유치한 각 구독자에 대해 $5를 받게 될 것입니다.

MQL5.com 웹사이트에 들어가서 돈을 벌고 싶으시군요. 제휴 프로그램에 참여하여 커뮤니티 회원의 상품/신호를 홍보하면 됩니다. 제품/신호를 선택하고 설명 페이지로 이동한 다음 수익 점유율을 백분율 단위로 지정하는 텍스트 블록을 찾습니다(수익 점유율이 지정되지 않은 경우 판매자가 보상을 제공하지 않음).

보시다시피, MQL5.com에서 마켓 애플리케이션 판매자나 수익성 있는 신호 제공업체 없이도 지금 바로 수익을 창출할 수 있습니다. 원하는 제품을 선택하고 다양한 웹 리소스에 링크를 게시합니다. 잠재 고객을 끌어들이면 수익은 여러분의 몫입니다!





프로모션 신호를 선택하십시오 프로모션용 제품을 선택하십시오

귀하에게 유용할 수 있는 신호 전용 문서입니다: