Comment gagner de l'argent avec l'AppStore de MetaTrader et les services de signaux de trading si vous n'êtes pas un vendeur ou un fournisseur

Cet été, nous avons lancé un nouveau programme d'affiliation pour aider les membres de la MQL5.community à promouvoir leurs produits et signaux. Cependant, cela est bénéfique non seulement pour MetaTrader Market Vendeurs et signaux de signaux de trading fournisseurs mais aussi pour les utilisateurs communs. Désormais, vous n'avez plus besoin d'écrire vous-même des applications Market ou de vendre un abonnement à vos signaux pour gagner de l'argent sur MQL5.com. Vous pouvez simplement aider à promouvoir ces produits et recevoir votre part des bénéfices.

C'est assez simple :

Vous placez un lien Web/widget vers l'application MetaTrader Market ou un signal de trading sur n'importe quel site Web.



Un utilisateur clique sur votre lien Web et achète cette application ou s'abonne aux signaux de trading.



La participation aux bénéfices fixée par le vendeur de l'application ou le fournisseur de signaux est transférée sur votre compte.





Maintenant, examinons cela plus en détail avec des captures d'écran :









Copiez le lien Web spécialement généré à partir de ce bloc de texte





ou un code widget en cliquant sur « Obtenir un code widget » :



Partagez le lien Web copié via les réseaux sociaux, les forums, les blogs et votre site Web personnel









ou insérez le code du widget dans vos messages de forum et de blog ou sur votre site Web :





Le principal est fait. Maintenant, vous devez attendre qu'un utilisateur intéressé clique sur votre lien Web/widget et achète l'application ou souscrive au signal de trading. Dès que cela se produit, la part des bénéfices spécifiée est transférée sur votre compte MQL5.com.



Supposons que le prix de l'application soit de 100 $ et que le vendeur ait spécifié un gain de 35 % pour un lien d'affiliation. Cela signifie que vous recevez 35 $ pour chaque acheteur que vous attirez. Supposons qu'un abonnement mensuel à un signal coûte 50 $ et que le gain soit de 10 %. Ensuite, vous recevrez 5 $ pour chaque abonné que vous attirez.

Vous êtes donc entré sur le site Web MQL5.com et vous souhaitez gagner de l'argent. Pour ce faire, vous pouvez participer au programme d'affiliation et promouvoir les produits/signaux des membres de la communauté. Sélectionner un produit/signal, accédez à sa page de description et recherchez un bloc de texte spécifiant une part des bénéfices en termes de pourcentage (si une participation aux bénéfices n'est pas spécifiée, un vendeur ne fournit pas de gain).

Comme vous pouvez le constater, il est possible de commencer à gagner de l'argent sur MQL5.com dès maintenant sans avoir à être vendeur d’applications Market ou des fournisseur de signaux Sélectionnez les produits que vous aimez et publiez des liens vers eux sur diverses ressources Web. Attirez les clients potentiels et les profits sont à vous !





CHOISIR UN SIGNAL POUR LA PROMOTION CHOISIR UN PRODUIT POUR LA PROMOTION

