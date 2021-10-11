판매자나 공급자가 아닌 경우 MetaTrader AppStore 및 거래 신호 서비스를 통해 수익을 얻는 방법
올 여름 우리는 MQL5.커뮤니티 회원들이 그들의 제품과 신호를 홍보할 수 있도록 돕는 새로운 제휴 프로그램을 시작했습니다. 그러나 이는 MetaTrader마켓 및 유료 거래 신호 제공업체뿐만 아니라 일반 사용자들에게도 유용합니다. 이제 MQL5.com에서 돈을 벌기 위해 마켓 애플리케이션을 직접 작성하거나 신호에 대한 구독을 판매할 필요가 없습니다. 이러한 제품을 홍보하고 수익 점유율을 받을 수 있습니다.
매우 간단합니다:
- 웹 링크/위젯을 MetaTrader Market 응용프로그램에 배치하거나 모든 웹 사이트에서 거래 신호를 보낼 수 있습니다.
- 사용자가 웹 링크를 클릭하고 해당 응용 프로그램을 구입하거나 거래 신호에 가입합니다.
- 응용 프로그램의 판매자나 신호 제공자가 설정한 이익 점유율이 귀하의 계정으로 이전됩니다.
이제 스크린샷과 함께 자세한 내용을 살펴보겠습니다:MQL5.com 웹사이트에 들어가서 돈을 벌고 싶으시군요. 제휴 프로그램에 참여하여 커뮤니티 회원의 상품/신호를 홍보하면 됩니다. 제품/신호를 선택하고 설명 페이지로 이동한 다음 수익 점유율을 백분율 단위로 지정하는 텍스트 블록을 찾습니다(수익 점유율이 지정되지 않은 경우 판매자가 보상을 제공하지 않음).
-
- 특수하게 생성된 웹 링크를 해당 텍스트 블록에서 복사합니다.
또는 "위젯 코드 가져오기"를 클릭하여 위젯 코드를 가져옵니다.
- 소셜 네트워크, 포럼, 블로그 및 개인 웹 사이트를 통해 복사된 웹 링크를 공유합니다.
또는 포럼, 블로그 메시지 또는 웹 사이트에 위젯 코드를 삽입하십시오:
- 중요한 건 끝났습니다. 이제 관심 있는 사용자가 웹 링크/위젯을 클릭하고 애플리케이션을 구입하거나 거래 신호에 가입할 때까지 기다려야 합니다. 이 경우 지정된 이익 점유율이 MQL5.com 계정으로 이체됩니다.
애플리케이션의 가격이 $100이고 판매자가 제휴 링크에 대해 35%의 보수를 지정했다고 가정합니다. 그것은 당신이 끌어당기는 바이어당 $35를 받는다는 뜻입니다. 한 달에 신호를 구독하는 비용이 50달러이고 보수는 10%라고 가정해 보겠습니다. 그러면, 당신은 당신이 유치한 각 구독자에 대해 $5를 받게 될 것입니다.
보시다시피, MQL5.com에서 마켓 애플리케이션 판매자나 수익성 있는 신호 제공업체 없이도 지금 바로 수익을 창출할 수 있습니다. 원하는 제품을 선택하고 다양한 웹 리소스에 링크를 게시합니다. 잠재 고객을 끌어들이면 수익은 여러분의 몫입니다!
프로모션 신호를 선택하십시오 프로모션용 제품을 선택하십시오
귀하에게 유용할 수 있는 신호 전용 문서입니다:
MetaQuotes 소프트웨어 사를 통해 러시아어가 번역됨.
원본 기고글: https://www.mql5.com/ru/articles/756
경고: 이 자료들에 대한 모든 권한은 MetaQuotes(MetaQuotes Ltd.)에 있습니다. 이 자료들의 전부 또는 일부에 대한 복제 및 재출력은 금지됩니다.
트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
마켓 및 시그널의 제휴 프로그램 마감 예정
메타쿼츠 소프트웨어 주식회사, 2015.12.21 13:03
마켓 및 시그널의 제휴 프로그램 종료 예정
낮은 수요와 새로운 MQL5.community 서비스와의 호환성 문제로 인해 제휴 프로그램은 곧 종료될 예정입니다.
로보트 다운로드 및 공유
молодец . так будет справедливо